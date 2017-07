Los audios de Lanata, más cerca del conventillo que del delito

Por Pablo Esteban Dávila

El domingo volvió Jorge Lanata con su programa PPT (Periodismo para Todos). Sin negarle dotes histriónicas (que las tiene y mucho) ni talento como comunicador, lo cierto es que no hubo mucho bajo el sol. En muchos aspectos pareció como si los K estuvieran todavía en el poder; a ojos vista, el programa continúa refiriéndose a ellos con empeño digno de las mejores causas.

Que la cleptomanía fue la enfermedad dominante durante la década kirchnerista no quedan dudas. Aunque tarde, la Justicia está investigando cuestiones que, con menor o mayor grado de detalles, muchos conocían desde hacía tiempo. Vale recordar que inacción del pasado para hacer las preguntas incómodas se debió, en gran parte, al éxito económico que el modelo Nacional & Popular parecía engendrar año tras año y a la nada sofisticada red de aprietes de la que el matrimonio Kirchner hacía ostentación y se servía. Cuando apareció PPT esta urdimbre estaba cayéndose a pedazos, en buena medida porque la estrella económica ya se encontraba en declinación y eran varios los que creían –como efectivamente sucedió– que Cristina y los suyos tenían los días contados.

El aporte de Lanata para acelerar causas judiciales, sin ser determinante, fue sin dudas trascendente. No puede negarse este hecho. La famosa Ruta del dinero K, transformada en una suerte de “Viajes de Simbad el marino” en la Argentina contemporánea, se convirtió en un tema de dominio popular gracias a su persistencia y sus investigaciones. La República puede reconocerle este mérito.

Sin embargo, el libreto huele ahora un poco a rancio. Los audios filtrados el domingo entre Cristina y Oscar Parrili son prueba de este aroma sospechoso. ¿Qué dicen de escandaloso o ilegal? Nada, absolutamente nada. Sólo Heidi podría asustarse de lo que allí se habla. Cualquiera que haya hecho política, o que al menos entienda algo de sus códigos, podría coincidir que las conversaciones puestas al aire forman parte de un folclore universal, en absoluto exclusivo del mal gusto de los Kirchner.

Dejando de lado el hecho que son audios grabados por orden judicial luego que la expresidente abandonara el poder, sus contenidos distan de mostrar delito alguno. ¿Qué tiene de malo que Cristina se congratule que pierda Boca? La filtración puede que le cueste algunos votos, pero es comprensible que alguien que detesta a Mauricio Macri –lo cual no es un ilícito, Dios nos guarde– se alegre por la mortificación que debe de sentir el mandatario cada vez que el club de sus amores sufra una que otra derrota.

De la misma manera, tampoco parece ser muy grave que tilde de “loca” a la señora Stolbizer, y que, trascartón, sostenga que “metió la pata con la última denuncia mal”. La buena de Margarita no tiene porqué ser infalible y menos aún serlo para la denunciada, que legítimamente puede suponer que la aliada de Sergio Massa está dispuesta a hacer lo que sea para meterla presa y, de paso, ganar votos imprescindibles. Concluir en que “es mala, mala hija de puta” forma parte de los posibles epílogos de parte de alguien que se considera injustamente agraviada por ella.

Lo que sí pudiera ser motivo de preocupación es la sentencia de la señora Kirchner sobre que “Hay que embocarlo también a ese hijo de puta”, en referencia al diputado Massa. El acto de embocar puede que tenga connotaciones positivas en un casino o en una kermés, pero en política está más emparentado con el fusilamiento o con analogías sexuales del tipo no consentidas. Si Cristina estuviera aún sentada en el sillón de Rivadavia, sus expresiones deberían ser objeto de una minuciosa investigación. “Embocar” a alguien cuando se está en el poder supone utilizar los recursos del Estado para ejecutar venganzas personales o políticas, lo cual sí es un delito. El hecho que casi todos los presidentes y sus colaboradores lo hayan hecho alguna vez (o intentado hacerlo) no transforma a esta práctica en algo menos inocente.

Sin embargo, la expresidente no es ahora más que eso, una “ex”. Si tiene acceso a recursos para llevar adelante una vendetta contra Massa debería suponerse que lo haría con plata de su bolsillo o requiriendo la devolución de antiguos favores. No obstante, estas especulaciones entran dentro del terreno de la hipótesis, cuando no de la fábula. No puede deducirse delito por hablar con excesos o desearle el mal a los enemigos. Puede que no llegue al Cielo por pensar de este modo, pero la cárcel estaría reservada, en todo caso, para otro tipo de conductas.

Tampoco parece aportar gran cosa la cerrada defensa a la virginidad laboral de su hija Florencia. A muchos padres, educados en la lógica del trabajo a destajo, podría parecerles que una persona de 27 años ya debería haber encontrado alguna que otra changa, pero que se sepa no es obligatorio trabajar. La reflexión de Cristina al respecto es, incluso, hasta simpática: “La verdad, que quieran encontrar corrupción de un gobierno en un expediente sucesorio y que a la chica (Florencia) nunca tuvo plata, nunca trabajó. Y bueno, sí, ¿cuál es el problema? Hadad era movilero y terminó vendiéndole a Cristóbal López por no sé cuántas decenas de millones de dólares. ¿Y cómo empezó Magnetto en la televisión?”.

El hecho que la madre de Florencia no asocie, forzosamente, el hecho de tener millones con la necesidad de trabajar duro tampoco es delictivo; de hecho, son muchísimos los argentinos que creen que trabajando no se hace plata. No obstante que podría ser moralmente reprochable que un expresidente defienda con tanta enjundia esta suerte de “ocio de acumulación improductiva con inclusión parental”, lo cierto es que esta razóndista de ser suficiente como para que tribunal alguno la requiera de forma eficaz.

En definitiva, los audios filtrados por Lanata forman parte de las conversaciones privadas que cualquier político de importancia podría tener con un colaborador cercano en la intimidad de un diálogo telefónico. No son relevantes ni jurídicamente pertinentes; sólo una demostración más que, en una Argentina sin ideas claras, el chimento puede transformarse en un programa de acción, al estilo del 48 Brumario de Carlos Marx.

Los kirchneristas se lamentarán que Lanata, convenientemente situado en el prime time de Canal 13, continúe ejecutando la venganza que Clarín juró tomarse en contra de su jefa. Están en su derecho de pensar de tal forma. Massa y Bullrich (Esteban, no la p… de su prima, Cristina dixit) especularán, por su parte, sobre que estos diálogos contribuirán a la derrota que ambos planean infringirle en la estratégica provincia de Buenos Aires. También pueden suponerlibremente semejante cosa. Pero de lo que sí no hay dudas es que este tipo de recursos, suministrados por algún resfriado en los tribunales y aceptados a los fines de lograr unos puntos más de rating no contribuyen a entender que, si el enemigo sigue siendo el kirchnerismo corrupto y venal, debe erradicárselo del campo de las ideas, y que todavía falta mucho para lograrlo.

Reemplazar esta certeza por audios de conventillo no parece ser el camino más inteligente, incluso para Lanata, hechizado como lo está por su propio talento.