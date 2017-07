Desafío debate

El dirigente peronista siempre atento a lo que pasa por las redes sociales, llamó al periodista para contarle sobre las repercusiones que tuvo el desafío lanzado por el candidato de su espacio, Martín Llaryora.

Dirigente Peronista: Estamos contentos porque anduvo bien lo de Martín en las redes sociales.

Periodista: De qué me está hablando.

D.P.: Del desafío para debatir públicamente con los otros candidatos. El viernes pasado, en Villa Dolores, Llaryora dijo que consideraba necesario que la gente conozca las propuestas de todos los aspirantes al Congreso y para eso que sería bueno que haya una instancia en el que todos puedan exponer.

P.: ¿Me dice que anduvo bien porque ya hay fecha para el primer debate?

D.P.: No, aún no. Se lo digo porque varios candidatos ya manifestaron por las redes sociales que estarían dispuestos a sumarse e incluso ahora también promueven esa instancia. Por ejemplo, nuestro ex socio, Enrique Sella. Mire, yo sé que usted no maneja Twitter, pero ahí el referente de P.A.I.S nos chicaneó un poco, escribió: “ACEPTO EL DEBATE DE @MartinLlaryora. Él tiene mi número, que me avise cuando quiera. #Cordoba #Paso2017. Primero él debe superar su interna”. Y así varios que se anotaron.

P.: Como iniciativa, el debate, siempre es interesante. El tema es que después se transforma en una exposición de ideas y se torna aburrido.

D.P.: Nosotros creemos que se va a dar y que será picante. Tenemos a nuestro mejor jugador en la cancha.