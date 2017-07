Cambiemos Capital puso motores en marcha

Tras algunos meses de distanciamiento, el periodista fue contactado por uno de sus informantes favoritos, el Macrista Entusiasta.

Periodista: ¡Tanto tiempo, mi estimado! ¿Qué me cuenta?

Macrista Entusiasta: Yo sé que nos tenemos abandonados, pero… Hoy estuve en el acto de Cambiemos en el Hotel del ACA, y no pude dejar de pensar en usted, así que decidí llamarlo.

P.: Sin rencores, me alegro que volvamos a estar en contacto. Ahora, cuénteme un poco del acto, ya que estamos.

M.E.: Veo que sigue igual de curioso. Bueno, le cuento, estuvieron los principales candidatos de la lista: (Héctor) “La Coneja” Baldassi, que encabeza la nómina, y los tres primeros capitalinos que le siguen: los radicales Brenda Austin y Diego Mestre, y el juecista Walter Nostrala.

P.: ¿(Soledad) Carrizo y (Gabriel) Frizza? ¿Ausentes?

M.E.: El acto estaba concentrado en la Capital, con dirigentes de las seccionales, “la Sole” y Gabriel son dirigentes del interior.

P.: Bien, ¿y qué otro dato?

M.E.: ¿Vió que en su diario mencionaron que los otros núcleos internos del radicalismo no están participando de la campaña?

P.: Ajá, ¿aparecieron hoy?

M.E.: Para no exagerar, le voy a decir que hubo una tibia aparición del aguadismo. Estuvieron Sofía Aguad, hija del ministro de Comunicaciones y presidente del Congreso de la Juventud Radical, y Esteban Bria, tribuno de cuentas por el aguadismo.

P.: Bueno, como referentes de sus seccionales tendrán alguna responsabilidad. La verdad, un gusto volver a escuchar de usted, espero que no se vuelva a borrar.

M.E.: Usted sabe cuánto me encantan las elecciones, así que no se preocupe, en los próximos días lo llamo.