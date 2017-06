Rossi: “Es grave que Schiaretti conociera la lista de Cambiemos antes que la UCR”

Dante Rossi, el candidato a diputado nacional de la lista Raúl Alfonsín para las PASO, consideró ayer “grave que Schiaretti conociera la lista de Cambiemos antes que la UCR”.

Rossi respondió a una revelación que realizó el intendente de Jesús María, Gabriel Frizza, quien es candidato a diputado nacional en la lista elaborada por Mauricio Macri. A radio Jesús María, como publicó ayer Alfil, Frizza reconoció que al asunto de las candidaturas “lo había charlado Schiaretti con Macri, en algún momento, el tema de algunos nombres de las listas”.

“Esta es una muestra más de que la UCR ha perdido la brújula en la provincia, y que se subordinó al PRO en la conformación de la lista para diputados nacionales”, afirmó Rossi.

Para el candidato opositor a la lista que encabeza Héctor Baldassi, “no puede haber intimidad ni grandes coincidencias con un gobierno provincial que en dieciocho años ha generado inseguridad, pobreza y bajísima calidad educativa, y que no brinda respuestas para solucionar la crisis”.

“La lista de Baldassi fue hecha en un despacho de Buenos Aires, y no representa los valores, las ideas y el federalismo que pregona la UCR cordobesa”, recalcó.

Rossi destacó que “en nuestra lista no hubo dedo, y menos de funcionarios que no son cordobeses, y está integrada por dirigentes radicales muy reconocidos en toda la geografía provincial”.

Asimismo, cuestionó que Frizza dijera que iba a dedicar “un poquito de tiempo a tomar contacto con la gente”. En ese sentido, declaró que “lo publicitario puede ser importante, pero jamás se puede dejar de lado el mano a mano con la gente, porque es la forma de hacer política que tenemos los radicales”.

Finalmente, sostuvo: “Vamos a difundir en la campaña con vistas a las PASO lo que piensa el radicalismo respecto a la defensa de los sectores más desprotegidos de la sociedad”.