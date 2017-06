El yerno y la hija de Riutort acordaron con el PJ cordobés

El ex concejal Miguel Siciliano encabezará un acto el próximo lunes de respaldo a la lista de UPC. Será en Luz y Fuerza y se espera la presencia de los principales candidatos peronistas.

Con los elementos echados sobre la mesa, el juego comenzó. Definidos los candidatos que competirán en las Primarias de agosto, las fuerzas políticas pusieron primera y ahora cada paso que den sus protagonistas será leído en términos políticos-electorales. Así será hasta octubre.

La batalla que librarán Unión por Córdoba y Cambiemos en esta provincia excede las bancas que cada espacio pretende alcanzar; hay también otro tipo de intereses jugados en esta pulseada.

Mientras el oficialismo provincial buscará refrendar su poderío en el distrito que gobierna desde hace casi dos décadas ininterrumpidamente apostando a engrosar la fila de parlamentarios nacionales que respondan expresamente al gobernador Juan Schiaretti, el presidente Mauricio Macri, a través de Cambiemos, apuntará a revalidar el acompañamiento electoral cosechado en 2015 que fue clave en su triunfo nacional. Por supuesto, que los socios locales de esa coalición jugarán este 2017 mirando ya al 2019.

Lo cierto es que en un escenario que asoma de polarización entre esas dos fuerzas, la pelea será voto a voto. Por eso, el peronismo provincial sigue adelante con su estrategia de recoger heridos políticos de otros espacios y sumar nuevos referentes a las filas de Unión Por Córdoba (UPC). En la era pos kirchnerista, varios peronistas volvieron a la estructura oficial del partido, una movida que comenzó el intendente de Villa María Martín Gill, que siguieron los legisladores provinciales Nora Bedano y Ricardo Vissani, y continuaron otros tantos.

Esta semana, el propio gobernador Juan Schiaretti se mostró en el Centro Cívico con el diputado ex Movimiento Evita Andrés Guzmán quien oficializó su pase a UPC. Los acuerdos con dirigentes del interior buscan reforzar la presencia del peronismo en distintos puntos de la provincia.

Algo diferente se presenta la situación en la Capital cordobesa donde el panorama es un poco más complejo para el PJ. Para ganar en la ciudad que comanda el radicalismo, UPC necesitará hacer un esfuerzo muy grande. En esa misión podría inscribirse el acuerdo político alcanzado con el sector que conduce el ex concejal Miguel Siciliano, quien trabajará por la lista que encabezan Martín Llaryora y Alejandra Vigo.

El ex yerno de Olga Riutort y su esposa, la concejala Victoria Flores, realizarán un acto en Luz y Fuerza el lunes próximo para anunciar su respaldo a la boleta peronista, donde se espera la presencia de los cuatro primeros candidatos. “Para esta elección, el PJ demostró vocación por la apertura a un recambio generacional que es lo que nosotros venimos pidiendo hace tiempo. Por eso respaldamos esta lista”, dijo Siciliano.

Jugada política

La ruptura política entre el titular de la Fundación Pensando Córdoba y su suegra se precipitó al punto que, hace algunas semanas, la hija de la ex secretaria General de la Gobernación se escindió del bloque riutorista para conformar su propio espacio dentro del Concejo Deliberante de Córdoba. El mono bloque que lleva justamente el nombre de la Fundación es el canal por el cual la pareja buscará levantar el perfil y permanecer en la consideración pública con miras al 2019. Es que el objetivo real de Siciliano es competir en las elecciones que definirán al sucesor de Ramón Mestre en el Palacio 6 de Julio. El dirigente capitalino considera que para ganar la ciudad en 2019 es necesaria la unidad del peronismo; algo que no podría pedir si permaneciera bajo el ala de la ex candidata a intendente.

Y en las jugadas políticas que viene dando en ese sentido, arrimarse al PJ era uno de los propósitos. Del otro lado se encuentra con un peronismo cordobés que, en tiempos electorales, recibe con los brazos abiertos a todos los dirigentes que quieren sumarse.

Por ahora, el apoyo a la lista de UPC se traducirá con el trabajo territorial del espacio que lidera Siciliano quien, en realidad, está haciendo una apuesta a más largo plazo.