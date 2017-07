Al fin … Medimos Inflación Nacional

Por Maria Cayre

Esta semana el INDEC publicó la medición del índice de precios al consumidor (IPC) a nivel nacional; hasta ahora las mediciones solo se venían haciendo en Gran Buenos Aires. En la última década el INDEC mostró distintas iniciativas para intentar construir un índice de precios a nivel nacional pero ninguna tuvo éxito. En el año 2005 comenzó un tímido intento de realizar esta tan importante medición, el cual contemplaba 8 jurisdicciones con un esquema de incorporación paulatina del resto de las provincias. Las incorporadas inicialmente eran: Cuidad de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Mendoza, Tucumán, San Luis y Catamarca. Sin embargo este indicador dejó de publicarse en 2008 (marzo del 2008 fue la última medición que se realizó) luego de una severa crisis institucional del INDEC, cuando fue intervenido durante la gestión kirchnerista.

Algunos años mas tarde, en 2013, se reflotó este proyecto con el conocido IPCNu que tuvo duras criticas nacionales e internacionales por sus datos divergentes en relación a las mediciones privadas que se hacían de la inflación. A finales de 2015, con el cambio de gobierno, este índice se discontinuó para redefinir las metodologías estadísticas necesarias en pos de realizar un índice de inflación nacional confiable. Luego de varias visitas técnicas del Fondo Monetario Internacional (FMI) al organismo de medición argentino, en noviembre del 2016 el FMI levantó las declaraciones de censura sobre las estadísticas oficiales argentinas, y nuestras mediciones volvieron a ser creíbles ante el mundo. Tener estadísticas creíbles es de suma importancia para una gestión nacional inteligente y eficiente: si no sabemos la magnitud y el detalle de los problemas que tenemos es imposible diseñar soluciones eficientes.

En este nuevo IPC Nacional que estamos estrenando se realiza un relevamiento de 39 aglomerados urbanos de todas las provincias. Córdoba contribuye con mediciones de la ciudad Capital, Rio Cuarto y Villa María. Los resultados se presentan tanto agregados por el total, como desagregado en las siguientes regiones: Cuyo, GBA, Noreste, Noroeste, Pampeana y Patagónica. La provincia de Córdoba se encuentra dentro de lo que se denomina región Pampeana, junto con Entre Ríos, La Pampa, Santa Fe y algunos partidos del Gran Buenos Aires. Para quienes tienen la curiosidad de saber qué precios mira el INDEC a la hora de calcular la inflación, cada mes se observa una cantidad aproximada de 320.000 precios. En grandes grupos agregados los bienes y servicios que se miden son los siguientes: alimentos y bebidas no alcohólicas, bebidas alcohólicas y tabaco, prendas de vestir y calzado, vivienda, agua, electricidad y otros combustibles, equipamiento y mantenimiento del hogar, salud, transporte, comunicaciones, recreación y cultura, educación, restaurantes, hoteles, bienes y servicios varios.

¿Qué números arrojó el re-lanzamiento de esta medición de la inflación nacional? El Índice de Precios al Consumidor registró en el mes de junio una variación de 1,2% con relación al mes anterior, y registró 11,8% de aumento en lo que va del año. La región pampeana particularmente acumula 11,4%, un poco menos que el promedió nacional. *(ver cuadro)

Como podemos observar en el cuadro anterior, en la región pampeana los bienes y servicios relacionados a la educación, comunicación, servicios de vivienda, agua, electricidad, gas y combustibles, salud, vestimenta, bebidas alcohólicas y tabaco aumentaron por arriba del promedio para la región, mientras que alimentos, bebidas no alcohólicas, equipamiento y mantenimiento del hogar, transporte, recreación, cultura, restaurantes, hoteles y otros bienes no incluidos en los anteriores estuvieron por debajo de la inflación semestral. Para completar este análisis hay que remarcar que los alimentos ponderan un 28,6% en la región pampeana, siguiéndole las prendas de vestir y transporte que ponderan cada uno cerca de un 10%. Estos tres conceptos son altamente importantes. La educación que fue el concepto que más subió (21,3%) solo se lleva un 1,6% de la ponderación total de la región.

Para el mes que viene ya tendremos el segundo informe del índice de precios a nivel nacional, donde podremos ver si efectivamente impactó la suba del dólar que vivimos la semana pasada y que señaláramos desde esta columna, y en que magnitud lo hizo. Las estimaciones de los analistas concuerdan en que el guarismo será en julio un poco mayor al de junio y rondará el 2%, mientras que el gobierno espera que esté cerca del 1,5%. La lucha por la suba de precios no cesa, y aunque sigamos con los debates sobre si el gobierno debería ser mas o menos gradualista en las medidas adoptadas, o si se cumple o no la meta del 17%; la realidad es que la inflación a fin de año posiblemente cierre dentro de una franja entre el 20% al 25% y las estimaciones para el 2018 rondan el 15%. Más allá de las metas impuestas, al final del primer mandato de Macri tendremos al fin, y después de muchos años, un país con una medición confiable y una inflación normal.

El Beneficio Semanal:

Ley de Promoción Industrial de la Provincia

Si tenés una industria y tenés un proyecto de inversión, anótate al Régimen de Promoción Industrial de la Provincia de Córdoba para acceder al beneficios de exenciones al pago de impuestos provinciales, subsidios a los nuevos trabajadores y al consumo de energía eléctrica entre otros.

Mas info: http://www.cba.gov.ar/7312-2