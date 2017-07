Cambiemos usa el “efecto Cristina” para hacer campaña entre empresarios

Por Gabriela Origlia

A 18 meses de su asunción desde el gobierno nacional insisten con que, en un tiempo, empezarán las reformas más esperadas después de la salida del cepo y la unificación del mercado cambiario. Después de las legislativas –aseguran- empezarán a discutirse los cambios impositivos, laborales y previsionales. Eso sí, todo Cambiemos advierte que el resultado de octubre es crucial para seguir adelante. Los empresarios comparten ese diagnóstico y renuevan su confianza, pero siguen esperando para invertir.

Mientras las proyecciones sobre los resultados que podrían darse siguen, algunos en el gobierno lamentan la demora en algunas transformaciones que podrían haberse realizado y que hubieran contribuido a la mejor percepción social. Es increíble que Sergio Cassinotti, titular del Pami desde marzo, siga prometiendo mejoras a esta altura y hablando de 90 días; es un área de alto impacto social y la gestión transformadora debía ser inmediata.

La apuesta a que el hartazgo social de la corrupción incline la balanza a favor del oficialismo no puede durar toda la vida; es cierto que seguramente restará votos pero hay que empezar a mostrar logros propios. Más allá de la insistencia del ministro de Economía, Nicolás Dujovne, de que la economía mejora, la gente no lo percibe. Los sectores bajos y medio de la sociedad siguen aguardando por los “brotes verdes”.

Mientras los funcionarios subrayan los riesgos de no apoyar a Cambiemos, los empresarios insisten con que Argentina está cara en dólares y en que deben resolverse urgentemente los problemas de competitividad.

Hace unos días en el congreso del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (Iaef) un asistente blanqueó el pensamiento de buena parte de sus colegas: “No hay certezas de que el tipo de cambio vaya a mejorar significativamente este año, tampoco el mercado interno reaccionará, el costo de financiamiento es alto y las bajas de los impuestos demoran. Hay apoyo empresario al Gobierno en el discurso, pero vía precios no”.

Simonella, titular del Consejo Profesional de Ciencias Económicas (CPCE), cerró la idea en declaraciones a Infobae. “Los empresarios siempre piensan en cómo maximizar utilidades, aquí y en cualquier parte del mundo. Eso no está mal ni bien, es el capitalismo y el Estado debe actuar -no para ser un Estado empresario- sino para limitar y ponerle coto a situaciones inequitativas. Eso es lo que me parece que no ha sucedido”.

En esa línea, señaló que el presidente Mauricio Macri tuvo “una visión muy naif sobre los empresarios. Por ejemplo, inicialmente pensó que no iban a pasar la devaluación a precios porque ya lo habían hecho previamente y eso no ocurrió”.

Esos conceptos no debe perderlos de vista el gobierno, que se entusiasma con el apoyo en el plano de las declaraciones. La verdadera seducción a los inversores llega con hechos. Un caso palpable sería el del mercado aerocomercial, donde las decisiones oficiales ayudan a abrir la competencia. Claro que la contracara está del lado del transporte de colectivos de larga distancia.

El reclamo unánime de los empresarios es que el Estado reduzca su peso sobre la economía privada; el actual nivel de gasto y de déficit es insostenible.

Lo admiten propios y extraños. El ex presidente del Nación, Carlos Melconian, advirtió que “va a ser ineludible una integralidad económica que le otorgue consistencia al programa” y afirmó que después de las elecciones habrá que conseguir “consensos para resolver lo que todos perciben, que es la cuestión fiscal”.

Para el economista Ricardo Arriazu es inevitable bajar el gasto. La gran incógnita es por dónde comenzará el gobierno: Macri pidió a sus ministros que describan qué podrían dejar de hacer en 2018; después de las presentaciones empezará a delinearse el próximo presupuesto que –si la promesa se convierte en realidad- también debería incluir un cambio en la composición de los ingresos por la reforma impositiva.