Kudelka y Fassi, la fórmula albiazul

Por Federico Jelic

A esta altura parece ya difícil imaginarse a Talleres sin el DT Frank Kudelka, o mejor dicho, al presidente albiazul Andrés Fassi sin su entrenador predilecto. Empezaron juntos el proceso de reconstrucción en 2015 y ahora lo continuarán, después de arduas negociaciones. Pocos asuntos abarcaron tanto brío en la agenda de barrio Jardín como la posible salida del DT más exitoso del albiazul en los últimos años, por eso, el anuncio de su prórroga de contrato por 18 meses más fue festejado con algarabía por su parcialidad. Y a su vez, Fassi también respiro aliviado.

Los resultados conseguidos con el ex DT de Unión de Santa Fe, Huracán, Instituto, entre otros, son inusitados a nivel registro en Talleres. Pero sobre todas las cosas, como una fórmula presidencial, Fassi puede seguir vitoreando sus logros, con tranquilidad, descansando en el entrenador que le dio dos ascensos en año y medio, y al que tendrá en su tropa para seguir consolidando su plataforma y gestión. También forma parte de una maniobra política.

Como al “Cholo”

Si algo se le reconoce a Fassi precisamente es la capacidad discursiva y de oportunismo de acción para desviar la atención en la audiencia. Con la seguridad de que Kudelka estará la próxima temporada, le regala al hincha una alegría más, ya que pocos entrenadores lograron tanta adhesión y fidelidad como lo hizo el entrenador actual.

No hay que olvidar que a la vuelta olímpica Fassi la dio tres días antes de que se celebrara la asamblea anual ordinaria, determinante en la instrumentación y modernización del nuevo estatuto. El jueves previo al consejo parlamentario de asambleístas en el Orfeo, el “Zorro” confirmó la continuidad de Pablo “Cholo” Guiñazú por una temporada más en Talleres y eso provocó euforia en las redes sociales y en el ánimo en general. Mucho se hablaba de su retiro de la actividad, sin embargo, el actual mandatario se encargó de convencerlo, para anunciarlo en la antesala de la acción institucional más importante de los últimos años. Mientras los hinchas celebraban sostener al “Cholo” un año más, logro significativo a la altura de la clasificación para la Copa Sudamericana en la consideración del hincha, antes de que cerrara el fin de semana la Asamblea aprobó legalmente la reducción de miembros en la misma para el futuro, los criterios de las próximas comisiones directivas y del acto eleccionario también. Golazo. Gracias, Guiñazú.

Con ese gran golpe, Fassi debilitó a la oposición. Apoyado en la gran pasión que genera la campaña deportiva en la gente, con incidencia directa en el bienestar emocional, consiguió el beneplácito al nuevo estatuto sin objeciones prácticamente.

Kudelka igual…

¿Qué otro técnico habrá generado tanta adhesión popular en Talleres como lo consiguió Kudelka? Casi nadie. Porque el hincha reconoce con nostalgia a Ángel Labruna y al “Pato” Pastoriza, idolatra a Ricardo Gareca (el “Tigre” consiguió ascender a Primera venciendo a Belgrano en la final, además de ganar la Copa Conmebol, primer título oficial internacional en el ’99) por ejemplo. Ni siquiera Arnaldo Sialle fue vitoreado con la misma magnitud, después de llegar a la B Nacional en 2013, con dos años de trabajo continuado. Y no hay que olvidar que Kudelka tuvo que luchar contra todo. Porque llegó en el infernal Federal A después de que Talleres perdiera la final contra Gimnasia de Mendoza, con todo el clima pesimista y poblado de escepticismo. Fue duramente criticado, hasta que logró el ascenso a la B Nacional. Pocos aplausos hasta allí. Aunque aprovechó el torneo corto y en seis meses se metió en la meca del fútbol nacional. Es decir, en 18 meses, consiguió dos ascensos. Así y todo era mirado de reojo, mientras Talleres volvió a la máxima elite nacional después de 12 años.

Si alguien construyó amor y popularidad con los resultados pero acompañado del buen juego, fue Kudelka. Ya en Primera, quedó en las puertas de la clasificación a alguna copa, no obstante, se ganó elogios de propios y extraños con la filosofía de juego, sobre todo, cuando venció a Boca en la Bombonera. Ese día todos los medios del país hablaron de Talleres…y de Kudelka,

En un costado de la historia, Fassi tomaba nota. Ya se había ganado el DT el corazón del hincha y si quería aspirar a un nuevo mandato en el club, a una reelección, no podía dejar que se vaya. No era oportuno, a pesar de alguna diferencia. Ya con Guiñazú en el bolsillo, le faltaba el otro bastión para fortalecer su plataforma deportiva y política.

Juntos como siempre

La foto comenzará a circular por todos los canales de difusión. Kudelka y Guiñazú vienen a ser algo así como el vicepresidente de Fassi en los próximos comicios, porque son definitivamente a quienes van a votar los socios en noviembre. Talleres tendrá cinco vicepresidentes, sin embargo, el aporte popular que convalida el aspecto deportivo llega desde el terreno de juego y no con alguna promesa política.

Kudelka reclamaba lo que todos los entrenadores pretenden al finalizar una temporada: un aumento salarial. Y a su vez, sentar las bases del proyecto deportivo que viene, en virtud de no quedar expuesto porque en el fútbol, el amor se evapora con tres derrotas consecutivas o con caer por goleada en un clásico.

La respuesta se demoró por alguna tentadora oferta del exterior y otros histeriqueos entre presidente y técnico. Pero nunca estuvo en su cabeza abandonar el barco albiazul en su mejor momento. Fassi tampoco tenía plan B definido. Era Kudelka o Kudelka. La muerte de su padre motivó al técnico a no permanecer lejos de su madre y de su entorno familiar, solo que precisaba alguna garantía económica superadora en su contrato que hiciera valer el papel que legítimamente se había ganado partido a partido.

Kudelka lleva dos años y medio de proceso en barrio Jardín, firmó por 18 meses más de convenio, completando así cuatro años en caso de que se respete lo rubricado. En el fútbol bipolar e histérico de hoy, es prácticamente utópico garantizar 48 meses de trabajo ininterrumpido a un entrenador. Kudelka lo hizo posible. Y Fassi sabe lo que hace. Entiende que con Kudelka se ganó respaldo y aprobación de un importante sector societario que quedó embelesado con los últimos objetivos cumplidos (a pesar de la desazón que significó quedar fuera de alguna copa internacional) y le renuevan el crédito tanto a Kudelka como a esta gestión.

Así que marcha tranquilo Fassi camino a su reelección en noviembre. Con Guiñazú y Kudelka en su trinchera, solo una muy mala campaña deportiva lo privará de ese propósito. Mientras tanto, fuera de la cancha, el presidente inteligentemente acomoda las piezas para minimizar el margen de error, con dos exponentes que a esta altura son incuestionables para el socio. Le faltaba Kudelka y lo acuñó. Claves para seguir con su proyecto en barrio Jardín.