Nación rechaza jugada del tándem Schiaretti-Manzur

En mayo pasado el gobernador Juan Schiaretti visitó la provincia de Tucumán con el propósito formal de firmar con su par Juan Manzur distintos convenios de cooperación. En realidad, el dato político fue que allí comenzó a tomar forma la idea de fortalecer los lazos entre los mandatarios peronistas del interior y desempolvar la liga de gobernadores PJ para unificar reclamos contra la Nación.

En ese encuentro hubo críticas hacia el gobierno de Mauricio Macri contra el centralismo porteño y pedidos de mayor equidad en el reparto de fondos y subsidios a los servicios públicos. Conceptos que se extendieron luego hacia otras jurisdicciones gobernadas también por peronistas.

El segundo capítulo de aquel cónclave tuvo lugar el viernes pasado en Córdoba, cuando el mandatario provincial recibió a Manzur en el Centro Cívico. Allí suscribieron un pedido que se conversó en Tucumán y que fue elevado formalmente a la Nación.

Concretamente firmaron una carta dirigida al ministro de Energía y Minería de la Nación, Juan José Aranguren, pidiendo que se aumente el corte de bioetanol en las naftas del 12% actual al 15 %, atendiendo a que ambas provincias son las máximas productoras de ese biocombustible; en una derivado del maíz y en la otra de la caña de azúcar.

Por eso, los gobernadores estuvieron acompañados por representantes de las firmas Promaíz, Bio4, ACABIO, además de representantes de universidades y entidades del sector.

La respuesta a la jugada en tándem de los peronistas no se hizo esperar. Funcionarios del gobierno de Cambiemos rápidamente desestimaron el pedido y criticaron atribuyéndolo a una maniobra política.

En declaraciones a medios nacionales, el secretario de Agregado de Valor del Ministerio de Agroindustria de la Nación, Néstor Roulet, ratificó que la Nación impulsa cambios en relación al porcentaje de etanol pero señaló que no será en la proporción de lo planteado por los gobernadores.

El funcionario nacional criticó el pedido aduciendo que se trata de una “acción política” que no tiene “base lógica”.

Esta respuesta abre la puerta a una contra réplica por parte de ambas provincias que insistirán con sus argumentos técnicos y que, políticamente, seguirán adelante con el tejido para la unidad del peronismo.

Argumentos

Justamente, cuando Schiaretti y Manzur firmaron el acuerdo para elevar el pedido a la Nación, justificaron que las empresas que producen el etanol podrán implementar las inversiones necesarias a la brevedad, “multiplicando los beneficios ambientales, sociales y económicos de cada región”.

Señalaron que el sector del bioetanol de maíz en Córdoba dispone de un plan de inversión de 300 millones de dólares para ampliar su capacidad productiva. En tanto, informaron que el sector azucarero del NOA está integrado por 23 ingenios, 16 destilerías de alcohol, nueve deshidratadoras, aproximadamente 7.300 productores cañeros y unos 50 mil trabajadores directos (lo que lo convierte en la principal fuente de trabajo del NOA) y unas 190 industrias del sector metalmecánico.