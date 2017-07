Plan canje en UTA: delegados a cambio de algunos despedidos

La conciliación obligatoria impuesta tras el último conflicto gremial en el sistema urbano de transporte vencerá hoy a las 17, apenas se consuma la última audiencia en la que se debate el futuro de dos centenas de choferes despedidos. Dependerá de la voluntad de los directivos de las prestadoras la elección del diálogo; o bien, la ratificación final del saldo de una huelga ilegal.

El presidente de la cámara empresaria, Gustavo Mira, afirmó que la decisión se tomará hoy, conforme al consejo de su equipo de asesores legales. Desde la UTA anticipan que pedirán un tiempo suplementario para continuar con las tratativas. Está claro que la organización comandada por Luis Arcando no se quedará de brazos cruzados ante el que se anticipa como el mayor ejercicio de disciplinamiento sindical de los últimos tiempos en el servicio.

Sobre los hombros de UTA pesa su reputación, pero principalmente la fuente laboral de un grupo de choferes que confiaron en la capacidad de representación de un grupo de dirigentes que, día a día, los arrojaba al vació a fuerza de improvisación e ignorancia.

Para el gremio de los choferes la extensión de la conciliación es crucial no sólo para continuar con las tratativas con la esperanza de reducir el número de despidos; también, para recuperar el control de la seccional que sufrió su mayor revuelta incluso estando bajo el control directo de los adláteres de Roberto Fernández, el representante de los conductores de todo el país.

Cierto es que UTA Córdoba está cerca de recuperarse para monopolizar la defensa de los derechos laborales del sector en una comisión normalizadora, seleccionada cuidadosamente. En la jornada de ayer, el delegado de Aucor que fue el rostro visible del salvaje paro del mes pasado tuvo la prueba suficiente para entender que sus servicios ya no son requeridos.

Hace una semana, Marcelo Marín y asociados convocaron a una movilización que partiría de la puerta de la sede de UTA Córdoba hacia el Palacio 6 de Julio. La peregrinación céntrica tenía el objetivo de conmover al intendente Ramón Mestre y a los dueños de las transportistas por el padecer de los despedidos.

Curioso revés para el hombre que empujó hacia esa situación indeseable a los choferes desvinculados. Fueron algunos despedidos y empleados activos quienes frustraron la movilización de Marín y un puñado de acompañantes.

Marín fue tratado de mentiroso. Primero, porque habría manipulado la información a las bases sobre las tratativas en el ministerio que comanda el peronista Omar Sereno. Después, por poner a disposición su renuncia y atornillarse en el puesto pese a los insistentes pedidos de un grupo de choferes.

Mientras avanza el pedido de desafuero solicitado tras la suspensión de representantes de Ersa y Aucor, la intervención de UTA se agarrará de la patética vivencia de ayer de Marín para demostrar que ya no habrá interferencias en el control de la seccional en lo sucesivo.

Fue el colaborador de los interventores, Gustavo Gigena, quien se encargó de pulverizar los pocos días de fama del delegado mediático. “El señor Marín trató de hacer una manifestación, supuestamente representando a los trabajadores del transporte. Queda más que claro que se representa a él mismo y a sus intereses propios. Vino con dos trabajadores del transporte y con un grupo de 10 personas de la gente de Izquierda que quiere movilizarse”, disparó en los micrófonos de Cadena 3.

Los interventores de UTA asumieron un desafío enorme al liderar la negociación por los despidos. Del éxito de su empresa dependerá el nuevo voto de confianza de los afiliados que observaron cómo, en pocos días, la estructura de mandos quedaba en medio de apetencias personales de unos pocos y la ilegalidad marcaba los pasos de sus referentes de turno.