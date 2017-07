PRO reinstala el pedido para quitar I. Brutos en créditos hipotecarios

Después del inesperado cruce entre el presidente Mauricio Macri y el gobernador Juan Schiaretti, en la conferencia de prensa del miércoles, el PRO cordobés incrementó la presión para que la Provincia elimine Ingresos Brutos de los créditos hipotecarios y del plan Procrear.

La legisladora Soher El Sukaria salió ayer a insistir con un proyecto de ley que fue presentado en marzo, pero que el peronismo conserva en comisión. Justamente la quita de Ingresos Brutos en los créditos hipotecarios fue el “mangazo” que Macri quiso sacarle a Schiaretti, lo que originó el insólito contrapunto en vivo entre ambos mandatarios. El tema asoma como uno de los que dará inicio a la campaña publicitaria para las PASO a partir de hoy.

El Sukaria, una de las referentes del macrismo en Córdoba, destacó la relación entre la Casa Rosada y El Panal, a diferencia de lo que ocurría en los tiempos del kirchnerismo (aunque debe recordarse que el peronismo provincial respaldó a Cristina Kirchner en sus dos elecciones presidenciales, en 2007 y 2011).

Por ello mismo, reclamó que la “madurez” que existe entre ambos gobiernos sea acompañada “por el esfuerzo de la provincia de Córdoba en algunas políticas públicas que tienen que ver con el ciudadano”.

“Tenemos que ser mucho más amplios. Córdoba está en el escenario nacional después de muchos años. Está recibiendo muchos aportes para programas sociales y para infraestructura que son necesarias”, recordó.

En relación al reproche con que Schiaretti respondió a Macri en la conferencia de prensa, la macrista sostuvo que “la Nación es consciente que hay que rediscutir el sistema fiscal”, pero recalcó que mientras eso sucede “hay que hacer los esfuerzos para ayudar a la economía”.

Además, advirtió que adherir al régimen lanzado por la Nación para eliminar Ingresos Brutos en los créditos hipotecarios no le costará nada a la Provincia, y que como ocurre en Río Negro, Mendoza, provincia de Buenos Aires y Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hay un ahorro para el tomador de alrededor de 1.200 pesos por mes.

El Sukaria aseguró que Córdoba no dejaría de percibir fondos presupuestados porque antes “no había créditos hipotecarios”. En cambio, señaló que el dinero que se ahorra quien paga el crédito lo rediccionará hacia bienes y servicios, lo que generaría nuevas fuentes de trabajo y permitiría que la Provincia cobre, precisamente, Ingresos Brutos por esas actividades.

Según la macrista, el déficit habitacional en la provincia de Córdoba es del 50 por ciento.

Desde el PJ

El presidente del bloque de legisladores del peronismo, el riocuartense Carlos Gutiérrez, dijo en una entrevista a diario Puntal que “es fácil para un porteño con la panza llena estar diciéndoles a los demás cómo tienen que estar ajustándose el cinturón”.

“Venir a decir a los cordobeses que tenemos que bajar los impuestos… Estamos dispuestos a hacerlo si el gobierno nacional deja de quedarse con el 74 por ciento de los recursos de los argentinos y en vez de enviarnos el 26 por ciento volvemos a tener una cifra justa como hace 30 años: en un 50 y 50 por ciento”, manifestó tomando la posición de las provincias en la discusión.

Gutiérrez manifestó que “el día en que estén dispuestos a discutir esto nos parece muy bien que Ingresos Brutos deba ser sustituido. No es casualidad que los gobernadores estén pensando lo mismo. No estamos aislados”.

“Lo que nos preguntamos es cuándo aparece la plata porque si no el gobierno de Cambiemos se termina pareciendo a esos deudores simpáticos que reconocen la deuda, prometiendo que la van a saldar, pero la plata nunca aparece”, ironizó.