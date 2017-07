Carrizo y Austin, radicalizando a Baldassi

El teléfono del periodista no paraba de sonar en la tarde ayer. Se trataba de su informante, el Macrista Entusiasta. Ante la insistencia, el periodista dejó a su lado sus menesteres para atender.

Periodista: A ver: domingo por la tarde, vacaciones de invierno, hace frío… Usted debe estar muy entusiasmado con algo para llamarme tantas veces.

Macrista Entusiasta: La verdad, ha sido un día de muchas experiencias nuevas.

P.: Apa, ¿alguna que pueda interesarme?

M.E.: ¡Claro que sí!

P.: Adelante entonces, cuénteme.

M.E.: Hoy (por ayer) decidí sumarme a la recorrida por el interior de nuestros candidatos. En primer lugar, en Calchín Oeste, probé la famosa bagna cauda.

P.: Ah, estuvo haciendo turismo de aventura, por lo que me dice.

M.E.: Jaja, no se ría, para todo hay una primera vez.

P.: Mejor no aclare tanto, y avance con la historia.

M.E.: Bueno, de ahí, fuimos a Villa del Rosario, y tuve otra experiencia por primera vez.

P.: ¿Gastronómica?

M.E.: Esta vez, política.

P.: A ver…

M.E.: Entré por primera vez a un comité radical.

P.: ¡Pero cómo va a decir eso! Que no lo escuchen sus aliados.

M.E.: Al contrario, ellos nos llevaron. O, mejor dicho, ellas. Las diputadas y candidatas Soledad Carrizo y Brenda Austin lo acompañaron a (Héctor) “la Coneja” Baldassi al comité del pueblo, donde hubo un encuentro con la militancia.

P.: ¿Y eso?

M.E.: Después de los roces que tuvimos en la campaña, estamos intentando limar un poco las asperezas, y entusiasmar a la militancia radical del interior.

P.: Al fin y al cabo, ese es el mejor activo de sus socios radicales.

M.E.: Tal cual, así que esta misión es importante: hay que radicalizar a “la Coneja”.