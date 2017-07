Radicales en gateras: aún no salen Negri, Aguad y Nicolás

Por Alejandro Moreno

Mientras el peronismo ya puso a todas sus piezas a jugar en el tablero, aun con contradicciones, en el radicalismo varias permanecen guardadas. Por ahora, los grandes ausentes de la campaña de Cambiemos son los radicales Mario Negri, Oscar Aguad y Miguel Nicolás.

Voceros de los tres dirigentes aseguran que más tarde que temprano podrá vérselos acompañando a los candidatos a diputados nacionales de Cambiemos, pero de Negri, Aguad y Nicolás todavía no hay noticias; ni siquiera, por Twitter, donde suelen manifestarse todo el tiempo.

Seguramente los dos primeros no se perderán cualquier visita que realice a Córdoba el presidente Mauricio Macri, y está previsto que en la campaña éste le dedique una atención especial a la provincia que en 2015 fue clave para su victoria; y que por eso mismo recibirá una lectura especial de su resultado.

Además, Macri dio la orden a todos los dirigentes de Cambiemos que figuran con buenos números en las encuestas en sus provincias, y ése es el caso de Negri y de Aguad, que militen por las listas de candidatos. La Casa Rosada necesita que la elección intermedia de agosto/octubre signifique una convalidación de sus políticas.

Nicolás, en cambio, aparecería recién después de las PASO.

Los tres dirigentes, que integran la mesa chica de la UCR cordobesa, salieron heridos del armado de la lista de candidatos, que de parte del radicalismo fue monopolizada por el mestrismo. Los cuatro candidatos de la UCR, tres titulares y un suplente, pertenecen al grupo Confluencia, que lidera el intendente de Córdoba. Aunque ninguno de ellos tuvo aspiraciones demasiado intensas de colocar un candidato entre los expectables, el estilo mestrista les cayó indigesto. Y todos piensan, por supuesto, en la elección de 2019, cuando se jueguen los premios mayores.

En el mestrismo miran esta situación con interés. El intendente quiere una victoria sonora de Cambiemos en la ciudad de Córdoba y ser, al mismo tiempo, un protagonista principal. En ese sentido, la ausencia de estos dirigentes lo deja solo en el escenario junto al macrismo.

Mientras tanto, la campaña sigue. El quinto candidato a diputado de la lista “Cambiando Juntos”, Diego Mestre, manifestó que el ex ministro kirchnerista, y actual diputado nacional, Julio De Vido, “debería ir preparando el bolsito con alguna muda de ropa”.

En Bell Ville, adonde participó de los actos provinciales por el Día de la Independencia, consideró que De Vido “no puede seguir utilizando al Congreso como un aguantadero y debe someterse a la Justicia. El tiempo donde personajes como estos no rendían cuentas se terminó”. “El ex ministro de Planificación Federal K, tiene noventa denuncias, está imputado en veintiún causas, procesado en cuatro y tiene una orden de detención. Su situación judicial es muy difícil y su permanencia en el congreso provoca mucho daño ante la sociedad.

Por su parte Dante Rossi anunció que presentará la lista “Para la Democracia Social”, que él encabeza con, un acto en el Jockey Club el martes a las 18. El fin de semana, el candidato de la lista radical-pura estuvo de recorrida por Corral de Bustos, San Marcos, Noetinger e Isla Verde.

Además, en un acto realizado con jóvenes radicales, Rossi criticó a la lista de Baldassi porque “nos impugnaron el nombre de la lista (era “Raúl Alfonsín”) porque le tienen miedo a los que militamos por lo que pensaba Alfonsín”. “Queremos una Argentina más solidaria, más justa, con menos desigualdades, y que ponga en primer término de prioridades la defensa de los que hoy más sufren”, dijo Rossi.

“La trampa, el reglamento trucho, la imposición, los acuerdos de cúpula, los aprietes y las listas armadas en Buenos Aires no podrán contra lo que ustedes representan: la transparencia, las ganas, los valores, y la defensa de este histórico partido que tanto le ha dado a los Argentinos durante 126 años”, sostuvo.

“Somos los que creemos en los partidos políticos, y que las ideas, valores y principios no pueden ser reemplazados por mensajes vacíos de contenido y por globos amarillos. Los Durán Barba jamás podrán convencernos de que la Unión Cívica Radical ya ha cumplido su misión histórica y por eso debe desaparecer”, afirmó.