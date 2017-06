Temprana aparición de De la Sota en la campaña de UPC

Por Yanina Soria

ysoria@diarioalfil.com.ar

Con la lista ya definida y el ojo puesto en octubre, el peronismo cordobés comenzó a desplegar su artillería pesada apuntando al objetivo: de mínima, lograr cuatro de las nueve bancas que se disputarán para la Cámara Baja y ganarle a la lista de Mauricio Macri en Córdoba.

Para ello diagraman una campaña con un fuerte acento en el interior provincial donde los intendentes peronistas tendrán un rol preponderante; el pedido –según señalaron- fue que jueguen fuerte en estos comicios.

Es que a diferencia de lo que pasó en las legislativas de 2013 cuando cuatro fuerzas se distribuyeron los nueve escaños que se disputaban (Unión por Córdoba, la UCR, el PRO y el Frente para la Victoria), esta vez la fusión de los aliados en Cambiemos y las pocas chances que tiene el kirchnerismo, anticipan un escenario diferente. Y es justamente en el interior donde la polarización entre los dos pesos pesados se acentuará con mayor fuerza. Allí, la pelea entre peronistas vs radicales-macristas-juecistas promete ser cuerpo a cuerpo.

Quizá por eso sea el acto partidario que hoy tendrá lugar en el interior, el escenario elegido por el ex gobernador José Manuel de la Sota para reaparecer públicamente tras el viaje académico que lo mantuvo alejado de las discusiones políticas para el armado de la lista luego de que declinara su candidatura. Juagará de local ya que la movida del PJ será en la cancha de Estudiantes en la ciudad Río Cuarto donde reside junto a la diputada Adriana Nazario.

Para muchos, su retorno a la escena política local a esta altura es sorpresiva ya que dentro de PJ descontaban que se sumaría a la campaña pero mucho más adelante. Su paso al costado para dejar pasar las legislativas y la no intromisión en la definición por los nombres, alentaban las especulaciones de que el ex mandatario tendría una tibia participación en este turno electoral.

Sin embargo, según lo previsto, hoy compartirá escenario con su socio político, el gobernador Juan Schiaretti y los principales candidatos entre los que están dos de sus hombres, el legislador provincial Daniel Passerini y el vocal de la Agencia Córdoba Joven y referente de La Militante, Edgar Bruno (4 y 9º respectivamente en el orden de la boleta).

De la Sota pondrá hoy un pie en la campaña y dará una clara señal de apoyo a la lista que encabeza el vicegobernador Martín Llaryora. En el peronismo especulan que esta repentina aparición, responde a la necesidad de mejorar los números que UPC maneja y, por otro lado, aseguran que el ex mandatario no quiere ser a quien apunten los cañones ante una eventual derrota contra Cambiemos.

Tour por el interior

El trabajo territorial para retener la victoria en suelo gobernado por UPC se intensificará mientras que la apuesta del oficialismo es redoblar los esfuerzos en los departamentos y ciudades donde Cambiemos tiene mayor presencia.

Y a ese propósito se ajusta la nómina del peronismo donde predominan hombres y mujeres del interior: hay cinco intendentes, legisladores departamentales y dirigentes de los distintos puntos cardinales.

Ayer se puso en marcha una especie de cronograma de giras de los candidatos con actos que se realizarán en las principales ciudades y para los cuales el partido moviliza toda su tropa.

El tour de campaña arrancó en Marcos Juárez, seguirá hoy en Río Cuarto, mañana en Colonia Caroya y el domingo en Villa María. Para la semana que viene se espera lo propio en el departamento Colón.

Ayer en Marcos Juárez, el gobernador Schiaretti reiteró sus críticas contra la Nación y disparó contra el gobierno de Mauricio Macri: “Nosotros en los momentos de crisis no cortamos los beneficios a los más humildes, los incrementamos”. No obstante, el titular del Ejecutivo aseguró que el resultados de las legislativas no modificarán la buena relación institucional que Córdoba mantiene con el gobierno Nacional y dijo que los candidatos de UPC que lleguen al Congreso “garantizarán la gobernabilidad”.