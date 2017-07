Desafío Rufeil: penetrar en el Gran Córdoba

Por Yanina Soria

Sobre el mapa provincial con el que el peronismo cordobés desarrolla su estrategia de campaña, aparecen marcados varios círculos rojos. Esos puntos sobresalientes corresponden a los departamentos en los que Unión Por Córdoba (UPC) corre en desventaja electoral frente a su principal contrincante, Cambiemos.

Para preocupación del oficialismo, se trata principalmente de los distritos que componen el Gran Córdoba, área que hoy concentra el 60 por ciento del padrón electoral total de la provincia.

De allí que el esfuerzo del comando de campaña a cargo del calerense Rodrigo Rufeil estará concentrado en buscar penetrar en aquellas localidades del interior que gobierna el radicalismo y el Frente Cívico (en menor medida) con el propósito de revertir el peso que tienen los aliados del presidente Mauricio Macri en Córdoba.

A partir de esa radiografía, el PJ puso en marcha un aparato electoral que cubre varios frentes: promocionar sus candidatos en cada rincón de la provincia; dotar de mayor protagonismo y responsabilidad a los intendentes locales encargados de movilizar sus estructuras y alinear la tropa; y pedirle a los legisladores departamentales mayor presencia y actividad en sus territorios. Como plus, en el PJ esperan que desde el fin de semana que viene el ex gobernador José Manuel de la Sota se sume a los recorridos y actividades por el interior cordobés. Se sabe que el modus operandi electoral del ex mandatario dista de las pretensiones de bajo voltaje que tiene Schiaretti para esta campaña.

En su última aparición pública al lado de Martín Llaryora, De la Sota trató de “caraduras” a funcionarios de Cambiemos y levantó la temperatura en el escenario local, incomodando incluso a su propio socio político que luego debió bajarle el tono de esas declaraciones cuando se encontró frente al Jefe de Estado en su visita a Córdoba.

Foco en el interior

La composición de la boleta con la que UPC competirá en las PASO de agosto y luego en las generales, refuerza la idea de focalizar en el interior provincial. En esa nómina hay cinco intendentes y están representadas las principales ciudades gobernadas por el peronismo. Es que en un escenario electoral que se anticipa polarizado y en el que ninguna de las dos fuerzas se despega con amplia ventaja una sobre otra, la disputa será voto a voto. Con esa premisa trabajan los intendentes y jefes comunales PJ.

La desinteligencia de Cambiemos de armar una lista carente de representantes del sur provincial, es un error no forzado que el peronismo está dispuesto a capitalizar. La declinación de Eduardo Accastello como candidato por el kirchnerismo fue otro episodio sobre el que el oficialismo sacó tajada; con el ex intendente de Villa María jugando, el panorama para el PJ en San Martín era otro. Ahora, ese departamento junto al de Río Cuarto y San Justo, no figuran entre las preocupaciones que tiene el comando de campaña.

Sí, en cambio, aparecen Capital naturalmente, Colón, Punilla, Santa María, Río Segundo y Río Primero. Allí, la preponderancia de Cambiemos se siente y el peronismo deberá redoblar sus esfuerzos para crecer electoralmente. Si bien en el mapa electoral total, como se señaló arriba, el Gran Córdoba concentra el 60 por ciento del padrón, existen otros puntos cardinales de menor peso electoral pero que también concentran por estas horas la atención de Unión por Córdoba. Por caso, Cruz de Eje donde si bien la cabecera pertenece a un intendente oficialista, la Provinica está apuntalando su gestión porque los números no acompañan. En Tercero Arriba, Pocho, San Javier, Roque Saenz Peña, General Roca, entre otros, sus principales ciudades están bajo el comando de alguna de las fuerzas aliadas que integran Cambiemos. Allí, el peronismo la tiene complicada.