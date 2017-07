Negri contra De Vido y los “gestos para la popu”

Por Marcos Duarte

“Con gestualidad para la tribuna, para la ‘popu’, nadie puede modificar la Constitución, que dice que los legisladores tienen inmunidad de opinión y de arresto, por eso el juez debe pedir el desafuero al Congreso porque los fueros son de cada Cámara”, así descalificó Mario Negri la iniciativa de Sergio Massa y Margarita Stolbizer en relación a renunciar a las inmunidades parlamentarias y proponer modificarlas por ley.

El radical terció en la discusión que se abrió entre las fuerzas políticas a partir de que el ex superministro kirchnerista Julio De Vido fuera requerido por la justicia y el fiscal pidiera su detención y, en consecuencia, el desafuero correspondiente.

Los principales candidatos de la alianza 1País, Sergio Massa y Margarita Stolbizer, se apresuraron a declarar en conferencia de prensa su “renuncia” a los fueros legislativos que les corresponden constitucionalmente. La iniciativa fue criticada por no tener efectos jurídicos reales ya que no se trata de derechos subjetivos renunciables individualmente.

La movida de la dupla de 1País arrastró incluso a representantes de la coalición oficialista. Nicolás Massot pidió una “autorización” a la cámara para renunciar a sus propios fueros parlamentarios. Este hecho fue aprovechado por Massa para fortalecer su propuesta.

A partir de esto, Negri encabezó el contra ataque de Cambiemos y lo hizo apelando a su amplia experiencia en el congreso nacional. Propuso que se separe a Julio De Vido de su banca, pero apelando al artículo 66 de la Constitución Nacional.

El texto constitucional al que apela el diputado cordobés reza que “Cada Cámara hará su reglamento y podrá con dos tercios de votos, corregir a cualquiera de sus miembros por desorden de conducta en el ejercicio de sus funciones, o removerlo por inhabilidad física o moral sobreviniente a su incorporación, y hasta excluirle de su seno…”. A partir de esto, la cámara de diputados podría excluir a De Vido de su escaño.

“El caso de De Vido puede ser encuadrado en otro artículo de la Constitución, que es el que dispone la inhabilidad moral y sus sanciones. Esta decisión la toma el cuerpo independientemente de la Justicia. Para esto se necesitan también dos tercios. Hay tres proyectos presentados por Cambiemos, por las 130 causas que tiene De Vido” se explayó Negri en declaraciones a Cadena 3.

De esta manera, el jefe del interbloque del oficialismo en Diputados busca retomar la iniciativa en la ofensiva contra el ex ministro de planificación federal y al mismo tiempo contener la jugada de Massa y Stolbizer que plantea una sesión especial para mañana a fin de tratar una reforma a la ley que reglamenta las inmunidades parlamentarias.

“En estos proyectos le estamos planteando al cuerpo que no hace falta esperar a lo que resuelva un juez, que es necesario que la Cámara sancione a De Vido por su perfil ético, por las conductas que ha tenido, y por ello debe estar afuera del recinto, no formar más parte de él. En este caso, estos proyectos de resolución se tratan en la Comisión de Asuntos Constitucionales y luego se votan con mayoría calificada en el recinto, es decir, se necesitan dos tercios” afirmó Negri en el mismo sentido.

Al mismo tiempo, recordó el caso del ex gobernador Angeloz que solicitó a la cámara de senadores que votara su propio desafuero cuando fue requerido por la justicia cordobesa y que, luego de su sobreseimiento, le fueran destituidos. “En esa oportunidad Cristina Kirchner pidió que lo echaran” lanzó.

“Esto se lo aclaro a aquellos que tienen ahora, en medio de la campaña, un brote, que piden un hecho ejemplificador de renuncia a los fueros: lo que tienen que hacer es recurrir al artículo 66 de la Constitución y votar por sancionar la inconducta de DeVido, validar la expulsión con dos tercios. Todo lo demás es cháchara” concluyó en referencia a los líderes de 1País usando jocosamente la frase que hicera famosa el ex gobernador catamarqueño Vicente Leónidas Saadi.