Cacho quiere volver

El dirigente kirchnerista llamó al periodista pasado el mediodía del frío domingo. El objetivo era el lanzamiento de campaña de la lista que en horas realizaría el Frente Córdoba Ciudadana en la ciudad de Alta Gracia aunque la conversación terminó en otra cosa. El referente K le contó acerca de las ganas que tiene de volver a la arena política un ex candidato de ese espacio que sorprendió con sus declaraciones.

Dirigente Kirchnerista: Hoy presentamos a nuestros compañeros en el Club Central de la ciudad de Alta Gracia. Vamos con mucha expectativa para esta elección.

Periodista: Cuénteme algo nuevo. Ahora me va a decir que están tratando de lograr la foto con Cristina (risas).

D.K.: Por supuesto. Eso sigue en pie aunque usted me chicanee. Pero si quiere, le cuento algo que de seguro lo sorprenderá.

P.: A ver…

D.K.: La semana pasada apareció un ex candidato nuestro. Diciendo que su paso por la política fue duro pero que quiere volver.

P.: ¿Accastello?

D.K.: No, hombre. Yo hablo de Cacho Buenaventura. La semana pasada estuvo sentado en el living del programa Bien De Córdoba de Canal 10 y habló al respecto. Cuando la joven periodista Ximena Salkind le pregunto cómo veía el panorama para las legislativas, el humorista soltó la lengua.

P.: Me interesa. Qué dijo concretamente.

D.K.: Dijo que fue muy duro volver a recuperar su trabajo después de haberse dedicado ciento por ciento a la política. Le leo lo que dijo textualmente: “No me disgustó participar en política. Pero fue muy difícil, te golpea de modo contundente, te pega fuerte. Me costó muchísimo ponerme de pie. No estaba acostumbrado a tener enemigos, hubo un porcentaje de gente que dejó de gustarle lo que yo hacía solo por lo que yo pensaba”.

P.: Uh, pero parece que hubiese ido a la colimba y no a la política.

D.K.: Además, entre nosotros, terminó la elección y nunca más se lo vio en el espacio. Pero lo más interesante que dijo es que, pese a todo ello, lo tentaron a postularse nuevamente este año aunque no aclaró qué fuerza política fue y dijo que “es muy posible que vuelva”. Eso sí, no aclaró cuándo.