Abogados: buen resultado para los “nuevos”

Vía alianza, el oficialismo en el Colegio de Abogados de Córdoba ganó las elecciones.

La estrategia de Acción Profesional, que sumó a su agrupación espacios que hasta hace poco eran oposición, rindió sus frutos, y se llevó poco más del 47 por ciento de los votos. Así, Héctor Echegaray seguirá al frente de la entidad.

En tanto, Fernando Martínez Paz, encabezando la lista Nueva Participación, se quedó con el 33 por ciento de los sufragios.

Teniendo en cuenta que competían contra una “unión” de grupos, que es la primera vez que Martínez Paz y su equipo disputan cargos y que lanzaron su campaña solo con un mes de antelación, lograron un muy buen resultado. Otro dato que refuerza esa conclusión es que casi a última hora se sumó una tercera lista, afín al kirchnerismo, con Julián Carabajal Torres aspirando al cargo de presidente, que dispersó el caudal de voluntades.

La campaña oficialista empezó a principios de año y generó tensión en el ámbito del Poder Judicial.

En marzo, la entidad difundió una encuesta relevando las opiniones de unos 400 profesionales que litigan en la primera circunscripción. El resultado vinculado a la imagen de la Justicia no fue alentador y la conducción lo capitalizó.

Semanas después, a horas de que el TSJ abriera el año judicial, el presidente de Asociación de Magistrados, Mario Capdevila, también en campaña, hizo duras valoraciones. Los tiempos electorales propiciaron declaraciones de alto perfil y el camarista aseguró que la Justicia local estaba en una situación de “crisis terminal”.

Sus afirmaciones fueron desmentidas por los miembros del Alto Tribunal, que días después recibieron a los representantes de jueces y funcionarios. En esa reunión los ánimos se calmaron y hubo consenso en algunos puntos. Con el correr los días, los actores involucrados pasaron a referiste a una “crisis”, a secas.

Echegaray conduce el colegio desde hace dos años. En la práctica, su gestión casi no se diferenció de la de su antecesor, Alejandro Tejerina, quien cumplimentó dos mandatos.

En su momento, Tejerina se quedó con la conducción encabezando un frente que integró a radicales, peronistas e independientes. En el 2013, cuando se postuló para la reelección, arrasó y se impuso con el 70 por ciento de los sufragios.

Luego, la oferta electoral se diversificó y en los comicios del 2015 compitieron varios espacios. Echegaray llegó al cargo con el 30 por ciento de los votos. En segundo lugar quedó Marcelo Bee Sellares y el tercer puesto fue para Federico Macciocchi.

Para evitar los peligros de la dispersión y asegurar su permanencia, Echegaray generó con éxito un espacio de confluencia entre los sectores que le disputaron el puesto. Es el caso de Bee Sellares, quien se anexó a su proyecto.

Si bien cuando comenzó la campaña Macciocchi -conocido por sus contundentes posiciones en temas sensibles, como las causas ambientales- se postuló con la lista Erga Omnes, decidió bajarse. Su retiro llamó la atención porque durante el primer tramo año no ahorró críticas hacia la actual gestión. En su página de Facebook, por ejemplo, su grupo habló de “incapacidad” y de “falta de voluntad política para plantarse frente a los factores de poder”.

Si el desinterés de Macchiocchi por competir se debió a que valoró que el triunfo del “oficialismo recargado” era un hecho, ya que daría pelea valiéndose de la infraestructura del colegio, de la colaboración de los partidos que alineó y del apoyo de personas insertas en la estructura, dio en la tecla. Así, lo más probable es que de aquí en más trabaje para dar pelea en el 2019.

Perfil

El perfil de los letrados de Nueva Participación, que se quedó con la mitad de los vocales, es distinto al de los letrados que vienen conduciendo el colegio desde hace seis años. No formaron parte de la dirección y apuntaron a un electorado que hasta ahora fue reacio a la militancia política. Desde el principio se diferenciaron de sus oponentes y manifestaron que la entidad debía ser dirigida por profesionales que trabajan como abogados y no por “grupos que representan intereses diversos”.

Además, opinaron que la institución también era responsable por el descrédito de la Justicia. Esa valoración es novedosa si se tiene en cuenta que se trata de un sector propenso a victimizarse, como ocurrió recientemente, cuando el presidente Mauricio Macri alertó sobre las consecuencias de la “industria del juicio laboral” en la generación de empleo, y estalló con un comunicado en el que adujo que el mandatario atacó a los abogados y “su derecho a trabajar”.

Una clara señal del posicionamiento de los “nuevos” fue el comunicado que difundieron cuestionando los dichos del fiscal federal Enrique Senestrari, quien manifestó desear que “cayera” el presidente Michel Temer, en Brasil, y que el “efecto” se extendiera hacia Macri.

Hablando por sus colegas en la lista, Martínez Paz, ex abogado de la empresa Monsanto, manifestó su repudio por lo que definió como “la actitud desaprensiva y anti republicana” del funcionario. Además, invitó a las autoridades del colegio a adherir a su declaración y a “cumplir con su rol institucional”.

El comentario de Senestrari cosechó rechazos en distintos ámbitos e incluyó sendos pedidos de destitución. El Colegio de Abogados de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires fue lapidario y pidió que se activara el mecanismo disciplinario. El de Córdoba, en cambio, no hizo valoraciones, pese a que la alianza oficialista incluye a gente de Cambiemos, que impugnó con éxito la competencia electoral del cuestionado miembro de Justicia Legítima.