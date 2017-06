Mestre contra críticos en UCR: “hubieran presentado una lista”

Ramón Mestre respondió a Daniel Salibi por haber criticado el armado de la lista de candidatos a diputados nacionales de Cambiemos, puntualmente que la Unión Cívica Radical no encabece y que los tres candidatos titulares, y el suplente, de ese partido sean de grupo Confluencia (mestrismo).

“Nosotros somos respetuosos de las mayorías y las minorías, el que tiene ganas de decir que diga las cosas que cree conveniente, pero los hechos son muy claros; y si no, hubieran presentado una lista y estarían compitiendo en las PASO”, afirmó Mestre en una entrevista con Cadena 3.

“Es un partido democrático, cada uno puede decir lo que crea conveniente, pero yo creo que hay que ajustar el discurso a la realidad”, continuó el intendente de Córdoba en relación con las objeciones de su colega de Mendiolaza.

Mestre recordó que “hubo un congreso partidario donde la inmensa mayoría, por no decirle casi la unanimidad, resolvió la lista de los que iban a ser candidatos, y de hecho son los candidatos”, indicó Mestre, en relación a Soledad Carrizo, Brensa Austin, Diego Mestre (titulares) y Ariel Grich (suplente).

“Nosotros apostamos en un momento a conducir. Tal vez las explicaciones las tendría que dar la autoridad partidaria, yo soy intendente de la ciudad, no soy autoridad partidaria, pero de todas maneras me parece que es muy importante, después del consenso que hemos logrado dentro de Cambiemos, seguir trabajando para que el presidente Macri puede llevar adelante la gobernabilidad”, dijo.

“En definitiva lo que se va a votar es si volvemos atrás o continuamos en una senda de cambio”, agregó.

Salibi había señalado que Mestre “entregó la cabeza de la lista”.

En un documento firmado por ocho intendentes, como Alberto Martino (Río Tercero), Marcos Carasso (General Cabrera) y Mauricio Cravero (Arroyito), entre otros, además de Salibi, se sostuvo: “Quienes somos los principales referentes del radicalismo a lo largo y a lo ancho de toda la provincia somos los que tenemos que salir a buscar votos, pero también los que tenemos que explicar al resto de los dirigentes la falencia de las autoridades que toman decisiones pensando en lo personal”.

Salibi insistió por su cuenta de Twitter: “La lista se compone de 15 candidatos; sólo hay 4 radicales de Confluencia”. “La ecuación matemática no me cierra”, dijo.

Línea Córdoba

El presidente de Línea Córdoba (angelocismo, Javier Fabre) afirmó que “pensar que el radicalismo sólo se fortalece por participar de una elección, o por encabezar una boleta es apelar a sentimentalismos para la tribuna, pura demagogia emocional partidaria”. “La Unión Cívica Radical se fortalecerá si se respeta la institucionalidad, cuando todos los dirigentes demuestren ejemplaridad moral, renunciamiento y sacrificio”, dijo.

“La Unión Cívica Radical -manifestó- solo podrá fortalecerse con más movilización, mucho más federalismo, más democracia interna y menos internismo”.