Senestrari ventila sus contradicciones

Por María Viqueira

Durante su visita a Córdoba, Mauricio Macri no ahorró críticas hacia la procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó.

En la conferencia de prensa que dio junto al gobernador Juan Schiaretti, el mandatario lamentó que “insista en permanecer en su cargo” y la definió como “una militante” del kirchnerismo.

Además, aseguró que obstruyó la investigación de hechos de corrupción cometidos por funcionarios del anterior gobierno y que se valió de su influencia para “demorar o enturbiar” pesquisas.

En esa línea, al igual que otros actores del mundo político, judicial y académico, opinó que la fundadora de Justicia Legítima “hace un uso indebido” de su poder.

Pese a que hace tiempo la funcionaria está en la mira del Legislativo -por los pasos de dudosa calidad institucional que dio durante su gestión- y en la del Judicial -por compras de inmuebles que derivaron el comisiones millonarias para allegados-, el operativo “victimización” se puso en marcha a toda máquina esta semana.

Primero, la funcionaria y sus partidarios denunciaron supuestas presiones al fiscal que la imputó y reclamó que sea llamada a indagatoria por los confusos negocios inmobiliarios que, al menos, debió controlar.

Aunque su superior sostiene que no obra con total libertad, el agente Eduardo Taiano señaló que el deber de cuidado que le atañe a Gils Carbó debió reflejarse en la “minuciosa verificación” de los actos que iba homologando y que culminaron en la “desviada adjudicación” que analizó; sobre todo, como responsable máxima de un órgano encargado de promover la actuación de la Justicia en defensa de la legalidad y de los intereses generales de la sociedad.

Ignorando ese y otros argumentos, los defensores de la polémica procuradora instalaron la versión de que iba a ser removida por decreto, ignorando los dichos del ministro de Justicia, Germán Garavano, quien descartó esa posibilidad. Lo que sí afirmó, no sin cierta lógica, es que debe pedir licencia y asumir su defensa judicial como una ciudadana más, y no como jefa del instructor que la investiga.

A eso se sumó un escrito que circula vía mail, con el logo del Ministerio Público Fiscal, para que sus subordinados impriman y suscriban solicitando la continuidad de Gils Carbó.

En la misiva, los “abajo firmantes” manifiestan que repudian “las operaciones político-mediáticas” para “deponer en forma inconstitucional” a la funcionaria y llaman a la reflexión a los responsables “de avasallar las instituciones democráticas y la independencia del Ministerio Público Fiscal”.

La precaria situación de Gils Carbó desató la furia tuitera del fiscal federal Enrique Senestrari, quien desde hace varios días comparte frases, artículos y comunicados de toda clase y procedencia en defensa de su jefa. Como siempre, la sobreactuación tuvo su espacio en el “perfil social” del funcionario: “Ir por Gils Carbó es ir por los juicios de lesa humanidad”, se distingue entre la catarata de posteos.

Senestrari no cesa de ventilar sus contradicciones y de hacer gala de un doble estándar que dejaría pasmado a un principiante en la carrera de derecho o a cualquiera que haya cursado a conciencia educación cívica en el secundario.

Cabe recordar que se trata de un hombre que manifestó recientemente su deseo de que “caiga” el Gobierno, un exabrupto que lo llevó a los medios nacionales y que motivó sendos pedidos de puesta en marcha del mecanismo disciplinario en su contra.

Es una buena noticia que Senestrari haya comenzado a registrar la importancia de los principios republicanos para la salud de la patria, ya que hasta no hace mucho los relegó bajo la consigna de la “democratización”. Pero lo cierto es que dijo “ojalá se termine de caer el gobierno de Temer” y asintió cuando el conductor de la emisión propició que ese escenario se extendiera a la Argentina.

Aunque ahora sostenga, vía click, que según el procurador General de Bolivia “los ministerios públicos deben ser independientes de los poderes políticos y de facto”, se trata de un activo militante del kirchnerismo que durante años ignoró sistemáticamente el reglamento de la Justicia nacional, que determina que los funcionarios no pueden participar en agrupaciones políticas, y olvidó el decoro que le impone su función.

Por citar, cabe recordar que en febrero del 2015, mientras se organizaba la marcha para homenajear a Alberto Nisman, repudió la iniciativa con ferocidad. Lejos de respetar la manifestación pacífica y popular que se gestaba, entendió que los colegas del investigador “tenían problemas” con Cristina Fernández de Kirchner y opinó que era “aberrante” que dijeran que era una acción neutral.

Senestrari protagonizó otros episodios bochornosos y hasta fue sindicado por su propio testigo estrella en el denominado “Narcoescándalo”, Juan Viarnes, como parte de una maniobra orquestada por la procuradora, el ex secretario de Seguridad Sergio Berni y un grupo de medios ligados al kirchnerismo para perjudicar al entonces gobernador José Manuel De la Sota durante las elecciones legislativas de 2013.

Mientras debe explicaciones por la versión del prófugo recuperado, su último desliz no pasó desapercibido y le trajo consecuencias, como quedarse sin competencia electoral.

El juez Ricardo Bustos Fierro hizo lugar al pedido de los apoderados de Cambiemos y le ordenó que se aparte, por parcialidad manifiesta, y ayer rechazó la recusación que presentó en su contra.

Senestrari atacó al magistrado por su edad y sugirió que aceptó el planteo de oficialismo en Córdoba porque de ello depende la suerte de su pliego, pero Bustos Fierro respondió que ese argumento es falso porque su ratificación no es resorte exclusivo del Poder Ejecutivo, sino que el Senado intervendrá de “un modo sustancial y significativo” a la hora de evaluar si sigue en su puesto.