Mestre exhibe a díscolos los intendentes alineados

Después del ruido que provocaron la semana pasada los intendentes antimestristas, con sus objeciones a la confección de la lista de candidatos a diputados nacionales de Cambiemos, los alineados en el Ente UCR y en el Comupro (macristas y juecistas), harán una demostración de mayoría en el hotel Quórum.

Los macristas Héctor Baldassi y Gabriel Frizza, y los radicales Soledad Carrizo, Brenda Austin y Diego Mestre, encabezarán un acto de presentación de sus candidaturas en el hotel Quórum, a las 12, pero que fundamentalmente consistirá en una puesta en escena para demostrar que la mayoría de los intendentes está ordenada.

El Ente de Intendentes de la UCR tiene a Ramón Mestre como presidente, y el Comupro al jesusmariense Gabriel Frizza. Ambos acarrearán tanto como puedan, pero el radical tiene el desafío especial de reducir a los díscolos a una mínima expresión. La semana pasada, los intendentes que juegan en el esquema que arman Mario Negri y Oscar Aguad sacaron un documento en el que cuestionaron a Mestre y al Comité Central por el resultado de las negociaciones con el PRO. La objeción fundamental es que el primer candidato a diputado nacional será el macrista Héctor Baldassi, quedando para la UCR el cupo femenino por partida doble y Diego Mestre, recién, en el quinto lugar.

Salibi sostuvo que Mestre “entregó la cabeza de la lista”. El documento de los críticos señaló: “Quienes somos los principales referentes del radicalismo a lo largo y a lo ancho de toda la provincia somos los que tenemos que salir a buscar votos, pero también los que tenemos que explicar al resto de los dirigentes la falencia de las autoridades que toman decisiones pensando en lo personal”. Los intendentes del cada vez más cohesionado antimestrismo estuvieron encabezados por Alberto Martino (Río Tercero), Marcos Carasso (General Cabrera) y Mauricio Cravero (Arroyito), entre otros.

El viernes, los candidatos radicales tuvieron su bautismo de fuego en los salones del Jockey Club, donde la Juventud Radical les dio su apoyo.

Primer cruce de campaña

El presidente de bloque de legisladores de la UCR, Orlando Arduh, exigió la “renuncia de los candidatos a diputados nacionales de Unión por Córdoba partir del 14 de julio cuando comience la campaña 2017”.

“Los primeros candidatos del peronismo en Córdoba ejercen funciones ejecutivas, y las obras que publicitan obscenamente no las pagan ellos ni su partido, son obras que se hacen con fondos de la Nación y con los impuestos de todos los cordobeses cualquiera sea su ideología. Confundir Estado con gobierno y gobierno con partido es una de las malas formas de la vieja política”, dijo.

Arduh manifestó que “Cambiemos significó un voto de castigo a esas prácticas, a las candidaturas testimoniales, a la utilización de fondos públicos para hacer propaganda político partidaria. Este resabio caudillista demuestra la concepción autoritaria que tienen de ejercer el poder”.

“Es por eso que no reclamamos, si no que exigimos, como una práctica de ética política, que renuncien de manera indeclinable los candidatos que ejercen funciones en el ejecutivo provincial… esperemos que sigan el ejemplo de la Nación cuyos ministros y funcionarios renunciarán antes de comenzar la campaña, respondiendo a los principios que inspiraron el cambio”, recalcó.

Estafa

“Demasiadas ventajas tiene Unión por Córdoba. Esto es una forma de estafa política al electorado, nos encantaría discutir, intercambiar ideas con los candidatos de Unión por Córdoba y no con funcionarios públicos, pero en las calles, en los barrios o en los medios, en igualdad de condiciones, lamentablemente están demasiado ocupados recorriendo pueblos y ciudades con la chequera bajo el brazo. ¿Actúan como gobernantes de todos o como los candidatos de un partido?”, se preguntó.