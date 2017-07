Macri calculó que sus aciertos son “superiores al 80 por ciento”

El presidente Mauricio Macri afirmó ayer que los “aciertos” durante su gestión son “superiores al 80 por ciento”, pero “la lógica de la prensa y la vida diaria de las personas” es “detenerse” en “las cosas que salen mal”.

“El acierto (en las decisiones) es superior al 80 por ciento, pasa que las cosas que salen bien se comentan al pasar y las cosas que salen mal, en la lógica de la prensa y la vida diaria de las personas, es donde uno se detiene”, enfatizó Macri en declaraciones a Cadena 3.

En tanto, consideró que “un país sin estadísticas, sin información y con un Estado desvastado te lleva a cometer errores”, y destacó: “Yo dije que no era una persona infalible, que era una persona falible, pero que me comprometía a romperme el alma para que los argentinos tengan una mejor oportunidad, que es lo que estoy haciendo”.

“En el camino puede haber cosas que no funcionen, pero lo importante es que no vamos a negarlas, no las vamos a ocultar, no vamos a decir que la tierra es cuadrada. Vamos a decir ‘sí señores esto no salió bien’, y lo vamos a corregir. Las próximas veces que nos equivoquemos vamos a pedir disculpas”, enfatizó.

En ese marco, describió: “En una Argentina donde hay tanta gente que la está pasando mal, el tiempo cuenta y mucho. No es lo mismo mañana que dentro de un mes. Yo les dije (a los ministros) ‘lo importante es que ustedes hagan, que hagan mucho en dirección a devolverle a la gente libertad y oportunidades”.

“Si de diez cosas que hacen se equivocan en dos, es mejor a que hagan dos perfectas. Eso es lo que yo les he impulsado. Ahora, esa dinámica en un país sin estadísticas, información y con un Estado desvastado te lleva a cometer errores”, justificó.

Para Macri, “si miramos donde estábamos y dónde estamos hoy, da para ponerse contento. Ahora uno tiene que mirar para adelante, y como falta tanto no da para festejar. Da para decir sigamos trabajando juntos porque nos falta mucho para llegar al país que todos queremos”.

“Durante la campaña y en entrevistas yo dije que no era una persona infalible, que era una persona falible, pero que me comprometía a romperme el alma para que los argentinos tengan una mejor oportunidad, que es lo que estoy haciendo. Nuestra intencionalidad es ayudar”, destacó.

Consultado sobre la modalidad de revisión de las pensiones por invalidez, el Presidente aclaró que “los errores” que cometieron los corrigieron “en días y nadie dejó de recibir lo que le correspondía”.

“Les garantizo que nadie que tenga una discapacidad va a dejar de ser asistido por el Estado. Lo que estaba detrás de todo esto y que seguimos buscando es el abuso, la corrupción, y el robo a través de falsas discapacidades”, manifestó Macri.

En ese marco, aclaró que “estamos hablando de miles de millones de pesos de los argentinos que se robaron durante todos estos años”.

“Quiero que se acabe la fiesta de la corrupción en la administración nacional, e impulsar que pase lo mismo en las provincias de las ciudades”, apuntó el jefe de Estado.