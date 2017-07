Córdoba y Afip firmaron acuerdo para ampliar la base de contribuyentes

Por Gabriela Origlia

El gobierno de Córdoba firmó un convenio con AFIP para avanzar en la simplificación tributaria para los contribuyentes cumplidores y, a la vez, contar con mecanismos de sanción más ágiles para aquellos que no están al día con sus impuestos. Tanto el ministro de Finanzas Osvaldo Giordano, como el titular del organismo nacional, Alberto Abad, coincidieron en que seguirán unificando criterios como –por ejemplo- el concepto de monotributista (a nivel provincial es más restrictivo) o en la presentación, a futuro, de una única declaración jurada.

Abad planteó que este tipo de acuerdos tienen una coincidencia fundamental: “No se puede seguir subiendo alícuotas así que el camino para reducir la presión fiscal es aumentar la base, lograr una distribución más equitativa de las cargas”.

En esa línea explicó que hay dos aliados fundamentales para sumar contribuyentes, la bancarización y el uso de la tecnología. “Vamos a una sociedad cada vez más digital, y los trámites fiscales deben ser cada vez menos en persona. Además el big data nos permite más y mejor inteligencia para la formalización y fiscalización de contribuyentes”.

Planteó que de cada 100 pesos que se recaudan sólo dos son por vía de fiscalización así que “hay que tenderle una alfombra roja a quienes vienen a pagar voluntariamente, disponiendo de cada vez más servicios”.

Abad reiteró que a partir del año próximo los pagos de todos los impuestos se deberán hacer “de manera electrónica” como parte de ese proceso de bancarización de la economía y de combate contra la evasión. “Grandes y chicos lo podrán y tendrán que hacer”, insistió.

Todas las agencias de cobro deberán tener un posnet que permita pagar el impuesto con tarjeta de débito o crédito. No se aceptará más efectivo. Y, de la misma manera que se pagarán las cargas –a las que esperan sumar impuestos provinciales y tasas municipales- enfatizó que “todos los productos y servicios, desde una consulta médica a una compra, deberán hacerse con posnet. Hay un cronograma que va avanzando en función de los niveles de venta y del tipo de actividad”.

Para los contribuyentes más chicos rigen facilidades tales como el no cobro del alquiler del posnet, el no cobro de la transacción y un esquema de rebaja para las comisiones; la transferencia tiene un costo mínimo. Según datos de Afip se están sumando unos 25000 posnet por mes cuando hace cuatro meses ese ritmo era de 10.000. Esperan cerrar el año con 700.000.

El lunes –al difundir la recaudación- Abad adelantó que esperan instrumentar en dos meses una transacción bancaria inmediata que permita pagar las escrituras de las propiedades, y no depender del efectivo.

Para alentar el uso de esa transacción bancaria, también se reducirá la retención que se percibe a cuenta de Ganancias en las operaciones electrónicas, mientras que la alícuota será mayor para quienes lo hagan en efectivo.

El acuerdo entre la Provincia y Afip contempla el establecimiento de mecanismos de intercambio de información y la puesta en marcha de numerosas iniciativas. Entre éstas, se destacan la implementación de un Sistema de Oficios Judiciales; promover la inscripción de Personas Jurídicas; trabajar para crear un Registro Tributario Unificado; analizar la conveniencia de implementar una Declaración Impositiva Unificada; fortalecer acciones de control y evaluar la factibilidad de armonizar los procedimientos del Régimen Simplificado de Pequeños Contribuyentes Nacional con el régimen provincial entre otras.

COBRO A LO INMATERIAL

Abad abordó el desafío fiscal que implica cobrar impuestos a una “economía líquida” como es el caso de Netflix, Uber, Spotify o Airbn (alquiler de alojamiento sin intermediarios). “Estamos por empezar a gravar a Netflix –adelantó-. El impuesto se cobrará mediante la tarjeta de pago y el medio será el agente de retención”.

“El canal de cable que compite con este servicio paga sus impuestos, ¿por qué Netflix no?”, describió.