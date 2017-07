Avanzada peronista en territorio de Frizza

Uno de los puntos sobresalientes en la estrategia de campaña que llevará adelante el peronismo cordobés, será fortalecer su sello en las localidades que actualmente comandan intendentes de los partidos aliados de Cambiemos.

Por eso, los 240 jefes comunales que responden a Unión Por Córdoba (UPC) serán un engranaje fundamental en el armado territorial con mira a agosto primero y luego a las legislativas de octubre.

El gobierno de Juan Schiaretti no sólo intentará alcanzar -por lo menos- cuatro escaños de los nueve que se disputarán para la Cámara Baja, sino que buscará salir aireoso con los resultados generales atento a que en los próximos comicios de medio término también se plebiscita su gestión. De allí que el peronismo jugará a fondo esta elección aunque, los más moderados, insistan con que la campaña será “de baja intensidad”.

Lo cierto es que en el diseño de la boleta con la que UPC le hará frente a los candidatos del presidente Mauricio Macri en Córdoba, primaron dos aspectos: la cuestión generacional impulsada por el propio Schiaretti luego de que el ex gobernador José Manuel de la Sota declinara su postulación; y por otro lado, la presencia de dirigentes del interior que representan los distintos puntos del mapa provincial. Entre ellos, hay cinco intendentes-candidatos.

A los jefes comunales se les pidió una activa participación en la campaña sobre todo porque aseguran que por fuera del ejido de la Capital, la pelea será entre el peronismo y los socios de Cambiemos. En las ciudades PJ la campaña se municipalizará y los candidatos serán promocionados pegados a las figuras de los intendentes locales.

Sin embargo, en este diagrama aparece un punto débil para el peronismo cordobés y, por ende, fuerte para sus contrincantes: el departamento Colón.

La avanzada que pretende desarrollar el PJ en territorio PRO no será tarea fácil. Es que de allí son los dos principales candidatos que puso el macrismo; el diputado Héctor Baldassi y el intendente de Jesús María Gabriel Frizza, primero y tercero respectivamente en la boleta.

El desafío peronista de conquistar al electorado de ese sector de la provincia comenzó la semana pasada cuando los principales candidatos de UPC encabezados por el vicegobernador Martín Llaryora y la secretaria de Equidad y Promoción del Empleo Alejandra Vigo, se trasladaron hacia Colonia Caroya para realizar un acto político que condujo el mandatario provincial.

El intendente de esa localidad, Gustavo Brandán, ocupa el séptimo renglón en la nómina de aspirantes al Congreso Nacional y su presencia en la lista garantiza el trabajo territorial en toda la zona de influencia.

De igual modo, el jefe de la campaña provincial es el intendente de La Calera, Rodrigo Rufeil, sobre quien también pesa el desafío de intentar revertir los números adversos para el peronismo en suelo donde hoy pisa fuerte el PRO.

Acto en Jesús María

Para el sábado próximo, la agrupación delasotista La Militante de Jesús María tiene previsto desarrollar un encuentro con dirigentes del interior al que también estarán invitados los candidatos de UPC, entre ellos, hay dos de sus integrantes: la legisladora del departamento Tercero Arriba, Laura Labat; y el vocal de la Agencia Córdoba Joven, Edgar Bruno (7 y 8 en la lista). Justamente el propósito del encuentro será fortalecer la presencia del peronismo en la ciudad que comanda Frizza con mira a la campaña electoral.

Passerini en Capital

El legislador y cuarto candidato a diputado nacional en la lista de UPC, Daniel Passerini, encabezó ayer una reunión de dirigentes en la sede del Sindicato de Empleados Públicos (SEP). El dirigente delasotista es uno de los que trabajará activamente en la capital cordobesa con mira a la campaña electoral. Ayer lo acompañaron los concejales Natalia De la Sota y Adrián Brito.