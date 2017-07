Revés judicial para Mestre en plena pugna con Suoem

Por Yanina Passero

En su obstinación por exprimir al máximo el triunfal desarme del paro de UTA en su noveno día, el intendente Ramón Mestre estaría a pocos pasos de saborear su propia derrota. El juez federal con competencia electoral, Ricardo Bustos Fierro, rechazó la realización de la consulta popular junto con las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO).

Una iniciativa de gestión pensada para crecer en las encuestas empaña, ahora, medidas efectistas, pero positivas para los vecinos, como la simple exigencia impuesta al Suoem para que cumpla los requisitos dispuestos por ordenanza para la concreción de asambleas. El secretario General de Mestre, Daniel Arzani, determinó que la protesta de ayer fue ilegal y realizará descuentos.

Un nuevo revés judicial para el titular del Palacio 6 de Julio ofrece “aire” al avezado Rubén Daniele para recobrarse de la encerrona y recuperar la iniciativa. El sindicalista esperaba la negativa judicial para ignorar el evidente aval social que tiene la gestión para poner un coto al irreverente gremialismo. Mestre no necesitaba una consulta para saberlo.

El primer argumento del magistrado es de estricto carácter logístico. Bustos Fierro apuntó que si bien la Ley 15.262 que refiere a la simultaneidad de elecciones no es de estricta aplicación (recuérdese que en 2005 el Gobierno de Entre Ríos logró realizar un referéndum en el marco de comicios legislativos nacionales), el artículo 2 prevé que la autorización de la consulta, por ejemplo, debe realizarse 60 días antes de la compulsa en las urnas.

“Este plazo legal es sin duda imprescindible ya que está previsto para la organización y planificación de los comicios, simultáneos, ensamblados o acoplados. Este plazo se encuentra ampliamente vencido, si tenemos en cuenta que sólo restan 31 días para la realización del proceso eleccionario”, fundamenta en la resolución.

Desde estas páginas se señaló que Bustos Fierro demoraba su decisión en virtud de las presiones de su secretaria Electoral, Marcela Martínez Paz, quien le había advertido del escaso margen de tiempo para instrumentar la consulta. Desde el municipio abonaban esta hipótesis al recordar que con el antecesor en el Palacio 6 de Julio, Daniel Giacomino, el funcionario judicial tardó poco más de 24 horas en bochar un cuestionario que había nacido en las mismas condiciones que el de Mestre: usufructuar el beneplácito social por la tenacidad mostrada al gremialismo, en aquella oportunidad con el cabecilla de empleados públicos de la ciudad por la dedicación de recursos al pago de salarios.

También hay un párrafo dedicado a los opositores políticos de la consulta. Bustos Fierro asume las inquietudes planteadas por los espacios que competirán el 13 de agosto al afirmar que “el elector debería pronunciarse en un mismo acto respecto de cuestiones de distinta materia y de disímil naturaleza; cada una le exige procesos mentales diferenciados”. Por lo tanto, la Cámara entiende necesario resguardar la voluntad del elector y recuerda que en 2009 se pronunció en los mismos términos.

De vacaciones, el intendente Mestre utilizó Twitter para referirse al revés que recibió de la Justicia. Antes, hubo otro, aunque parcial. Se le ordenó quitar los DNI de los municipales que aparecían en la nómina de empleados y salarios, subidos en el Portal de Gobierno Abierto. Hasta que se resuelva la cuestión de fondo, la administración radical-macrista no podrá continuar con la carga de información.

“La consulta popular necesita más tiempo de organización dijo la Justicia. Propondré trasladarla junto a las elecciones generales de octubre”, tuiteó el mandamás de la ciudad. “Los cordobeses tenemos derecho a opinar sobre los grandes temas de Córdoba. Es prioridad. Aunque a algunos les incomode o no quieran”, enfatizó.

Mestre eligió tomar la primera parte de la argumentación, sin hacer referencia a las consideraciones del magistrado que terminan avalando los reproches de los partidos consultados. La organización de la elección y la consulta en simultáneo puede subsanarse con el reloj a favor, pero difícilmente los competidores de Cambiemos alteren su parecer en octubre, cuando en realidad se estará jugando por los puntos.

Al parecer, el titular del Ejecutivo municipal insistirá, pese a que la mala noticia llegó en un momento inoportuno: el embate abierto contra las apetencias de Daniele y sus representados. Como era de esperarse, el caudillo del Suoem se sentirá revitalizado. Apenas supo del cuestionario de Mestre montó una campaña en contra de la herramienta. Ahora, aprovechará la situación para retomar la iniciativa y mantener la adhesión de las bases.

Si Bustos Fierro niega a Mestre la consulta en octubre, Daniele será el primero en adjudicarse el triunfo. Si así ocurre, sucederá a días medirse en elecciones internas para continuar como secretario general del Suoem por tres años más.