Compulsa inevitable: de Schiaretti con CFK en octubre

Juan Schiaretti tuvo que viajar a Estados Unidos para descubrir que su rival es Cristina Fernández de Kirchner. Esta no es una ironía. Fue allí que el gobernador palpó las reales evocaciones que provoca la expresidente entre los inversores extranjeros. Y que éstas, por si hiciera falta aclararlo, no son buenas.

Por Pablo Esteban Dávila

Juan Schiaretti tuvo que viajar a Estados Unidos para descubrir que su rival es Cristina Fernández de Kirchner. Esta no es una ironía. Fue allí que el gobernador palpó las reales evocaciones que provoca la expresidente entre los inversores extranjeros. Y que éstas, por si hiciera falta aclararlo, no son buenas.

La gira estadounidense está signada por la necesidad de atraer inversiones productivas. La delegación que lo acompaña sabe vender la marca Córdoba y las ventajas que ofrece la provincia al capital privado. Todos saben su libreto y lo recitan con gran disciplina ante cualquier bussinessman que quiera escucharlos. Pero, en los escasos días que llevan en el país del Norte, las reiteradas preguntas sobre las próximas elecciones han terminado por desconcertarlos.

Todo gira en torno al potencial retorno de Cristina Fernández a la gran escena política. Ningún hombre de negocios la quiere de vuelta en la Casa Rosada. Menos aún los estadounidenses que, por más de una década y a tono con el Departamento de Estado, sacaron a la Argentina del radar. “Todo bien con Córdoba” –señalan cortésmente a Schiaretti- “pero no vamos a llevar un dólar a su país si esta señora tiene chances de regresar al poder. Aceptamos riesgos comerciales, pero éste es un riesgo político inadmisible”.

El gobernador se empeña de calmar este tipo de ansiedades, repitiendo como un mantra que el kirchnerismo en cosa del pasado. No obstante, su seguridad ha migrado desde la certeza inicial a un camuflaje de conveniencia. Al igual que sus interlocutores, las dudas lo carcomen.

Su incertidumbre es legítima. Tras el triunfo de Mauricio Macri, Schiaretti apostó a que la economía se recuperaría con cierta rapidez y que la reactivación haría olvidar pronto los desquicios kirchneristas. Ambas hipótesis demostraron ser apresuradas. El gabinete económico nacional (si es que puede hablarse en propiedad de tal cosa) no acierta aun a generar el crecimiento tan esperado, en tanto que la pobreza parece incrementarse sin prisa pero sin pausa. Es un hecho que muchos electores estarán dispuestos a plebiscitar la gestión de la Casa Rosada aunque el propio presidente no quiera nada que se le parezca.

En este contexto, la resiliencia del kirchnerismo en la provincia de Buenos Aires no deja de ser un fenómeno insoslayable. En el último año y medio la señora de Kirchner ha recibido furiosas andanadas de denuncias mediáticas y judiciales, especialmente del señor Jorge Lanata. Al menos una de ellas, la causa “Hotesur”, puede llevarla presa nada menos que bajo acusaciones de lavado de dinero. Sin embargo, ninguna de las escaramuzas que libra en Tribunales parece hacer mella en el 30%-35% del electorado bonaerense que la sigue en las encuestas. La frugalidad del porcentaje se transforma en pavor cuando se constata que aún con tan poco puede ganarle a los candidatos del gobierno.

Esto es lo que muestran algunas encuestas. Según quien la haya publicado, Bullrich se encuentra delante de Cristina (o viceversa) por márgenes de infarto. Un punto o punto y medio es la distancia que los separaría a uno de otro.

Los estrategas macristas de la polarización comienzan a arrepentirse ahora de haber permitido que la señora de Kirchner pudiera situarse cómodamente en las antípodas electorales de Cambiemos. ¿Pasó el momento de presionar a los jueces para que la metieran presa, tal como hizo Jorge Urso con Carlos Menem en el mediodía de la gestión de Fernando De la Rúa? Todo indica que así es; Jaime Durán Barba y Marcos Peña deberán lidiar con ella en campaña, que es igual a decir que lo harán con quien siempre quisieron hacerlo. Ya es tarde para confesarlo pero ambos deben estar preguntándose ni no tomaron, acaso, un riesgo no permitido o si hubiera sido más conveniente que algún magistrado la hubiera sacado del medio a tiempo.

Un eventual triunfo K en la principal provincia argentina sería una derrota para la Casa Rosada (esto es obvio) pero también para el propio Schiaretti. El razonamiento es simple. Córdoba fue la más perjudicada durante los años de Cristina y la más beneficiada tras la derrota de su delfín, Daniel Scioli. Precisamente por esta vuelta de taba el cordobés supo ganarse un espacio de armador dentro del justicialismo nacional, especialmente entre quienes probablemente se apresuraron a extender el certificado de defunción al futuro político de la expresidente. Es un hecho que una victoria en Buenos Aires podría liberarla de este estado de coma dentro del peronismo y complicar los esfuerzos del gobernador para transformarse en el nuevo macho alfa del partido.

Macri también está preocupado. Si Buenos Aires se complica deberá apoyarse en los resultados de Córdoba, el distrito que parece respaldarlo sin fisuras. Pero aquí las cosas tampoco son tan claras. Si bien tanto Cambiemos como el peronismo mediterráneo comparten un rabioso anti kirchnerismo, los votos son los votos. Si gana Baldassi se debilita el proyecto de Schiaretti y, si ocurre lo contrario, el presidente se queda sin su provincia estrella. En ambos escenarios Cristina se fortalece, con el previo requisito de su triunfo bonaerense.

Además, el presidente no tiene la invulnerabilidad que emana de Cristina. A él la crisis económica le pega, así como los errores no forzados a los que ha sido adicto su equipo más cercano. Podrá decirse que no habría que exagerar, dado que el 35% en Buenos Aires es un porcentaje menor en comparación con el resto del país. Si bien esto es cierto en términos estadísticos, en el dominio político es irrelevante.

El sistema mediático ha decretado desde hace ya mucho tiempo que en aquella provincia se juega a suerte y verdad todo lo que ocurre en Argentina, y todos han aceptado mansamente tal dictado. Macri lo sabe –también él acertó a usufructuar nacionalmente la performance de María Eugenia Vidal– y por ello teme a las consecuencias.

Toda esta inesperada complicación es un laberinto endemoniado para el gobernador. Sus deseos de elecciones de “baja intensidad” parecen esfumarse a medida que los inversores extranjeros condicionan sus dólares a que la señora de Kirchner muerda el polvo de la derrota, o que Bullrich comience a contar los votos como aquél que junta las monedas para pagar el crédito hipotecario. Nada de esto se imaginaba meses atrás, cuando su camino nacional parecía expedito. ¿Cómo evitar que Cristina triunfe sin ayudar a Macri? ¿Cómo ganar en Córdoba para que nadie le cuente sus costillas, especialmente los del Frente para la Victoria? O, lo que quizá para él sea más urgente, ¿cómo traer inversiones a Córdoba con semejante mar de fondo?

“El toro de Wall Street no es una buena imagen del dinero”, confiesa a sus colaboradores en el anonimato de Nueva York. Los toros embisten contra el rojo, el color de la sangre. Los empresarios hacen lo contrario. Se alejan de la política del todo o nada, que es lo que ocurre en Argentina. “Hacemos lo que podemos”, le responde alguien. Tal vez sea cierto. ¿Y si no alcanza? No hay respuesta para esta duda.