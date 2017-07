Sobreactuando los fueros

Por Javier Boher

No me diga que no se ha dado cuenta, amigo lector. Con el tema este de las campañas y los medios, todos los candidatos quieren llamar la atención de los votantes. Esta semana todo giró en torno al tema de los fueros. No es un tema tan interesante como para darle tantas vueltas, salvo que uno no sepa qué cuerno significan y les atribuya propiedades que no tienen (al revés de lo que suele pasarle a Lázaro). Con la cantidad de abogados que hay uno no debería escuchar tantas burradas legales, pero bueno. En una de esas dicen haberse recibido y no lo hicieron (como Sabbatella, que ni siquiera terminó el secundario) o se recibieron tras más de 20 años de cursado, como Massa. Quizás eso explique lo que hizo.

Como hay mucha gente que no sabe bien cómo funcionan, la cosa con los fueros es más o menos así. A usted lo eligen para un cargo público, pensemos que pasa a ser diputado por la pujante provincia de Córdoba. Para que pueda ir tranquilo a trabajar, ser opositor al gobierno, asistir a cócteles, cobrar desarraigo y cambiar pasajes sin que nadie lo moleste, por medio de la constitución se le otorgan fueros especiales, que lo protegen de una posible persecución política. En un contexto de cierta armonía institucional no llaman mucho la atención, así que sale todo el mundo a decir “esto no sirve porque se protege a los corruptos”. Y sí, algunos corruptos se salvan porque existen fueros (ya vamos a hablar de Menem, tranquilo). Ahora bien, imagine por un momento que Argentina fuese Venezuela, que esta semana vio cómo entraron los manifestantes a golpear a los diputados mientras los efectivos de las fuerzas de seguridad se hacían los distraídos como si los que tuviesen que controlar eso fuesen otros. Con un presidente que pretende erigirse en tirano los fueros ya no parecen tan descabellados. El hecho de que nunca necesitemos los matafuegos no nos va a hacer que eliminemos la obligación de tenerlos, porque alguna vez puede llegar a haber un incendio.

Los fueros protegen a los diputados y senadores para evitar el acoso o la persecución, por eso se prohíben los allanamientos a su morada o despacho, la violación de su correspondencia o la intercepción de sus comunicaciones. Pueden ser detenidos pero se debe dar aviso inmediato a la cámara, para que ellos traten el desafuero, al igual que en los casos anteriores. ¿Cuándo pueden ser detenidos? Cuando los agarran con las manos en la masa, en pleno delito. Está claro que es improbable, porque con el paso de los años han perfeccionado el arte del desfalco como para que no los enganchen nunca. He escuchado gente que cree que un legislador con fueros no puede ir preso ni siquiera si lo enganchan cometiendo un asesinato. Si piensan eso de los legisladores, imagínese lo que son capaces de permitirle a un presidente…

Aunque disfruten de esa protección especial, eso no significa que pueden hacer lo que quieran, porque los procesos judiciales siguen su marcha. A ver: si llega a ser diputado o senador, lo mismo va a tener que portarse bien. Si a usted lo denuncian, toda la investigación va a seguir su curso, incluso hasta la condena, que no se podrá hacer efectiva hasta que sus compañeros de recinto no decidan sacarle los fueros. Igual, con los tiempos que tiene la justicia argentina, seguro que para cuando se expida la justicia usted ya va a haber finalizado su mandato.

Entonces, repasando: los fueros son constitucionales y de todo el cuerpo legislativo, por lo tanto no se puede renunciar a ellos. Protegen siempre, salvo que se enganche al culpable in fraganti. Sólo pueden ser removidos por la votación de dos tercios de la cámara. Así que por más que pataleen Massa y Stolbizer, los fueros se quedan.

Básicamente, Sergio y Margarita (a la que su actual socio llegó a proponer para la Corte Suprema) dieron una conferencia de prensa con el mismo acting de una pareja de Bailando en la que firmaron un acta compromiso para renunciar a los fueros junto al resto de su bloque. Aprovechando la ola y para que la gente no le dé todo el crédito a la pareja estrella, el colorete Massot -jefe de la bancada de diputados del PRO- renunció a los suyos. Por su parte, la senadora cordobesa Laura Rodríguez Machado presentó un proyecto en el que pretende eliminar la prohibición de allanamiento, reducir los tiempos de los procesos burocráticos para lograr el desafuero y agregar una limitación para renovar los cargos legislativos para aquellos legisladores que se hayan negado a presentarse a la justicia, cuando sus compañeros no hubiesen aprobado el desafuero. Debo darle la derecha en los últimos puntos, pero no en el primero. ¿Acaso no recordará los “juicios populares” simbólicos que se hacían en el gobierno anterior, los escraches digitados desde “Legal y Técnica” o los actos en los que se alentaba a escupir representaciones tamaño natural de los opositores? Entiendo que se tenga fe para el futuro y que crea que son garantes de la república, pero uno nunca sabe cuándo pueden cambiar los tiempos. Cada revolución (aunque sea la de los globos) tiene su Robespierre.

El caso del Sultán de Anillaco se usa para atacar la existencia de los fueros, porque nadie puede creer que con la imagen negativa que tiene el tipo siga libre. Pero la cosa es más grande que sólo fueros. Básicamente, la justicia lo condenó a prisión y lo inhabilitó para ejercer cargos públicos. Como es Senador no pasa nada, porque lo deberían desaforar sus compañeros (entre los que se encuentran muchos de sus pichones). Pero además no se quedó quieto y al haber apelado, el caso pasa a la Corte Suprema, por lo tanto no hay condena efectiva, así que todavía no tendría que ir preso. Esto que debería ser la regla nos llama la atención porque acá por las dudas se le dicta prisión preventiva a cualquiera y por cualquier cosa (salvo que tengas contactos, por supuesto). Si finalmente la Corte dejara efectivo el fallo, Menem debería cumplir prisión domiciliaria, porque ya tiene 87 años. Aunque su casa fuese un rancho de adobe lleno de vinchucas (cosa que dista de la realidad), el tipo se quedaría ahí. Lo que muestra el caso de Menem en realidad no es la impunidad que otorgan los fueros, contra los que todos apuntan ahora, sino la impunidad que otorga una justicia lenta: pasaron más de 20 años del hecho por el cual se lo juzga. Los fueros no impiden la investigación, los jueces y fiscales amigos, sí.