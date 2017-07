Fuera de la línea de fuego

Por J.C. Maraddón

jcmaraddon@diarioalfil.com.ar

Las redes sociales suelen comportarse a veces como verdaderos simuladores, gracias a los cuales creemos estar haciendo cosas que no son completamente reales. Es amable saludar a alguien en Facebook por su cumpleaños, pero no es lo mismo que ir a su casa y hacerlo personalmente. Twitter puede ser el escenario de encarnizadas discusiones ideológicas… en 140 caracteres. Pero no tienen nada que ver tales polémicas con las que se verifican cuando esas mismas personas discrepan alrededor de una mesa de café. Las redes brindan, en todo caso, la sensación de que algo está ocurriendo, aunque lo concreto es que no va más allá de una sensación.

Tal vez por eso, desde su perfil, los usuarios son afectos a radicalizar sus expresiones de una manera que, tal vez, no replicarían si debieran hacerlo cara a cara. El afecto desmedido que algunos muestran cuando están on line, probablemente no se corresponda con el que manifiestan en persona. Y, por oposición, las cataratas de guarangadas e improperios que muchos destilan a través de sus posteos y comentarios, pueden no corroborarse con la actitud que esos mismos insultadores virtuales presentan cuando se encuentran por la calle con aquel que fuera objeto de su furia virtual.

El ya de por sí exarcebado sentimiento del fanatismo parece haber encontrado en las social networks un ámbito donde su despliegue adquiere una expresión suprema. La política y el deporte, usinas creadoras de fanáticos recalcitrantes, proveen de las frases más descalificadoras al panorama de las redes, que alimentan gracias a esos exabruptos el flujo de su tráfico. Esa es la razón por la que la moderación suele ser puramente declamatoria en este ámbito: generan una mayor repercusión un epíteto soez y una declaración de fe ciega, que los calificativos de tono sosegado o los que muevan a la reflexión.

Como vidriera para mostrarse ante sus fans, la mayoría de los ídolos musicales apelan a Twitter, Facebook o Instagram para mantener un contacto que sería imposible llevar adelante personalmente. Ya sea por obra de ellos mismos (en muy pocos casos) o de sus community managers, lo importante es que sus perfiles se mantengan activos y que rompan los récords de likes y comentarios elogiosos. Sin embargo, en medio de tanta alabanza, se cuelan a veces los clásicos agravios que descerrajan aquellos que, en su furia contra una estrella pop, no trepidan en hacérselo saber en su timeline, generalmente escondidos tras el anonimato de una identidad falsa.

Uno de los tantos que ha sufrido este escarnio es el cantautor británico Ed Sheeran, quien estuvo de visita en la Argentina en mayo y, un mes después, fue el número principal de una de las jornadas del festival de Glastonbury, donde lo criticaron por un supuesto uso de pistas pregrabadas, aunque él en realidad trabaja sobre loops de su propia guitarra y su propia voz. El músico, harto del acoso cibernético, anunció hace pocos días que se retira de su perfil oficial de Twitter, donde sólo aparecerán de ahora en más las novedades sobre su actividad profesional.

¿Es apenas un arrebato individual o es un síntoma de lo que está pasando a escala planetaria? Habrá que seguir las consecuencias de esta decisión, para llegar a una respuesta que permita elaborar conclusiones sobre el destino al que nos lleva esta profusión de vínculos virtuales, en los que –en ocasiones – queda al desnudo lo peor de la condición humana. Después de haber cimentado su carrera en la difusión que estas herramientas informáticas le posibilitaron, Ed Sheeran advierte que es mejor apartarse de la línea de fuego, donde algunos disparos parecieran haberle acertado en alguna zona sensible.