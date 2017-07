La Ezeiza de Milani ¿nuevo sitio de peregrinación k?

Por María Viqueira

Cuando a fines de octubre del año pasado el ex jefe del Ejército, César Santos Gerardo del Corazón de Jesús Milani, escoltó a un desasosegado Guillermo Moreno a Villa María, al acto de lanzamiento de una sede de la agrupación Néstor Kirchner, su actual situación procesal era inimaginable.

En aquella oportunidad, pese a que ya acumulaba denuncias y causas penales, el ex hombre fuerte de la inteligencia nacional y auto proclamado “soldado del modelo” se dejó arropar por Moreno -“compañero” y socio comercial- y fue parte del elenco de la puesta en escena del ex secretario de Comercio, que incluyó una bendición del padre Alberto Bustamante, titular de la Pastoral Social de la Diócesis de la ciudad del sudeste, y referencias al mito de la unidad inquebrantable del peronismo.

En diciembre, el panorama judicial del mimado de Cristina Fernández de Kirchner se complicó: fue procesado por enriquecimiento ilícito, por no justificar la compra de una casa en San Isidro. Antes, Milani, oriundo de Cosquín, declaró como imputado y aseguró que siempre tuvo “solvencia” por los bienes que le dejó su familia en Córdoba. Sin embargo, el juez Daniel Rafecas concluyó que se desconocía el origen de la mitad del monto que pagó (casi medio millón de dólares).

Ese revés judicial complicó sus aspiraciones para presentarse como candidato en las legislativas de este año por el peronismo bonaerense, tal como quería su amigo Moreno, pero sus sueños electorales se frustraron definitivamente en febrero, cuando quedó detenido en el marco de uno de los expedientes de lesa humanidad que lo involucran, “Olivera”, en La Rioja, por orden del juez federal Daniel Herrera Piedrabuena.

Aunque tanto la detención en cárceles comunes como la negación de la prisión domiciliaria en casos de lesa son “banderas” de los organismos de derechos humanos, desde el minuto cero los abogados de Milani sostuvieron que su situación era “alarmante” y negaron que hubiera peligro de fuga o de entorpecimiento de la investigación.

El caso llegó a los tribunales federales de Córdoba, y mientras la Sala B de la Cámara analizaba los planteos defensivos el fiscal general Alberto Lozada recordó que en supuestos similares se utilizó el criterio de mantener la preventiva y opinó que Milani no debía recibir un trato distinto.

La Alzada se pronunció por la conveniencia de que siguiera detenido y, ahora, la Casación Penal confirmó la medida, al rechazar el recurso de queja de los letrados del militar de 62 años, que seguirá encarcelado cautelarmente en la Unidad 31 de Mujeres del complejo penitenciario de Ezeiza, en donde está alojado desde marzo.

Al igual que todos los referentes del “proyecto” que están rindiendo cuentas ante la Justicia, Milani se define como un “perseguido político”. Teniendo en cuenta que los militantes más radicalizados del kirchnerismo residual y algunos integrantes de sus fuerzas de choque, como Justicia Legítima, se niegan hasta a escuchar las versiones de las víctimas de la multiprocesada Milagro Sala y peregrinan al penal de Alto Comedero, en Jujuy, no es descabellado pensar que, de aquí en más, la cárcel de Ezeiza pueda convertirse en un nuevo punto de interés.

“La Tía Tola”

Cabe recordar que el julio del 2016, en la apertura del local “La Tía Tola”, la fábrica de panchos que abrió en Ingeniero Maschwitz junto a Moreno, Milani no sólo cambió de rubro y blanqueó sus simpatías partidarias (se afilió al Frente para la Victoria poco tiempo después), sino que también sumó a otro abogado a su equipo y modificó su estrategia para enfrentar los procesos en su contra por delitos de lesa en La Rioja y Tucumán (“Ledo”).

En esa época comenzó a patrocinarlo el rosarino Gustavo Feldman, otro que “cruzó de vereda”, ya que antes había defendido a víctimas de la represión ilegal.

Cuando Milani quedó detenido, Estela De Carlotto, titular de Abuelas de Plaza de Mayo, desmintió haberlo defendido.

Aunque sus declaraciones desde que Fernández de Kirchner lo colocó al frente del Ejército, a mediados del 2013, contradecían su postura, sin sonrojarse, habló en nombre de la entidad y manifestó: “Nunca apoyamos a este hombre”.

También expuso que desconocía “por qué Cristina lo mantuvo” en el puesto. Sin embargo, los archivos no perdonan: respaldó la decisión de la mandataria, pese a la avalancha de críticas que generó.

En una entrevista con radio La Red, en junio del 2013, opinó que “no le correspondía” pedirle la renuncia a Milani. Un mes después, dijo ante El Tribuno de Salta: “Hay miles de personas que están nombradas en el Nunca Más de La Rioja y no todas son genocidas”.

Pero no se quedó ahí y aseguró: “Milani tuvo un discurso de mucho alineamiento con este Gobierno, que nosotras reivindicamos”.

Aunque ahora el déficit de memoria es una plaga dentro del kirchnerismo y sus aliados, lo cierto es que a fines de diciembre del 2014 Carlotto volvió a hablar del tema y pidió no “hacer alharaca” al respecto. “Eso desestabiliza”, señaló ante Vorterix. Incluso, aseguró que las denuncias de los familiares de las presuntas víctimas de Milani y los reclamos del entonces arco opositor y de algunos organismo de DDHH eran “cosas a propósito” que hacían para que “discutamos y nos dividamos”.

En ese entonces, se refirió a las críticas de Adolfo Pérez Esquivel y de Nora Cortiñas, y apuntó: “Los respeto, pero no comparto”. Y siguió: “Hay que tener mucho cuidado, porque acá hay manos, a veces bastante negras, que tratan de manchar la democracia”.

Curiosamente, la mujer que no le dio el beneficio de la duda a personas como Ernestina Herrera de Noble, entre muchas otras, valoró, sobre Milani: “Es muy feo juzgar previamente”.