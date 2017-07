Las fuerzas que van por la novena banca y se restan votos

Por Yanina Soria

ysoria@diarioalfil.com.ar

En el análisis del mapa electoral que conforman las nueve fuerzas políticas que disputarán la novena banca en las próximas legislativas, surgen algunas particularidades.

La primera y más obvia, es que comparten el mismo objetivo: superar el piso de las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) de agosto para luego competir en octubre por uno de los nueve escaños que Córdoba se juega para la Cámara Baja.

La segunda es que además del propósito electoral coinciden también en general con sus consignas de campaña: apuntan contra el ajuste del gobierno Nacional y sus políticas neoliberales (según los términos que se leen en sus lemas) y disparan contra los 17 años de Unión Por Córdoba al frente de la administración provincial, entre otros conceptos que se repiten.

Pero quizá el rasgo más llamativo y que demandará un doble esfuerzo para los que busquen despegarse de ese pelotón, es que allí se entremezclan quienes apuntan directamente al mismo elector. La razón es simple: en ese lote hay candidaturas que fueron resultado de intentos frustrados de alianzas o coaliciones que no llegaron a término y que derivaron en escisiones políticas.

Ajustando esta situación a las leyes de la física, podría decirse que, en muchos de los casos, las fuerzas se contrarrestan entre sí. Traducido en términos electorales, se restan votos causando un doble efecto (lógico): merman considerablemente sus posibilidades de alcanzar la banca; y –aunque seguramente sin proponérselo- terminan siendo funcionales a los intereses de los que primerean en la elección. Posiblemente en las estrategias electorales que defina cada sector, las propuestas de campaña serán un factor decisivo para lograr la diferenciación.

En esa situación se encuentra la centro izquierda progresista, el conservadurismo y la izquierda; en todos esos casos sus candidatos se entrecruzan. Miguel Ortiz Pellegrini vs Néstor Moccia; Aurelio García Elorrio vs Beto Beltrán; Liliana Olivero vs Luciana Echevarría (según el orden de mención).

Las razones son las siguientes:

1-El frente SOMOS que impulsa como cabeza de lista a Néstor Moccia quedó finalmente integrado por el Partido Socialista y Libres del Sur; el Partido del Trabajo y del Pueblo que integra una alianza con Unidad Popular, y el Partido Intransigente. Por diferencias que resultaron irreconciliables, afuera quedó el GEN. El espacio que a nivel nacional se referencia en Margarita Stolbizer, se abrió a último momento y promovió su propia lista que comanda Miguel Ortiz Pellegrini y Griselda Baldata.

Ambas boletas plantean una agenda electoral progresista y apuntan a dirimir el tercer espacio.

2- El conservadurismo cordobés también atraviesa por esa misma senda. El partido Primero la Gente que durante muchos años se referenció en Sebastián García Díaz, ahora tiene como precandidato a diputado nacional al periodista Beto Beltrán. Sin embargo, la idea original de ese sector era disputar las PASO con Encuentro Vecinal Córdoba de Aurelio García Elorrio. Las conversaciones que existieron entre ambos no llegaron a buen puerto por lo que, finalmente, cada fuerza se presenta por su lado.

3-Los electores de la izquierda también tendrán para elegir entre dos opciones en Córdoba. El caso del Frente de Izquierda y de los Trabajadores y la Izquierda al Frente representa a otro de los espacios que corren riesgo de eclipsase. De hecho, con el argumento de no confundir al electorado, la primera fuerza, que impulsa a Liliana Olivero, impugnó el nombre de la segunda, que lleva a Luciana Echevarría. La representante del MST supo decir que el espacio que integra es el resultado de la falta de consenso dentro del FIT para sumar a nuevos sectores.

En tanto, aparecen otros candidatos que también podrían “robarse” votos mutuamente por representar a fuerzas que, en algún momento, fueron socias. Ese el caso del Partido Humanista que ahora lleva a Fernando Schule como precandidato a diputado y que en 2015 formó parte de las filas del kirchnerismo cordobés.