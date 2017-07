Tapia, con el plan “Pérez”

Por Federico Jelic

AFA sigue intentando cambiar su imagen, denotando transparencia y sensación de justicia en cada acto y, por el momento, en apenas tres meses de gestión, fue superando metas y objetivos, en el medio del incendio. La última gran acción de Claudio Tapia al frente del ente madre del fútbol argentino fue esa intimación a los clubes a saldar su deuda con AFA so pena de represalias punitorias, y logró gran adhesión de todos los involucrados.

Una especie de “convocatoria de acreedores nominal”, con amenazas tácitas de dolarizar sus acreencias si no presentaban algún programa de pago, o con no permitir incorporaciones a sus planteles para la próxima e inminente temporada, ya con “Superliga” homologada. De hecho, ni siquiera hizo falta la participación pseudo extorsiva de siempre de Futbolistas Argentinos Agremiados. Solitos, sin plazos admonitorios, las instituciones hicieron lo posible para hacer bien los deberes con la nueva conducción. Es para aplaudir.

Pero lo curioso es que le cumplen a la dirección del “Chiqui” lo que Armando Pérez había propuesto cuando estuvo al frente de la Comisión Normalizadora de AFA, en tiempos de acefalia. El plan de saneamiento de las cuentas y las deudas de los clubes con el máximo organismo del fútbol fue un proyecto del entonces también presidente de Belgrano. Pasa que fue denostado, despedazado, criticado de la manera más cruel, con un escarnio público permanente y se pudo llevar a cabo en pequeñas dosis. Pero claro, como ahora lo proponen Tapia y Hugo Moyano, hacen fila para ir a pagar las obligaciones contraídas.

De Grondona al Proyecto Pérez

NI siquiera Julio Grondona en sus tiempos de “Padrino” y líder supremo logró que los clubes obedezcan de esta manera. Tampoco le interesaba: su jugada era elementalmente que los equipos pidieran créditos impagables en AFA para posteriormente “apretar” o “sugerir”, para de esa forma ganarse adhesiones en tiempos de votaciones. Tiempos de designaciones a dedo, sean cargos, premios o castigos. Grondona nunca iba a reclamar que le abonaran la totalidad. Apenas presionaba cuando hacía falta, y siempre dejaba un cheque en blanco para aquel pobre necesitado presidente de alguna entidad deportiva que recurriera cuando las cuentas se le ponían en rojo. AFA era salvataje, con un sistema de moratoria que se aplicaba no con tantos dividendos sino con pleitesía.

Y bueno, muerto el rey, la AFA tuvo que reorganizarse. Su sucesor, vice de su proceso, Luis Segura, no aplicó una política muy diferente que digamos, pero cuando tuvo que competir con Marcelo Tinelli por el trono del fútbol argentino, exageró prebendas a sus seguidores. El empate bochornoso en 37 votos en las elecciones de diciembre de 2015 terminó de arruinar un sistema de manejo vetusto, arcaico, desproporcionado en favores y solo subsistente con “parches”. La famosa supervivencia a largo plazo venció y no quedó más remedio que reordenar los números.

Armando Pérez, que ni siquiera había logrado juntar avales para ser candidato, fue designado por la intervención de FIFA y el Gobierno Nacional para esta tarea. Por esta razón fue denostado y combatido por todos los equipos, sobre todo los de Buenos Aires, ya que no se bancaban un director del interior del país sin legitimidad de las urnas.

Sin embargo, más allá de su gestión falible y criticable, hubo puntos virtuosos, como la reducción de la deuda de AFA. Fue duramente cuestionado cuando empezó a descontar los dineros de los derechos de TV y la participación en los torneos internacionales a las instituciones, situación que también plantea Tapia en esta etapa de salvataje económico y financiero. Traducción: al “Chiqui” le cumplen y le aplauden lo mismo que a Pérez le imputaban y condenaban.

Conveniencia con Tapia

Independiente por poco salió corriendo a pagar su deuda con AFA. Su presidente, el líder casi perpetuo de la CGT, Hugo Moyano, quiso cumplir con su yerno. Entre familia no hay fisuras. Vienen del palo de los gremialistas, así que hubo que quedar bien con las bases. Claro que resignó los 16 millones de pesos que ingresaban a la institución de Avellaneda por su participación en la Copa Sudamericana. Ni siquiera negociaron una parte: todo fue para cancelar su deuda con la máxima autoridad del fútbol argentino.

¿Qué pensaría usted si le digo que Pérez patentó esta idea, cobrando menos del 50 por ciento de esos créditos o premios, y que no recibió ningún aplauso, solo azotes? Es decir, lo del “Chiqui” fue un acuerdo mucho mas leonino que el del hombre fuerte de los cosméticos. No obstante, aceptaron por obligación pero por detrás pergeñaron invariablemente cualquier inestabilidad o golpe de Estado. El plan estratégico destituyente nunca dejó de funcionar. Todo porque Pérez “no pensaba en la cartera agotada y vacía de los clubes”. Discurso que se evaporó por completo cuando asumió la nueva conducción con la misma metodología implementada.

O sea, lo que a Pérez le criticaron, con Tapia lo cumplen a rajatabla y sin chistar. Hasta con una voluntad de pago inusitada por estas latitudes y no con pérfidas propuestas desleales ni cuestionamientos poco asertivos. Era una guerra: pretendieron convocar a elecciones cientos de veces, hasta que FIFA los plantó de seco en dos ocasiones.

De todas maneras, la Comisión Normalizadora tenía fecha de caducidad hasta que se lograran ciertos objetivos y listo, pasó a la historia, que será la encargada de juzgar su paso en AFA. Las nuevas autoridades tenían por delante el desafío de continuar la normalización y lo estrambótico de todo esto es que los contaron con la adhesión de los clubes con este plan sistemático de desendeudamiento que es prácticamente un plagio de lo que había armado el laboratorio de Pérez.

El poder de Tapia

San Martín de San Juan, del presidente de Jorge Miadosqui, también abonó de contado su deuda de 14 millones de pesos, ya que tiene intereses en AFA, donde se desempeña como secretario de selecciones nacionales y otros asuntos en esa materia. Ya presentaron planes Vélez, Banfield y Quilmes (entidad de mayor deuda en AFA, con 70 millones de pesos). Por Córdoba hay paz, ya que Belgrano, Talleres e Instituto tienen las cuentas en cero con la organización de la calle Viamonte. De todas maneras, quedó en claro que los equipos valorizaron a un presidente elegido por los socios (llámese clubes) y no uno designado a dedo por una intervención cuasi estatal. Mientras Tapia rejunta poder, ya anunció que buscará eliminar los promedios del descenso en tres años, mientras espera que el fallo del TAS de FIFA le restituya los puntos a Bolivia en función de que Argentina arranque las cuatro últimas fechas de Eliminatorias Sudamericanas en zona de clasificación al Mundial de Rusia 2018. Con esa medalla, ahí acreditará su mayor poder e influencia, y podrá estar orgulloso del todo.