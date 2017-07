Furia contra el entornismo, riesgos de doble comando

Por Pablo Esteban Dávila

¿Síndrome de abstinencia? ¿Error no forzado? ¿Enojo de constructor de autovía? La respuesta puede estar en alguna de estas preguntas o en todas. Lo cierto es que, el miércoles pasado, José Manuel de la Sota tuvo un rapto de furia, extraño a su proverbial autocontrol.

Los hechos son los siguientes. En la localidad de La Carlota el ex gobernador se encontraba acompañando a Martín Llaryora, el actual vice de Juan Schiaretti y candidato oficialista. Fiel a sus más recientes posiciones sobre el gobierno nacional comenzó a desgranar una serie de críticas. Algunas fueron fuertes. Fustigó a Marcos Peña (“es un joven inexperto y con demasiada soberbia”) y emparentó las estrategias de Jaime Durán Barba con la que llevó adelante Cristina Kirchner. Además, aclaró, usando el plural, que “el macrismo no nos ha dado nada”, contrariamente a lo que la mayoría de los cordobeses suponen.

Su posición se asentó en la apropiación que el gobierno nacional habría hecho de obras que son de autoría del gobierno provincial. Confesó que le produjo mucha bronca advertir que, viajando desde Río Cuarto hacia Córdoba, un cartel publicitaba la flamante autovía como de construcción nacional. “¿Cómo pueden ser tan caraduras?”, se preguntó ante Radio Mitre.

El enojo podría tener factores subjetivos, casi psicológicos. De la Sota fue el principal demiurgo de la autovía, una obra que decidió asumir en soledad pese a los riesgos que afrontaría. Uno de ellos fue, nada menos, que la creación de la Tasa Vial, una gabela destinada a sufragar mejoras en la red de carreteras ante la asfixia financiera que la Nación había impuesto a su administración.

Aquél esfuerzo político determinó que, durante su tercer mandato, De la Sota tuviera que afrontar críticas por el “costo Córdoba” y una demanda ante la Corte Suprema por parte del gobierno de Cristina Fernández. Pero logró sobrevivir con estilo a aquellos asaltos. Al dejar el poder no sólo había traspasado los atributos del mando a su socio político sino que, además, pudo retirarse con altos niveles de aprobación y con la autovía a Río Cuarto en un elevado porcentaje de concreción.

Esta carga emotiva bien podría explicar el arrebato de cólera, pero podría no ser la única razón. La abstinencia electoral, en tren de conjeturas, también podría haber jugado un rol interesante.

El ex gobernador resolvió, como se recuerda, no competir en los próximos comicios de medio término. En su decisión pesó la certeza que, aunque terminaría triunfando, no lo haría por márgenes apabullantes. Esta hipotética justeza pondría en entredicho su linaje de presidenciable de cara a las elecciones de 2019.

El cálculo, aunque seguramente sea el correcto, tiene la contracara del olvido prematuro. Es un hecho que, tan pronto comience la campaña, los protagonistas serán otros. Para mortificar aún más a los que la mirarán de afuera tendrá, en rigor, dos capítulos fuertes: primero las PASO y luego las legislativas propiamente dichas. Es como tener que observar que la novia de toda la vida sale con otro durante los próximos cuatro meses y no poder hacer nada al respecto.

No sería humano suponer que De la Sota, pese a su admirado temple electoral, no tuviera un tozudo Superyó que le reprochase todo el tiempo la decisión que racionalmente tomó de apartarse. En este sentido, el hecho de observar el cartel de la Nación promocionando como de hechura de la Casa Rosada una obra que siente como propia, puede que lo haya catapultado a cometer esta suerte de error no forzado.

Pero, ¿y si no fuera así? Algunos podrían suponer, y estarían en su derecho, que el episodio no tuvo nada de espontáneo y que formaría parte de su estrategia personal de no perder espacio pese al protagonismo que adquirirán otros dirigentes. Muchos en el justicialismo deben estar cruzando los dedos para que esto sea verdad. Con la activa participación de De la Sota imaginan entusiasmados que la campaña saldría del previsible talante que le impondrá el gobernador.

Claro que esto tendría sus riesgos. Schiaretti no quiere saber nada con distanciarse con el presidente Macri culpa de unas elecciones a las que no le asigna demasiada importancia. De hecho, las ha calificado como “de baja intensidad”, un adjetivo que no deja mucho espacio a las dudas. No obstante, esta apatía no puede ser crudamente comunicada. ¿Quién votaría a candidatos cuyo lema fuera algo así como “participamos aunque no queramos”? En política, espacio que se cede lo ocupa otro. Esto no es buena cosa para un partido en el gobierno.

El gobernador es consciente que tiene que darle un contenido al mensaje de campaña y que él es el responsable de hacerlo. En el peronismo, el que gobierna comanda la fuerza. Esta es una fórmula que en Córdoba se respeta desde 1998. Es por ello que la inesperada irrupción de su antecesor puede entrañar un riesgo simbólico para la vigencia de esta regla que, aunque no escrita, tiene la dureza de la roca.

Alguna pista ha dado. Casi en forma contemporánea a las expresiones de De la Sota, el gobernador declaraba en Las Perdices que “les pido a los cordobeses que respalden mi gestión votando a los candidatos de Unión por Córdoba (porque) ellos van a defender nuestra provincia”. No es poca cosa, especialmente en un mandatario que antepone la gestión de gobierno sobre cualquier otra especulación. Aunque en el fondo sabe que, ocurra lo que ocurra, el electorado no votará precisamente sobre las virtudes o defectos de su administración, es un buen tópico para que Llaryora recorra la provincia sin complejos discursivo.

Es altamente probable que esta línea se profundice conforme avancen las PASO. Hoy más que nunca el gobernador debe aventar el riesgo que su campaña sea percibida como una del tipo “doble comando”. Esto no sólo debilitaría su posición sino que alentaría a Cambiemos a señalar una suerte de grieta dentro del oficialismo provincial. No es buena cosa poner en riesgo un resultado electoral por este tipo de inconsistencias, aun cuando se trate de un compromiso que, si pudiera, lo dejaría de lado por entero.

Es seguro que De la Sota piensa en términos similares, fundamentalmente en relación a la difícil posición en que pondría a Schiaretti si insistiera en sus críticas, muchos más potentes, hacia la Casa Rosada. Tal vez por ello, y en tren de dar algún contexto a sus expresiones, haya tuiteado una suerte de descargo, afirmando que nunca faltaría el respeto al presidente y concentrándose en ciertos personeros del gobierno nacional que instalan el tipo de carteles que lo sacaron de quicio sin conocimiento de Mauricio Macri. El entornismo, después de todo no deja de ser una aberración universal, aunque el peronismo lo haya puesto de moda allá por los años ’70 casi con exclusividad.