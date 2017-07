La semana de las PyMEs

Por Maria Cayre

El martes 27 de junio fue declarado el día Internacional de las PyMEs por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), una iniciativa impulsada por la Argentina. Las PyMEs representan el 95% de las empresas en el mundo y generan cerca del 70% del empleo privado. En Argentina las pequeñas y medianas empresas también son responsables de aproximadamente el 70% del empleo privado, pero ascienden en cantidad a más del 98% del total de empresas del país, y son las generadoras del 40% del total de las ventas anuales.

Traduciendo estos porcentajes a cantidades, tenemos 852.491 PyMEs en todo el país que facturan en promedio por empresa 4,4 millones de pesos y en total dan empleo a casi 4 millones de personas. De entre estas 852.491 PyMEs, la mayoría son empresas de servicios (41%), secundadas por los comercios (29%). Los que más facturan son los comercios que se llevan el 41% del total. Finalmente en cuanto al empleo privado, la mayor generación también se da en el rubro de las empresas de servicios, que aportan el 37% de los 4 millones de empleos, y luego el comercio con un 24%. En Córdoba en particular hay 82.089 PyMEs inscriptas en los registros provinciales, y se estima que se llega a unas 100.000 PyMEs existentes en el territorio, o sea que representamos aproximadamente al 11,5% del universo PyME nacional.

Ser un empresario PyME en Argentina no es nada fácil. Las burocracias estatales, la existencia de actos delictivos y de corrupción que llegan hasta lo más profundo de los organismos, las ineficiencias públicas, la falta de infraestructura adecuada, la elevada carga impositiva, los problemas con las rígidas estructuras laborales y el cambio de rumbo macro-económico que instala como impronta cada nuevo gobierno, hacen muy complicada la vida de las pequeñas empresas.

El Gobierno Nacional sostuvo hace pocos días que en 2016 cerraron entre 5.000 y 6.000 PyMEs en todo el país. La economía está tardando en reactivarse y eso pega de lleno en la vida de las empresas. Sin embargo, ya se comienzan a ver los primeros signos sólidos de reversión de tendencias: en el Estimador Mensual Industrial (EMI) que dio a conocerel INDEC la semana pasada, mayo registra un aumento de 2,7% de la actividad industrial en comparación con el mismo mes del año pasado, siendo mayo el primer mes con signo positivo en lo que va del año. Además, el Estimador Mensual de la Actividad Económica (EMAE) también arroja números positivos para abril respecto de marzo del 2016 (crecimiento del 0,6%). Este indicador ya venía arrojando números positivos en marzo (crecimiento del 0,8%; aún no se han publicado los datos correspondientes a mayo).

El Gobierno Nacional está tomando medidas de fondo en relación al mundo de estas pequeñas y medianas empresas. La principal en términos de marco jurídico y beneficios fiscales fue la Ley PyME aún desconocida por varios. Esta ley permite a todas las empresas que se registren como PyME en la página de AFIP acceder automáticamente a beneficios impositivos como el diferimiento de IVA (para las que alcancen un tamaño hasta tramo 1), exención del impuesto a la ganancia mínima presunta, compensación del impuesto al cheque, posibilidad de descontar de ganancias hasta el 10% de la inversiones productivas que se realicen y posibilidad de acceder a créditos con tasas bonificadas.

En 2016 se devolvieron $ 1.067 millones de las inversiones que realizaron las empresas entre las 300.000 PyMEs que ya se registraron a nivel nacional. Además de la ley PyME, para la cual el estado está esperando que se sumen las más de 500.000 empresas faltantes, se avanzó en la reforma de la ley de ARTs (ley a la cual las provincias deben adherirse, solo lo ha hecho hasta ahora Córdoba), se está librando una fuerte batalla para desmantelar la industria de los juicios laborales, se está trabajando en una Ley de Compre Nacional, se trabajó en la ya sancionada Ley de Emprendedores, también se procura reglamentar la Ley de Biotecnología, la presentación única de balances (una medida que permite presentar los estados contables en forma online a fin de facilitar el acceso a créditos), la ampliación de los montos de los bancos destinados a créditos para el sector y por supuesto la inminente Ley de Reforma Tributaria y Responsabilidad Fiscal que ya está plasmada en los primeros borradores en el despacho del presidente.

Se están tomando medidas en vista a mejorar el marco institucional y competitivo de las empresas argentinas, pero aún falta mucho por hacer. El camino a la competitividad en un mundo tan globalizado y una Argentina que arranca con tanta desventaja es largo. Hay que sentar bases institucionales sólidas, el sector público se tiene que encargar de las reformas necesarias para mejorar la competitividad sistémica y generar expectativas confiables, y el sector privado deberá hacer su parte en las inversiones necesarias para correr la carrera de la innovación tecnológica en la competitividad mundial. Apuntalar este sector es fundamental, pues son laspequeñas y medianas empresas las únicas que nos van a permitir,mediante la generación de empleo de calidad, avanzar hacia una mejora en la igualdad de oportunidades de los ciudadanos, condición sine qua non para reducir los números de pobreza y encaminarse al desarrollo sostenido el país.

El Beneficio Semanal : Registro PyME

Si tenés una micro o pequeña empresa podés pagar el IVA a 90 días, no tenés que pagar más el Impuesto a la Ganancia Mínima Presunta y podés descontar el impuesto al cheque de lo que pagás de Ganancias. Lo podés hacer automáticamenteregistrándoteen el Registro PyME.

Más info en : http://www.produccion.gob.ar/pymes/