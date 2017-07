Baldassi estrena investidura tras rebeldía UCR-PRO por ITV

Por Yanina Passero

Antes del receso de invierno que se extenderá hasta el 17 de julio, el Concejo Deliberante de la ciudad se despedirá con la aprobación del incremento de la tarifa por el servicio de Inspección Técnica Vehicular. Si bien se trata de un reajuste del 36% (desdoblado en dos cuotas del 28% en julio; y 8% en noviembre), empujado por la inflación y las pautas fijadas en el contrato de concesión, el contexto electoral abrió el juego para una tensa discusión en el seno del bloque oficialista Juntos por Córdoba que no disimula fisuras.

Hace bastante tiempo que el intendente Ramón Mestre no dispone, en la práctica, de la mayoría simple que le habilita la cláusula de gobernabilidad de la Carta Orgánica. La socialdemócrata Laura Sesma fue la primera en materializar la ruptura, mientras que los macristas asuntan con algunas críticas a los proyectos del Ejecutivo. Pero son las diferentes líneas de la UCR que conviven en las bancadas quienes se aplican la ley de hielo, vacían las reuniones de bloque, pero expresan sus reparos minutos antes de votaciones clave para la gestión.

Como no podía ser de otra forma, la suba del ITV fue la pantalla utilizada para los posicionamientos internos. Esta vez, fue el macrista Abelardo Losano –quien no oculta su deseo de conducir los hilos de la ciudad- quien reprochó al responsable del Palacio 6 de Julio poco “timing político”. Pese a que la campaña inicia formalmente el 14 de julio, es evidente que los candidatos a diputados de las fuerzas mayoritarias –PJ y Cambiemos- ya pusieron en marcha su estrategia proselitista con actos, publicidad, inauguraciones y recorridas.

Losano no fue el único miembro del oficialismo que había anticipado su negativa. La misma posición asumieron los ediles que responden al legislador Miguel Nicolás, en un rapto repentino de preocupación por la campaña en Córdoba. Fue el hijo del diputado Mario Negri, Juan, quien cuestionó el aumento que se autorizará para Opus Inspection SA, a cargo de la inspección vehicular desde diciembre del año pasado. El concejal radical que también sueña con suceder a Mestre argumentó que la inflación fue menor al porcentaje expresado.

Con la sesión especial confirmada, el mestrismo comenzó a transpirar. Hasta allí, la novela no incluía giros dramáticos especiales. Por el contrario, se podía contemplar la foto habitual de la previa de las sesiones. Una breve conversación de Mestre con el diputado Héctor “La Coneja” Baldassi terminó en una intervención sorpresiva del ex árbitro en el Concejo Deliberante.

Baldassi llamó a los ediles macristas y les pidió que acompañen el proyecto que a priori asoma como antipopular, si se lo coloca bajo la lupa de los “mimos” al electorado que suelen prodigarse antes de su ingreso al cuarto oscuro. Efectiva comunicación: Losano y Aníbal de Seta levantarán sus manos hoy en el recinto. Luego siguió un efecto dominó.

Tras el respaldo del dirigente que abre la boleta de Cambiemos en Córdoba, Nicolás llamó a sus concejales, quienes respaldarían el proyecto. De Negri no tuvieron más noticias pero dan por descontado que no desentonará, al igual que Sesma.

Al parecer, el ex árbitro comenzó a tomar una actitud proactiva más allá del rol original por el que pasó el casting de selección del presidente Mauricio Macri, el de candidato. Hace unos días, se supo que pidió mesura en los festejos posteriores a la elección del Defensor del Pueblo que Villa Carlos Paz, donde los radicales participaron divididos. El ex compañero de fórmula de Oscar Aguad es fiel a su mantra “confrontación cero” y la campaña no sería la excepción. Esta dispensa se la reserva cuando le toca referirse a Javier Pretto, a quien le tiró munición gruesa durante la interna PRO.

Los temores del oficialismo por la suba tienen un corte populista. Es cierto que Mestre parece obstinado en demostrar a los invasivos macristas que tiene cierto poder de autonomía, pese a que nadie desconoce que son nacionales buena parte del flujo de fondos que aceitan la caja municipal. Pero la elección legislativa es importante para el futuro candidato a gobernador porque del resultado en Capital saldrá la carta más fuerte para rebatir la pulseada que se viene: Baldassi, probable hombre del PRO para ir por la provincia.

Hasta las PASO, las dos versiones convivirán. Cuando se cuenten los puntos, en octubre, el impacto de las decisiones de gobierno en el bolsillo de los vecinos será atendido con mayor atención. De hecho, se sabe que el inevitable aumento del precio del boleto del transporte urbano se dejará para después de la compulsa nacional, pese a las reiteradas presiones del electorado.

Rechazo opositor

Los bloques de la oposición anticiparon su rechazo. Nadia Fernández, de Unión por Córdoba, opinó: “Los aumentos que se han asignado a la tarifa de la ITV son ridículos. Exceden todo tipo de medición de la inflación. Además, desnaturaliza el verdadero objetivo de esta política que, lejos de ser recaudatoria, tiene (debería tener) la intencionalidad de regular el estado de los móviles que circulan en la ciudad”.

De Fuerza de la Gente consideraron que “antes de hablar de aumento es necesario saber si la empresa prestataria del servicio de ITV cumple con las condiciones fijadas en el pliego de licitación”.

Victoria Flores, de Pensando Córdoba, cuestionó al Intendente por no instalar los pórticos fijos en avenidas para controlar el ITV al día. “El principal objetivo de exigir el cumplimiento de la inspección vehicular es la seguridad vial y en segundo lugar es la recaudación privada”, diferenció.

Por su parte, el titular de ADN, Tomás Méndez anticipó su rechazo y recordó que Mestre prometió calles asfaltadas antes de un nuevo aumento del servicio, horas después de producido el cambio de concesionario.

Piden revocación de mandato a delegados de Tamse

Un grupo de conductoras de la empresa Tamse pidieron al interventor Luis Arcando que fije un audiencia para dar curso a un pedido formal de revocatoria de mandato de los representantes de base que lideraron el paro de nueve días en el sistema de transporte. “Que las decisiones a las que arribaron los delegados han generado la pérdida de la fuente de trabajo, una importante pérdida de los salarios, haberes de los afiliados y numerosas sanciones que están pendiente de cumplimiento”, argumentan en el escrito antes de cuestionar a sus representantes por ocultarles información y vetar su poder de decisión.