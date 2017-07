Campaña suave del PRO: Frizza saca vacaciones

Mauricio Macri ordenó colocar a Héctor Baldassi en la cima de la lista de candidatos a diputados nacionales de Cambiemos y a Gabriel Frizza en el tercer lugar, al costo de despachar a Diego Mestre al quinto y peligroso renglón. El empujón que sufrió la UCR será motivo de catarsis más adelante, pero los radicales ya confiesan el malestar que les causa el estilo de los candidatos macristas.

El inicio de la campaña electoral muestra, previsiblemente, a los candidatos radicales de la lista de Cambiemos tomando protagonismo. Diego Mestre, Brenda Austin y Soledad Carrizo opinan sobre asuntos de la agenda política provincial y nacional, mientras que los macristas Baldassi y Frizza quedan en un segundo plano.

La observación ya causa malestar entre la dirigencia de la UCR, que no espera un cambio de rumbo por las condiciones políticas de los candidatos.

Baldassi recorre canchitas de fútbol y no sale, por ahora, de las tres o cuatro respuestas básicas que viene dando hace cuatro años: “soy nuevo”, “recorro la provincia”, “la gente quiere el cambio”… Más difícil resulta imaginarlo en un debate duro, en contenido y energía.

Pero Frizza estableció un registro difícil de igualar: se tomó vacaciones.

A partir de ayer, el intendente de Jesús María y obsesión electoral de Macri, inició unas vacaciones por diez días, por lo que está en duda que participe, el jueves, del acto de lanzamiento de los candidatos. Tendría que hacer el esfuerzo de suspenderlas por unas horas, al igual que si se confirma que viene Mauricio Macri.

El Concejo Deliberante de Jesús María aprobó el miércoles pasado el pedido de licencia presentado por el intendente, que se extenderá entre el 10 y el 19 de julio. Se aclaró que Frizza tomará un período de descanso. A cargo de la Intendencia quedará el presidente del Concejo, Daniel Rodríguez.

Frizza ya había anticipado que no pondría demasiado empeño en la campaña electoral. En declaraciones a una radio de Jesús María dijo que se priorizaría la publicidad por medios audiovisuales, y que dedicaría un poco de tiempo al contacto con la gente.

Mientras tanto, Diego Mestre tomó un alto perfil con sus cuestionamientos al ex ministro de Cristina Kirchner, Julio De Vido, quien resiste abrazado a sus fueros en la Cámara de Diputados de la Nación.

Brenda Austin fue contra el gobierno provincial por las denuncias de corrupción en las obras públicas que la empresa Odebrecht realizó en Córdoba. Soledad Carrizo impulsó la intangibilidad de los recursos Fonavi.

En el PRO apuestan a Mauricio Macri, y eso explicaría la situación. Los macristas cordobeses creen que la buena imagen que el presidente tiene en la provincia tirará hacia arriba la intención de voto de los candidatos de Cambiemos, y que eso será suficiente para vencer a la lista de Unión por Córdoba, que encabeza el vicegobernador Martín Llaryora.

En tanto, el candidato a diputado bacional de la Coalición Cívica-ARI en Cambiemos, Gregorio Hernández Maqueda, aseguró que la decisión del partido de Elisa Carrió es avanzar en el pedido de expulsión de Julio de Vido de la Cámara de Diputados, por inhabilidad moral. “La Coalición Cívica, en consonancia con lo expresado por el presidente del interbloque Cambiemos, insistirá en expulsarlo, aplicando el artículo 66 de la Constitución Nacional, porque no contamos con una justicia independiente. Esperemos que el Frente Renovador y el Bloque Justicialista de Diego Bossio acompañen y cuenten lo que saben, al haber sido parte del Gobierno que integró De Vido. Esperamos que no sean cómplices”, señaló.

Rossi

Por su parte, los candidatos de “Para la Democracia Social”, la lista que lidera Dante Rossi, harán su presentación oficial en el Jockey Club, a las 18.