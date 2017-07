Ñáñez endulzó a Mestre: criticó sindicalistas agresivos

El arzobispo Carlos Ñáñez criticó ayer las huelgas salvajes, como las de UTA y Suoem, aunque no mencionó a ningún sindicato en especial, en el Tedeum que ofició en la Catedral por el 444° aniversario de la ciudad de Córdoba. Ñáñez objetó los “discursos agresivos” que “terminan intimidando a toda la ciudadanía”.

Ramón Mestre recibió en el cumpleaños de la ciudad un regalo inesperado, que fue rápidamente aprovechado por los funcionarios de la Municipalidad, que repicaron en las redes sociales las palabras del arzobispo, que calzaron justo en la huella del intendente.

Ñáñez dijo que observa “algunas deficiencias que enturbian la convivencia armoniosa y pacífica” en la sociedad cordobesa. “Entre otras: -precisó- los discursos agresivos y por momentos un tanto violentos de algunos dirigentes que buscan causar impresión en los demás y terminan intimidando a toda la ciudadanía”. Naturalmente, no apuntó a ninguno en particular, pero todo el mundo habrá pensado en el jefe de los municipales, Rubén Daniele, y en el ex delegado de la UTA, Marcelo Marín.

Ñáñez criticó “el uso indiscriminado del derecho de huelga, efectiva o encubierta, que perjudica a muchos trabajadores que no están involucrados en los conflictos sectoriales”.

No escapa el detalle de que el arzobispo involucró en la misma objeción a los paros efectivos o encubiertos, porque las asambleas en punta de línea o las deliberaciones de los municipales son precisamente eso. Y los funcionarios de la administración Mestre, como los vecinos, siempre protestan por el poco disimulo para abandonar el trabajo con cualquier excusa.

“A propósito –recordó-, la doctrina social de la Iglesia señala que la huelga, el paro, es el último recurso al que se llega luego de haber agotado todas las otras instancias de diálogo en el ámbito de las discusiones y negociaciones laborales”.

En la última huelga de UTA, cabe recordar, no se respetó la conciliación obligatoria dictada por el Ministerio de Trabajo.

Además, llamó a “reflexionar sobre la importancia de asumir y robustecer el compromiso de construir y reconstruir permanentemente la amistad social que nos permite llevar adelante una convivencia pacífica y verdaderamente armoniosa”.

“Es innegable -continuó- que la adhesión de todos al sistema democrático que nos rige, nos ayuda a desarrollar una convivencia pacífica y armoniosa”.

El arzobispo manifestó que “debemos profundizar nuestro arraigo a él, aprovechando todas las instancias de participación y de diálogo”.

Responsabilidades

Asimismo, expresó: “Es responsabilidad de los ciudadanos no sustraernos a esas instancias. Es responsabilidad de las autoridades favorecer una escucha atenta, respetuosa y diligente en la busqueda de soluciones a los problemas que nos aquejan. Al hacerlo, autoridades y ciudadanos estaremos construyendo una convivencia armoniosa y pacifica, fortaleciendo una auténtica amistad social”.

Finalmente, abogó porque los cordobeses “tengamos, por tanto, la sinceridad e incluso la valentía de no mirar para otro lado, de ponernos la patria, la ciudad, nuestra querida Córdoba, al hombro, y de trabajar honesta y esforzadamente para fortalecer la amistad social”.