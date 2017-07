Schiaretti promocionó su lista en el interior (preparan Orfeo)

Por Yanina Soria

ysoria@diarioalfil.com.ar

Con el reloj electoral corriendo, el peronismo provincial puso primera y el fin de semana cumplió con un ajustado cronograma de actividades de corte proselitistas encabezadas por el propio gobernador Juan Schiaretti.

Mientras la oposición, sobre todo desde Cambiemos, le achacan haber largado antes de tiempo (la campaña legalmente comienza el 14 de julio) y utilizar recursos estatales, el PJ cordobés arrancó con una especie de gira promocional de sus candidatos por las principales ciudades del interior provincial. El propósito es que de la mano de los intendentes justicialistas, se refuerce el trabajo territorial en cada rincón de la provincia, sobre todo en aquellos puntos gobernados por los aliados a Cambiemos.

En breve, será el turno de la Capital donde el partido intentará hacer un Superdomo Orfeo. Según los planes originales, la idea es que el viernes 14 de julio se lance oficialmente la campaña desde ese lugar y movilizar hasta esta ciudad a toda la tropa y dirigencia del interior. Los detalles del acto se están cocinando pero el escenario elegido sería el mismo donde José Manuel de la Sota presentó en 2013 la lista a Diputados que por entonces encabezada Schiaretti; en esta oportunidad la carga de roles se invierte y aunque el ex mandatario declinó su postulación, en el peronismo descuentan que –de concretarse el encuentro- contarán con la presencia del tres veces gobernador de Córdoba.

El día siguiente (el 15 de julio), en su agenda, Schiaretti tiene previsto viajar hacia los Estados Unidos en una misión oficial con el propósito de visitar compañías líderes en tecnología y energías renovables, industria agroalimentaria y automotriz, entre otros. Para entonces, el mandatario dejará la campaña ya en marcha y a cargo del Ejecutivo quedará el vicegobernador y primer candidato de UPC, Martín LLaryora.

En tanto, hoy por la tarde junto al sanfrancisqueño asistirán a un acto que tendrá lugar en Luz Y Fuerza, Alejandra Vigo, Paulo Cassinerio y Daniel Passerini, entre los principales candidatos. El evento está organizado por la Fundación Pensando Córdoba que comanda el ex concejal Miguel Siciliano quien oficializará allí su pase a las filas de Unión Por Córdoba (UPC) y, como primer gesto, anunciará su acompañamiento a la lista oficialista. El dirigente que se eyectó políticamente del lado de su suegra, Olga Riutort, camina la ciudad junto a su esposa la concejala Victoria Flores con intenciones de anotarse en la próxima carrera hacia la Municipalidad de Córdoba.

En su aproximación al peronismo oficial, Siciliano apuesta al 2019 mientras que el partido busca engrosar la fila de dirigentes capitalinos que tributen al PJ. Esto, atendiendo a que Capital, en materia electoral, desde hace muchos años es un terreno adverso para Unión Por Córdoba.

Golpe de efecto

Con el propósito de presentar a los dirigentes del interior que componen la nómina de aspirantes del PJ local a la Cámara Baja, Unión Por Córdoba organizó actos multitudinarios en los distintos departamentos donde los intendentes locales fueron los grandes anfitriones.

Así, la primera parada fue la ciudad de Marcos Juárez, le siguió Río Cuarto, Colonia Caroya y ayer, Villa María. En cada escenario, el principal orador fue el propio Schiaretti quien además de pedir el voto para lista de UPC, no ahorró críticas para el gobierno de Mauricio Macri aunque siempre con la posterior aclaración de que los resultados de octubre no alterarán la buena relación Córdoba-Nación. Mientras que en los discursos de los candidatos y jefes comunales locales se repitieron los conceptos de mayor federalismo; pelea por una distribución equitativas de los recursos nacionales y búsqueda de consenso en el Congreso.

En tanto, de todos los encuentros realizados en el interior el golpe de efecto lo dio el ex mandatario provincial José Manuel de la Sota el viernes por la noche. Tal como lo había anticipado este diario, el caudillo del PJ reapareció en la escena pública en el acto de Río Cuarto con el propósito de mostrar la unidad del peronismo pese a su declinación como candidato, y dando una señal de respaldo a la lista donde priman los candidatos de corte schiarettista.

Con números en la mano y una radiografía del interior provincial que anticipa un escenario de paridad entre los competidores de Cambiemos y el peronismo, el PJ se propone retener el triunfo en las localidades gobernadas por el oficialismo (son 240) y tratar de arrebatarle algunas otras a los socios locales de Mauricio Macri.