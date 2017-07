Detrás de la suba del dólar, déficit récord del sector externo

La escalada que sufrió el dólar en las últimas semanas, responde en parte a factores coyunturales -ligados a las definiciones políticas pre-electorales- pero también al desequilibrio del tipo de cambio real. La persistente inflación en un contexto de dólar planchado profundizó el atraso cambiario en los primeros meses del año, lo que tuvo impacto en el saldo de la Cuenta Corriente (contabiliza las operaciones corrientes con el resto del mundo) que alcanzó un déficit récord de US$ 6800 millones en el primer trimestre.

Los principales componentes de la Cuenta Corriente son el saldo comercial de Bienes, de Servicios, y de Rentas (utilidades de las empresas extranjeras y pago de intereses) y el resultado acumulado significó un incremento de casi 40% respecto del rojo de los primeros tres meses del año pasado, convirtiéndose así en el mayor déficit de los últimos años para el período bajo análisis.

El incremento del rojo entre los dos períodos es de US$ 1.944 millones, que respondió al deterioro de los saldos de Bienes (US$ -681 millones), de Servicios (US$ -672 millones) y de Rentas (US$ -798 millones). El ingreso neto de transferencias corrientes permitió compensar mínimamente este resultado con US$ 208 millones en positivo.

En el primer trimestre de este año hay un crecimiento de las importaciones (+7,4% interanual) por encima del de las exportaciones (+1,8%). De esta forma, el superávit de US$ 180 millones conseguido a comienzos del año pasado tras la devaluación, quita/reducción de retenciones y cupos a las exportaciones, se convirtió en un déficit de US$ 500 millones.

En lo que respecta al saldo Servicios, el déficit alcanzó los US$ 3.215 millones con un crecimiento del 26,4% respecto de igual período del año pasado y más que duplicando el rojo de ese lapso de 2015 (US$ -1.520 millones). La brecha entre los ingresos y egresos de la cuenta de servicios alcanzó un nuevo récord: el rojo trepó a 1,6% del PBI, cuando en 2016 el déficit había sido de 1,1% del PBI y entre 2006-2010, el saldo de Servicios promedió un rojo anual de 0,5% del PBI.

Un informe de la consultora Ecolatina señala que el déficit de Cuenta Corriente suele verse como una demanda interna que supera la producción interna (en contraposición al aumento del ahorro nacional) a la vez que responde a un mayor ritmo de expansión de la inversión y el consumo respecto de la oferta local. “Un aumento del déficit es sostenible si y sólo si permite generar en el futuro un excedente para repagar el financiamiento externo recibido”, agrega.

Cuando se analiza el saldo Bienes en detalle, se observa que el incremento de las importaciones ha venido más por el lado de los bienes de consumo (+26% interanual en el acumulado de los primeros cinco meses del año) y de los automóviles (+26%), que de bienes de capital e intermedios (+6,5%).

De manera análoga, en el primer trimestre del año los pagos de los residentes por viajes al exterior aumentaron cerca de 21% interanual (crecieron en US$ 670 millones, prácticamente lo mismo que incremento del déficit de servicios).

Si bien las ventas de servicios al exterior aumentaron en el primer trimestre de 2017 (+11%), los egresos por esta cuenta lo hicieron a un mayor ritmo (+17,5%). Entre enero y marzo se acumuló una pérdida record de US$ 6.900 millones, equivalente a 52% de las importaciones de bienes (entre 2006-2016 no superó un tercio de las compras de bienes).

El deterioro de la cuenta de Bienes y de Servicios no es una novedad respecto de la tendencia que ya venía, sobre todo teniendo en cuenta el contexto de profundización del atraso cambiario, mayor apertura comercial y recuperación de la actividad en los primeros tres meses de 2017. Lo más novedoso tiene que ver con las mayores pérdidas de divisas por Rentas: US$ 3.676 millones se pagaron al exterior en forma neta en los primeros tres meses del año, casi 28% más que en igual período de 2016.

Para Ecolatina, el uso de los recursos que hoy se obtienen del exterior parecen dirigirse más a la adquisición de bienes y servicios de consumo que a la de aquellos que potencian la capacidad de repago de la economía (ampliación de la capacidad exportable). A esto se suma un creciente pago de intereses que surge del financiamiento externo del déficit del sector público.

“El endeudamiento no es malo ni bueno per sé, la clave es para que se use. Lo que sí es nocivo es aumentar las colocaciones de deuda en el exterior sin generar un salto exportador (de bienes y/o servicios)”, describe.