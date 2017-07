Lugar común, el baile

Por J.C. Maraddón

jcmaraddon@diarioalfil.com.ar

La música de cuarteto es el fruto de una sucesión de fusiones estilísticas que lleva ya más de setenta años reinventándose y mixturándose con nuevas influencias. Aquello a lo que se llama “cuarteto característico”, que data de la época de La Leo, convive dentro del panorama actual con diversas tendencias que abrevan en el merengue, la cumbia, el reguetón, el hip hop, el pop y la música melódica, por nombrar sólo algunas de esas vertientes. Y a pesar de semejantes disidencias, todo eso sigue siendo englobado bajo la misma categoría, que ya a esta altura no define un sonido sino más bien un rasgo cultural.

La longevidad del género lo ha llevado a coexistir con diversas modas y con estilos tan arraigados como el tango, el folklore y el rock. Sin embargo, este folklore cordobés ha quedado a resguardo dentro de su propia evolución, tal vez debido a que durante muchísimo tiempo sobrevivió en los márgenes de la cultura oficial, discriminado por su origen orillero y por la especificidad del público que lo consumía. Después, su campo de acción se fue ampliando, aunque ha subsistido hasta la actualidad la discriminación que le aplican en determinados sectores de la sociedad.

Cuando, tras el retorno de la democracia a comienzos de los ochenta, el cuarteto fue reivindicado como expresión netamente popular, se tendieron algunos puentes que lo acercaron a la movida rockera, que por ese entonces también empezaba a salir de las catacumbas. Algunos músicos de rock fueron reclutados por las formaciones cuarteteras, que brindaron así una fuente laboral a esos instrumentistas. De ese cruce salió el que tal vez sea uno de los mayores éxitos grabados por La Mona Jiménez, “Quién se ha tomado todo el vino”, que en su origen era un blues compuesto e interpretado por el grupo Año Luz.

Por esa misma época, el rey Pelusa grababa su disco “Teléfono Azul”, con la participación en guitarra de Marcelo Decall, integrante de la banda rockera Pasaporte. Desde entonces, los saltos del rock al cuarteto y viceversa fueron numerosos, aunque en la mayoría de los casos no consiguieron que la fusión alumbrase una nueva corriente, en la que las características particulares de uno y otro quedasen en un segundo plano. Se trataba de experimentos, de aproximaciones, que no terminaban de concretarse o que no llegaban a tener la difusión ni el reconocimiento que quizás merecían.

Recién con la aparición de Los Caligaris, en los albores de este siglo, surgiría un producto que reunió al rock con el cuarteto, sin forzar demasiado las cosas y con una repercusión muy fuerte en los medios de comunicación. Así como Los Auténticos Decadentes abrieron el grifo de la cumbia, Los Caligaris se zambulleron en la frescura y espontaneidad cuartetera para extraer de esa fuente algunas canciones propias que a esta altura son clásicos del repertorio de toda la ciudad. A pesar de ese mérito, el grupo de Residencial América sigue siendo más conocido en México que en Argentina.

Y ahora, a la vuelta de la historia, finalmente parece que un músico que se ha hecho fuerte en el campo de la electrónica, ha conseguido adaptar el folklore cordobés a esa particular tendencia. El cordobés Chelo Scotti, que reside desde hace unos veinte años en Hamburgo, ha publicado un EP que se titula “Cuartetrónica” y que produce el milagro de amalgamar dos estilos que a primera vista no parecen tener similitudes. Con muy buen gusto, Scotti se aferra al único punto en común que pareciera encontrarse entre las dos culturas: el baile. Y logra que de la mezcla salga otra propuesta, distinta a las dos que la originaron, pero orgullosa de que ambas le hayan dado sustento.