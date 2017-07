Asunción y polémica

El flamante ministro de Defensa fue recibido por el kirchnerismo con denuncias. Sucede que un informe difundido el domingo último atribuyó al ministro y su yerno, Rodrigo de Loredo, titular de Arsat, la privatización del Arsat3. Quienes denuncian al novel ministro de Defensa y ya ex de Comunicaciones sostienen que, en una operación que violaría la Ley de Desarrollo de la Industria Satelital aprobada en 2015, se habrían transferido el 51% de los derechos del Arsat3, satélite producido por la empresa estatal, a la norteamericana Hughes. Aguad negó la operación afirmando que el Arsat “es más público que nunca”. Horas después un comunicado oficial de la entidad manifestó que: “Arsat seguirá siendo propiedad del Estado Nacional. La carta de intención firmada con la empresa Hughes no prevé, bajo ningún motivo ni circunstancia, la privatización de Arsat ni de ninguno de sus activos.” Aunque luego admite que el objetivo es buscar que el Arsat3 sea financiado conjuntamente por capitales privados.

Al cierre de esta edición continuaban sucediéndose las declaraciones cruzadas entre los distintos actores.