Siciliano, del mismo lado que Llaryora y Vigo

El periodista se cruzó con el dirigente provincial que caminaba a paso apresurado por la calle Deán Funes de la capital cordobesa. Su destino, era el acto político que –en minutos- arrancaría en la sede de Luz y Fuerza y al que asistirían los principales candidatos de Unión por Córdoba. La conversación duró poco pero la información fue jugosa.

Dirigente Provincial: Voy camino al acto donde el ex concejal Miguel Siciliano anunciará su pase a la formación de Unión Por Córdoba y prestará apoyo a la lista peronista para la legislativas.

Periodista: Mire usted y ¿ese arreglo qué incluye?

D.P.: Usted sabe que el titular de la Fundación Pensando Córdoba quiere ser candidato a intendente y volver al peronismo orgánico le será muy útil mirando hacia 2019.

P.: ¿Cree realmente que Siciliano pueda convertirse a el candidato a intendente de UPC en los próximos comicios municipales?

D.P.: En política todo puede ser. Al peronismo no le sobran los candidatos en Capital y eso se viene reflejando desde hace muchos años, en cada elección. Quizá este sea el primer paso hacia eso, no lo sé. Lo que sí está claro es que esta incorporación cuenta con el OK del Ejecutivo provincial y por eso hoy estarán Martín Llaryora y Alejandra Vigo. El resto, el tiempo lo dirá.