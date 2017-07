Mestre inicia su propia campaña (hasta agosto)

Por Yanina Passero

ypassero@diarioalfil.com.ar

Los radicales, mestristas, defienden su presencia en la boleta de candidatos a legisladores nacionales de Cambiemos, ante las evidentes imposiciones del presidente Mauricio Macri y su partido. El intendente Ramón Mestre logró imponer a tres de sus dirigentes en lugares expectables. Aunque, a decir verdad, el hombre propuesto para encabezar la nómina, Diego Mestre, quedó ubicado en el quinto renglón a la espera de un milagro.

Con la intención de generar sensación de coherencia, los mismos referentes “boina blanca” informan que el titular del Palacio 6 de Julio se cargará al hombro la campaña; que el centenario partido trabajará duro para demostrar su poderío en la Capital y el interior. En otras palabras, que prestará sus servicios por la prosperidad de la alianza que firmaron con el PRO y el Frente Cívico.

Claro que realizan un corte en el calendario: el intendente Mestre estará completamente dedicado a la acción proselitista, mientras los gajes de la gestión se lo permitan, pero tras las PASO.

Cabe preguntarse cuáles son los planes del jefe comunal para este mes, si es que será luego del “test electoral” del 13 de agosto cuando el referente de la UCR de Córdoba respalde activamente con su presencia a los candidatos.

La pista llegó en medio de los festejos por el 444º aniversario de la fundación de la ciudad. Mestre dejó entrever lo que será el núcleo de su agenda en la primera etapa de la compulsa nacional. En lo formal, el titular del Palacio 6 de Julio dejó inaugurada ayer la campaña de su propia gestión basada en importantes ejes (obras, iluminación, educación y una posición firme contra la incontinencia sindical).

El desdoblamiento del próximo cuatrimestre tiene lógica si se toma por cierto que el fortalecimiento de la consideración pública de Mestre redundará en beneficios para los integrantes de la coalición que se medirán en las urnas con un peronismo hiperactivo. Al parecer los macristas creen en esa transferencia directa, aunque en la cocina de la lista la planteaban en términos negativos.

Cabe recordar que mientras duró el tironeo entre negociadores de la UCR y PRO, los referentes amarillos promocionaban al intendente de Jesús María, Gabriel Frizza, quitándole el peso al apellido Mestre como señuelo de votos. Incluso, se adjudicaban el mérito de las luces verdes de la gestión capitalina por la participación económica de la Nación.

Hacia el final de la compulsa entre aliados, el sentido común triunfó y Mestre dio por terminado el lobby por su hermano. No es negocio pelearse con el Presidente, en especial cuando la próxima elección provincial se sitúa en un horizonte cercano y sus dos ciclos al frente del municipio deberían cerrar con el beneplácito de los vecinos en niveles superiores al que ostenta para tener chances de saltar hacia el Panal.

Existe una urgencia adicional para el líder de la línea interna de la UCR, Confluencia: su liderazgo y capacidades deben tener pruebas concretas porque, como ocurrió en esta elección, el fundador del PRO no demorará en presionar en 2019 por el ex árbitro de fútbol y actual diputado, Héctor “La Coneja” Baldassi, si las encuesta así se lo sugieren.

En resumidas cuentas, la necesidad de ratificar su capitanía en el principal distrito urbano del interior, mas el objetivo de mostrarse como un referente con voz y proyecto propio más allá de la órbita de Cambiemos, impulsa a Mestre a orquestar su propio juego bajo el marco de la organicidad que exigen los acuerdos electorales.

El mandamás de la Municipalidad trabajará para la campaña de octubre, como anticipaban sus adalides. Ahora bien, aprovechará el acopio de fondos y los recursos que envía la Nación para “atender” a un bastión que mostró gran empatía al proyecto amarillo en 2015.

También hará ejercicio de su autonomía tomando riesgos como lo representa un nuevo llamado a licitación para el servicio de recolección de residuos, fijado para el 8 de septiembre. Y, por último, la campaña no será impedimento para que capitalice su buen momento a raíz de la resolución exitosa del conflicto gremial en el sistema de transporte.

Operadores del radical afirman que la imagen alicaída de Mestre logró un repunte luego del paro de UTA. La adhesión social le impuso a la administración municipal una tarea adicional que no es otra que sostener la tenacidad que mostró durante el caos generado por dirigentes sindicales díscolos. “Si Mestre se corre de esa línea, pierde”, razonaba un avezado asesor al respecto.

Los anuncios

El intendente anticipó que destinará 54 millones de pesos para la construcción de un nuevo parque educativo en barrio Marqués de Sobremonte. La licitación será convocada en breve junto a otro llamado para la compra de 21 mil luces Led. Por otra parte, aseguró que el municipio profundizará el plan de pavimentación con la incorporación de 332 cuadras adicionales en zona norte y este de Córdoba