Carro busca acuerdo con Nación por PASO (efecto Marín)

La muy extensa negociación paritaria de los docentes universitarios estaría entrando en su recta final, con una alta probabilidad de que Conadu (una de las dos principales centrales gremiales del sector) apruebe en su congreso extraordinario la propuesta salarial presentada la semana pasada por el gobierno nacional.

Adiuc, la filial cordobesa de Conadu, aportará con sus congresales a la aceptación de la oferta presentada por la cartera educativa nacional, a pesar de que los guarismos de la misma difieren en mucho de los reclamos enarbolados desde febrero.

El principal motor del acuerdismo local estaría relacionado al devenir de la campaña electoral del secretario general de Adiuc, Pablo Carro, quien encabeza la boleta de diputados nacionales del kirchnerismo. Los recientes acontecimientos gremiales protagonizados por UTA en Córdoba y la condena social hacia sus dirigentes habrían funcionado de alarma para el sindicalista universitario.

Concesión docente

A cuatro meses y medio de la primera reunión entre las distintas partes intervinientes, la negociación salarial de los docentes universitarios parecía destinada a un desacuerdo irresoluble.

Desde el arco de organizaciones gremiales (conformado por Conadu, Conadu Histórica, Fagdut, Fedun, Ctera y UDA) se sostuvo desde el inicio un reclamo por un aumento del 35 por ciento para los trabajadores del sector. La cifra simbolizaba las dos reivindicaciones de los docentes: un 10 por ciento de recomposición por la desvalorización del salario durante el 2016, y un 25 por ciento a cuenta de la inflación proyectada para el 2017.

Los representantes del Ministerio de Educación y Deportes de la Nación concurrieron en cambio a la negociación con expectativas muy distintas. En un primer momento, el gobierno propuso establecer aumentos “mes a mes”, en porcentajes iguales a la inflación medida por el Indec para cada mes; la propuesta no superó el primer encuentro con los gremios siquiera.

Posteriormente, los funcionarios nacionales optaron por poner sobre la mesa propuestas más tradicionales, como reclamaban los gremios, con porcentajes fijados en base a proyecciones de la inflación. Sin embargo, los porcentajes ofertados por el gobierno distaban mucho de parecerse al 35 por ciento reclamado. Por el contrario, la última propuesta presentada en junio alcanzaba apenas los 20 puntos porcentuales.

Recién a mediados de la semana pasada, la cartera educativa nacional formuló una nueva propuesta, con porcentajes más elevados. La misma consiste en un aumento distribuido en cuatro cuotas (marzo, junio, septiembre y noviembre) que, tras acumularse, arrojan un aumento de entre 25,01 por ciento (para los profesores ayudantes) y 26,45 por ciento (para los profesores titulares).

Tomando en cuenta las posiciones iniciales (20 y 35 por ciento, respectivamente) y los guarismos que se acordarían (entre 25 y 26,5 por ciento), si los gremios finalmente aceptasen esta propuesta o una similar, podría interpretarse que la extensa negociación no hizo más que desgastar a los gremios docentes, que han debido reducir sus expectativas salariales.

Impacto en Córdoba

La asamblea de delegados de Adiuc mandató a sus congresales para que hoy voten a favor de aceptar el último ofrecimiento del gobierno nacional. Una similar posición habría tomado la mayoría de los gremios que componen Conadu, por lo que es probable la aprobación de la propuesta.

El mandato de los congresales cordobeses estaría directamente relacionado con las pretensiones del secretario general Carro, quien desde la boleta de Córdoba Ciudadana pretende ocupar la ansiada novena banca en la Cámara Baja del Congreso.

La cruzada gremial llevada a cabo por delegados de UTA a comienzos del mes pasado y su infructuoso desenlace habrían funcionado de alarma para Carro. El docente no sólo habría advertido que el paro por tiempo indeterminado (misma medida que los universitarios querrían llevar a cabo si no acuerdan) no dio fruto, sino que provocó un alto costo social a quienes lideraron la huelga.

El rechazo sufrido ayer por el icónico delegado Marcelo Marín por parte de sus propios delegados sirve de ejemplo ilustrativo para los temores de Carro. A un mes de las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO), Carro se inclinaría por una “campaña soft”, al estilo de la que su referente Cristina Fernández de Kirchner está encabezando en la provincia de Buenos Aires.

Conadu Histórica

La otra central gremial de peso, Conadu Histórica, rechazó ayer la propuesta del gobierno. Su congreso extraordinario, sin embargo, pasó a un cuarto intermedio, puesto que sus representantes presentarán una contrapropuesta a los funcionarios de la cartera educativa en la reunión de la comisión paritaria de esta tarde.

El año pasado, Conadu Histórica firmó junto a las otras organizaciones gremiales el acuerdo paritario, tras años de no hacerlo, en coincidencia con la actitud combativa que mantuvo durante la mayor parte de la década kircherista.

De sostenerse el rechazo de Conadu Histórica, la situación podría impactar en los establecimientos preuniversitarios de la UNC (Manuel Belgrano y Monserrat), con riesgo de no iniciar el dictado de clases tras el receso invernal.