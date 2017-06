Guerra por los nombres de las listas de Cambiemos para PASO

Los aliados de Cambiemos protagonizan una guerra por los nombres de las agrupaciones que competirán en las PASO el domingo 13 de agosto. El diferendo deberá ser resuelto por la Justicia Electoral Federal, ya que existen impugnaciones cruzadas entre la lista “Cambiando Juntos” (Héctor Baldassi) y “Raúl Alfonsín” (Dante Rossi).

Los apoderados de ambas listas encontraron motivos para impugnar las denominaciones de sus rivales. La Junta Electoral de Cambiemos, conformada por macristas, juecistas y mestristas, le dio la razón a la que encabeza Baldassi, pero la de Rossi apeló a la Justicia Electoral.

La Junta Electoral de Cambiemos respaldó la posición del “oficialismo” aliancista y consideró que el nombre “Raúl Alfonsín” contraría el “asociativismo participativo”, porque una coalición “subsume transitoriamente la competencia electoral de los partidos parte”.

En ese sentido, sostuvo que decir “Raúl Alfonsín” equivale a “Unión Cívica Radical”, lo que sería inaceptable como designación de una lista para la interna de la alianza que forman la UCR, el PRO, el Frente Cívico y la Coalición Cívica-ARI.

La legislación para las PASO establece las reglas para la “denominación de la lista, mediante color y/o nombre la que no podrá contener el nombre de personas vivas, de la agrupación política, ni de los partidos que la integran”. En el razonamiento de “Cambiando Juntos” y de la Junta Electoral de la UCR, el uso del nombre “Raúl Alfonsín” haría referencia ineludible a una “agrupación política”.

Desde la lista que encabeza Dante Rossi, sostienen en su defensa que la denominación que eligieron “no genera confusión en el electorado, ni fonética, ni gráfica, ni ideológica, no dañando la voluntad del elector”. Por ello, en el escrito presentado por el apoderado Martín Lucas, se señala que “deberá entender la Junta Electoral, que la participación transitoria en la Alianza Cambiemos, de ninguna manera puede imponernos renegar de la historia, la filosofía, la doctrina y próceres de la Unión Cívica Radical, la que precede, no solo Cambiemos y al PRO, sino a todos los partidos políticos de la Argentina”.

A su vez, la lista “Raúl Alfonsín” impugnó el nombre “Cambiando Juntos” por entender que viola el artículo 13 del Reglamento Electoral de la alianza “Cambiemos” cuando determina como requisito de presentación: “Denunciar la denominación de la lista de precandidatos mediante nombre y color, que no podrá contener el nombre de personas vivas, de “Cambiemos” ni de los partidos que la integran”. También señala el agregado de la letra M en el nombre, lo que indudablemente hace referencia a Mauricio Macri. “El nombre elegido genera confusión en el electorado, pues más allá del gerundio, utiliza la misma denominación de la Alianza Transitoria Cambiemos, pues reza ‘Cambiando’”.

Para sostener mejor su posición, cita un fallo de la Cámara Nacional Electoral de 1984: “Para examinar si se opera la posibilidad de confusión en un caso dado, debe recurrirse a la impresión de conjunto; a las semejanzas y no a las diferencias, tomándose especialmente en cuenta las semejanzas auditivas, fonéticas y la analogía de conceptos que despiertan una similitud ideológica, precisamente en materia que se presta a provocar la confusión del electorado”.