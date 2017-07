Macri ratificó ascenso de Aguad: ministro de Defensa

Por Alejandro Moreno

Oscar Aguad fue confirmado ayer como nuevo ministro de Defensa. El pase desde la cartera de Comunicaciones representa un ascenso para el radical, quien apostara por Mauricio Macri cuando aún la UCR cordobesa no se planteaba una coalición electoral con el PRO. Rodrigo de Loredo continuará en la presidencia de Arsat, aunque bajo la órbita de Modernización, a cargo de Andrés Ibarra.

Aguad reemplazará a Julio Martínez, quien será candidato a senador nacional por La Rioja, por lo que su designación ratifica el control de la UCR sobre la cartera. La Casa Rosada había dado la orden de que los funcionarios que serán candidatos en agosto/octubre renuncien a los cargos que ocupan en el gobierno nacional.

Para Macri, Aguad y Mario Negri, el jefe de los diputados nacionales de Cambiemos, son sus dos principales aliados en el radicalismo cordobés, y esta designación ratifica la situación.

El cordobés asumirá el viernes 14. La noche anterior irá con el presidente Mauricio Macri y el ministro saliente a la cena de camaradería con las Fuerzas Armadas. Ese será su debut.

Fuentes castrenses anticiparon que la designación de Aguad sería bienvenida en las Fuerzas Armadas no por un particular conocimiento técnico del funcionario, sino porque es un hombre de confianza del Presidente y, además, un político de larga trayectoria. En otras palabras, Aguad significa para los militares una señal del gobierno de que son tenidos en cuenta.

Después del maltrato kirchnerista, que llegó a su desafío más alto con la designación de la ex montonera Nilda Garré como ministra, Mauricio Macri se encargó de enviar mensajes positivos a las Fuerzas Armadas.

Macri dijo el año pasado que las Fuerzas Armadas venían de soportar un largo período “en las que se las ignoró y abandonó”. También atendió una recomposición salarial y comenzó a trabajar en la inversión de equipamiento, como la compra de armamento francés.

De Loredo

Asimismo, se ratificó a Rodrigo de Loredo en la Presidencia de Arsat, aunque ahora bajo la órbita de Andrés Ibarra en el Ministerio de Modernización. Comunicaciones será una Secretaría, a cargo de Héctor Huici, actual Secretario de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. También continuará el subsecretario de Regulación, Oscar González.

Además del reemplazo de Martínez por Aguad, se anunciaron otros cambios en el gabinete.

El secretario general de la Gobernación de Corrientes, Carlos Vignolo, ocupará el puesto de José Cano en el Plan Belgrano, y el ministro de Educación bonaerense, Alejandro Finocchiaro, sucederá a Esteban Bullrich en la cartera nacional. Bullrich se postulará a senador por provincia de Buenos Aires, Martínez por La Rioja y Cano a diputado por Tucumán.

Martínez y Cano informaron a los periodistas acreditados en la Casa de Gobierno, tras la reunión de Gabinete, de los cambios en el equipo ministerial del presidente Macri.

Cano, al explicar las modificaciones en el espacio oficial, afirmó que “formamos parte de un equipo, y nos toca representar a Cambiemos desde otro lugar”, al tiempo que defendió su labor al frente del Plan Belgrano, al sentenciar que “el primer logro fue ponerlo en la agenda política; y ya hay un norte planteado”.

“No es menor la decisión que tomamos de renunciar, porque ni el Ministerio de Educación, ni Defensa, ni la unidad que me toca conducir, podían estar sujetos a que pidamos licencia y en 30 días volver, porque afectaría la gestión. Y que de ninguna manera se entremezcle nuestro cargo como funcionarios, para un beneficio electoral”, estableció.