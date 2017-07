Macri abre campaña en Córdoba con peronistas

Por Yanina Passero

ypassero@diarioalfil.com.ar

El desconcierto reinaba entre los dirigentes cordobeses de Cambiemos ante el intempestivo anuncio de la visita presidencial. En su fuero íntimo, porque no lo dirán abiertamente, detestan los manejos del preferido, el jefe de gabinete Marcos Peña, quien parecería prescindir de opiniones externas para arreglar la agenda de Mauricio Macri y, en especial, cuando los involucra.

La grilla de actividades del mandatario nacional después de la cumbre del G-20 disponía de un casillero vacío. Allí se apuntó la visita a la provincia que comenzará hoy, a las 9, en Villa María. La recorrida terminará en la ciudad de Córdoba, poco después del mediodía.

Es verdad, radicales y macristas esperaban a Macri para fortalecer las acciones de campaña antes de la encuesta nacional que ofrecen las PASO. Pero no tan pronto, admitían algunos dirigentes que aprovechaban el momento de sinceridad para descargar veneno contra Peña que, además de cometer el pecado de no anunciar la visita con suficiente anticipación, develó cuáles serían las movimientos de Macri unas veinte horas después de oficializado el día del desembarco.

La sensibilidad a flor de piel muestra que la cocina de la lista de candidatos a diputados generó heridas profundas. Macri armó la boleta a su antojo y la UCR tuvo que conformarse con llevar a su mayor apuesta, Diego Mestre, en el quinto peldaño de la nómina. A esta altura, el “centralismo porteño” que denunciaban los socios locales del macrismo no debería sorprender. Con tal explicitación, no serían reales las molestias por lo tarde que se conoció la agenda o el precoz aviso de la incursión. Lógico: es el Presidente y sería descabellado pedirle que se ajuste a las rutinas de dirigentes con responsabilidades menores.

Ahora bien, el súbito desembarco ofreció la excusa perfecta para justificar el “faltazo” a algunos miembros expectables de la coalición gobernante.

El titular del Palacio 6 de Julio, Ramón Mestre, inicia sus vacaciones en la jornada de hoy y tenía previsto un viaje familiar, según asesores del municipio. Los candidatos de Cambiemos tampoco escoltarán al Presidente porque se encuentran en Buenos Aires para sesionar hoy en el Congreso; y, el intendente Gabriel Frizza, está gozando de su receso invernal. La excepción la ofrecerá el primer candidato a diputado, el macrista Héctor Baldassi, quien escoltará a Macri durante su abreviada estadía. El presidente de la UCR, Alberto Zapiola, tampoco estará disponible para brindarle una calurosa bienvenida.

¿Quién ocupará el lugar que reclamaría el centenario partido si la alianza estuviera de parabienes? El peronismo. Sí, el partido con el que Cambiemos se disputa la misma porción del electorado, el mismo que en sondeos de opinión aprueba un acuerdo entre el gobernador Juan Schiaretti y Macri. Quien a esta altura dude de las reales preferencias del máximo exponente de la política nacional podría acomodarse en el sillón de la certeza absoluta.

A horas del lanzamiento formal de la campaña por la PASO, Macri eligió poner su pie en un distrito gobernado por el peronista Martín Gill. En la ciudad cabecera del Departamento General San Martín, el gobernador Schiaretti recibirá al titular de la Casa Rosada, según informaron desde el Panal.

Conforme a las pautas duranbarbistas de “confrontación cero”, la incursión tendrá un estricto corte social. Escoltado por la ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, el mandatario participará de la presentación del nuevo albergue para víctimas de trata, financiado con fondos nacionales, a cargo de la ONG Vínculos en Red.

La parada intermedia de la recorrida de Macri será en la ciudad de Córdoba, donde se entrevistará con los responsables de diseñar un dispositivo para ayudar a las personas con Alzheimer. Fuentes de Cambiemos, aseguraban anoche que el fundador del PRO participaría de las Jornadas Internacionales de Análisis del Modelo Cordobés de Salas Cuna en el Hotel Sheraton.

La foto de Macri con la segunda candidata de Unión por Córdoba, Alejandra Vigo, podría considerarse como un acta de defunción de los radicales que, como todos, miran con desconfianza (y comprensible incomodidad) la fluida relación entre Schiaretti y Macri. Fuentes del Panal, atentos a su frente interno, afirmaban anoche que sería Stanley quien participaría del evento que, precisamente, los correligionarios tildan como una campaña obscena, apoyada con recursos del Estado.

Pese a ese incordio en la agenda, en el final de la visita, Macri volverá a encontrarse con Schiaretti en el Aeropuerto Ingeniero Ambrosio Taravella para realizar importantes anuncios. Junto al ministro de Transporte de la Nación, Guillermo Dietrich, anticiparan inversiones conjuntas para la recuperación de las rutas 36 y 19; además de la inauguración de nuevas frecuencias aéreas entre Córdoba y Río Cuarto.

El momento a solas con el Presidente estaría reservado para el viceintendente Felipe Lábaque, con quien mantendrá un encuentro privado. También, con Baldassi. Ambos compartirán el viaje de regreso a Buenos Aires.