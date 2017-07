Schiaretti exprime blooper de Macri (¿descongela campaña?)

Desde hace meses, las dos principales fuerzas políticas cordobesas pronosticaban una campaña de baja intensidad de cara a los comicios legislativos de este año. La sintonía fina que ha caracterizado la relación entre El Panal y la Casa Rosada desde diciembre del 2015, permitía imaginar pocos misiles cruzados entre Unión por Córdoba y Cambiemos.

Sin embargo, la visita que esta semana realizó a Córdoba el presidente Mauricio Macri podría marcar un giro en el vínculo entre los dos grandes bloques. El cruce verbal entre el mandatario nacional y el gobernador Juan Schiaretti, que el miércoles se vivió como un imprevisto blooper, trajo coletazos inesperados.

El propio Schiaretti dio ayer un golpe al tablero, con contundentes comentarios sobre la situación impositiva, eje de la discusión. “O (el presidente Macri) está mal informado o no quiere ver la realidad”, sentenció Schiaretti, enarbolando una comparación entre los impuestos de la provincia mediterránea con los dos distritos gobernados por el PRO.

Con pocas respuestas de los candidatos de Cambiemos al planteo de Schiaretti, las miras están puestas sobre el tono que, de ahora en adelante tendrá la campaña, que comienza oficialmente hoy.

Conveniencia interna

El miércoles, Macri realizó la octava visita de su mandato a Córdoba, la provincia que el 22 de noviembre de 2015 le dio el triunfo por sobre Daniel Scioli, en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales. Desde ese momento, el primer mandatario se ha ocupado de intentar mantener un alto índice de adhesión de los cordobeses a su gobierno, intención que se profundiza por estos días, a un mes de las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO).

En simultáneo y como parte de su estrategia, Macri impuso el mismo tono de amistad que tiene en su vínculo personal con el gobernador Schiaretti, a las relaciones institucionales entre la Nación y la Provincia. Este es un gesto en el que el Presidente logra marcar, una vez más, un punto de contraste con su predecesora, Cristina Fernández de Kirchner.

La cordialidad imperante también benefició en mucho a Schiaretti. Por un lado, en el plano local, el Gobernador evita tener que confrontar permanentemente con un dirigente de alta imagen positiva entre los cordobeses, como Macri.

Por otro, le ha permitido erigirse como el primus inter pares de una coalición de gobernadores peronistas, que buscan una relación con la Presidencia diferenciada de la que mantiene la línea oficial del Partido Justicialista, todavía atada en gran medida a los designios de la expresidenta Fernández de Kirchner.

A pesar del provecho que la armonía con la Nación le ha valido, Schiaretti también ha debido contabilizar algunos costos, concentrados en el plano de la interna del peronismo cordobés. Hasta cierto punto de su mandato, Unión por Córdoba optó por mantener un doble registro, encarnado por el Gobernador y su antecesor, José Manuel de la Sota.

Mientras el primero cultivaba una buena relación, el segundo se encargaba de poner los puntos sobre las íes ante ciertas decisiones del gobierno nacional. Motivado por sus perennes aspiraciones presidenciales, De la Sota se encontraba a gusto con el papel, en línea con el de su ex- aliado Sergio Massa.

La coexistencia de dos discursos disyuntivos duró hasta el momento en el que se tuvo que conformar la lista de diputados nacionales. De la Sota optó por correrse de la nómina de candidatos que parecía destinado a encabezar, cediendo los principales puestos a referentes que podrían encarnar el perfil dialoguista de Schiaretti: el vicegobernador Martín Llaryora y la primera dama y secretaria de Equidad y Promoción del Empleo, Alejandra Vigo.

Sin embargo, con el objetivo de contar con el apoyo de toda la maquinaria electoral del peronismo, el Gobernador encontró en los comentarios del Presidente una excusa para marcar la diferencia. Schiaretti no es Macri, parece ser el mensaje del Gobernador.

Tras el improvisado cruce del miércoles, en el que ambos dirigentes entrecruzaron reclamos vinculados a la situación impositiva, el cordobés realizó meditadas declaraciones, en las que comparó a Córdoba con la provincia de Buenos Aires y la Capital Federal, los dos distritos con gobiernos del PRO.

“Se vuelve a equivocar el presidente Macri, o está mal informado o no quiere ver la realidad”, embatióSchiaretti.“Vino ayer a Córdoba a hacer un acto de campaña política y dijo cosas que no son la verdad, porque quienes tienen los impuestos a los ingresos brutos más altos son precisamente los distritos que gobierna Cambiemos”, comparó.

“En el comercio mayorista, provincia de Buenos Aires cobra el 5%, Córdoba el 4,75%; en el comercio minorista, provincia de Buenos Aires cobra el 5%, Córdoba el 4,75%; en los servicios, como por ejemplo el trabajo que realizan los peluqueros, provincia de Buenos Aires cobra el 5%, Córdoba el 4,75%; en el transporte, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) cobra el 4%, Córdoba el 3,5%; en la producción agropecuaria, la Provincia de Buenos Aires cobra el 1%, Córdoba no le cobra nada a los productores agropecuarios; en la industria, la Provincia de Buenos Aires cobra el 1,5%, Córdoba el 0,5%; en la construcción, CABA cobra el 5%, Córdoba el 4%”, detalló casi exhaustivamente el Gobernador.

Tras ello, Schiaretti se encargó de sintetizar su ejercicio de contraste: “queda absolutamente claro que son los distritos de Cambiemos los que tienen las alícuotas más altas que nuestra provincia de Córdoba. Lamento que el Presidente Macri haya venido a Córdoba a decir cosas que no se ajustan a la realidad”.

Las declaraciones recibieron pocas respuestas de parte de Cambiemos, limitándose a la legisladora macristaSoher el Sukaria y al diputado radical Diego Mestre, quinto candidato en la lista del oficialismo nacional.

Con la campaña iniciando oficialmente en la jornada de hoy, los dichos de Schiaretti pueden permanecer en el recuerdo como un recurso anabólico del Gobernador para la dirigencia peronista, o ser la punta de un ovillo que eleve el tono de la disputa entre Unión por Córdoba y Cambiemos.