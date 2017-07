Aguad y De Loredo, en ascenso y con problemas

Los radicales PRO de Córdoba Oscar Aguad y Rodrigo de Loredo, hombres expectables de la UCR y de Cambiemos, protagonizan en simultáneo un crecimiento en términos de visibilidad pública y también en polémicas.

Sucede que durante el fin de semana último distintos medios hicieron pública la existencia de una carta de intención firmada entre la empresa estatal Arsat y la norteamericana Hughes. El instrumento sentaría las bases para abrir el proyecto Arsat3 a la participación de capitales extranjeros.

Para el lector menos avezado en cuestiones jurídicas explicamos que el documento en cuestión no constituye un contrato, sino un mero instrumento que tiene por objeto dar los lineamientos generales para un posible acuerdo que posteriormente podría plasmarse en un contrato.

El informe, que con sugestivo timing recibió a Oscar Aguad al frente del Ministerio de Defensa, desencadenó denuncias por parte de los principales pre candidatos de Unión Ciudadana, Jorge Taiana y Daniel Scioli, y de gran parte del arco opositor, que le endilgaron pretender la privatización de Arsat.

Aguad se apresuró a desmentir los hechos que poco después serían parcialmente confirmados; primero por su yerno y titular de Arsat, Rodrigo de Loredo, y ayer por el presidente Mauricio Macri, que negaron la privatización de la empresa estatal pero admitieron tratativas con compañías extranjeras para buscar financiación para el Arsat3.

Lo cierto es que la carta de intención prevé la creación de una nueva empresa, Newco, destinada a desarrollar y operar el Arsat3, y cuyo paquete accionario estaría integrado en una cuota no mayor al 49% por Arsat y no menor al 51% por Hughes.

Estos hechos cobran particular relevancia por estas latitudes por tratarse de dos hombres importantes del radicalismo en Córdoba, de gran expectabilidad para las citas electorales de 2019, cuando se encuentren en juego tanto la Gobernación como la Intendencia capitalina.

En el caso de Aguad, el Ministerio de Defensa le ofrece un medio desde el cual, se presume, tendrá mayores posibilidades de mostrarse activo en la gestión y elevar su perfil público con vistas a los turnos electorales de 2019 en la provincia. Ahora se encuentra al frente de una cartera de la cual depende un gran número de empresas estatales y está colocado en una institución que, se espera, le será mucho más propia que el desaparecido Ministerio de Comunicaciones.

En lo que respecta a Rodrigo de Loredo, sobre sus espaldas caería el mayor costo político de un desenlace que no satisfaga a la opinión pública. Arsat le ofrece una vidriera por demás ventajosa, y el joven dirigente radical, con declaradas intenciones de ocupar el sillón principal del Palacio 6 de Julio, encontró en la empresa estatal una gran oportunidad para aumentar su visibilidad desarrollando, entre otros, el “Plan Federal de Internet”, que tiene por objeto, según informa su página oficial, llevar mayor accesibilidad a internet a cientos de localidades del interior del país.

La polémica ha ido creciendo en volumen y perdiendo en claridad. En las últimas horas de ayer de Loredo brindó nuevas declaraciones a Cadena 3. En ellas remarcó: “Arsat es una empresa pública, del Estado argentino, cumple objetivos públicos, y lo va a seguir siendo. Pareciera que quienes lo dicen tienen ganas que suceda. No se va a privatizar Arsat, es absolutamente falso”.

Además explicó que la carta de intención firmada con Hughes busca probar que un satélite construido y operado en el país puede ser un proyecto atractivo para capitales extranjeros.

“No buscamos la privatización ni que participen accionariamente. Queremos que Argentina siga construyendo satélites. Salimos al mundo para eso, sino los construyen en otro lado. Queremos demostrar que podemos construir un satélite”, aseveró.

Estas declaraciones no parecen dar un punto final a la polémica. Por el contrario, le ponen puntos suspensivos. Se niega la privatización de Arsat pero se admite que el Arsat3 será, en fin de cuentas, financiado por capitales extranjeros. Y tras cartón, la carta de intención prevé que el satélite sea operado por la hipotética Newco, integrada mayoritariamente por capitales ajenos al Estado Nacional.