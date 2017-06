Ventajas de la ultratumba

Por J.C. Maraddón

Uno de los síntomas de que la cultura contemporánea gira en torno a su pasado como un perro que se muerde la cola, es el culto morboso que se profesa hacia las celebridades ya fallecidas. Su recuerdo, más que centrarse en la vigencia de su obra, termina convirtiéndose en un espectro al que se venera como a una deidad. Es un fantasma que, con su presencia obsesiva, ahuyenta la perspectiva de cualquier novedad, porque nadie se atrevería a disputarle el cetro de la popularidad a ninguna de esas estrellas que, desde lo alto, custodian su legado y supuestamente instan a la gente a seguirlos adorando.

La convivencia entre estos artistas que han partido con los que actualmente están en su plenitud, se torna entonces dificultosa, porque la competencia es desleal: unos se perpetúan en su consagración y los otros deben ganarse su propio espacio demostrando en cada instancia que reúnen los requisitos para aspirar al cuadro de honor. En esa disputa, está claro que la ultratumba corre con ventaja y las consecuencias de eso se verifican en que la nostalgia lo inunda todo, incluyendo al arte sonoro. Ante este panorama, quienes pretenden sumarse al pelotón se impregnan con una pátina de revival para no quedar afuera del reparto.

Por su parte, como ya hemos señalado desde esta columna, la industria discográfica es una de las principales promotoras de que este círculo se mantenga cerrado, porque su funcionamiento le ahorra gastos y le depara mayores ganancias. Los nombres de los ídolos muertos garantizan que los nuevos productos que se incorporan a su obra tengan un piso de ventas que ninguna joven promesa podría garantizar. Y, además, no hacen falta desmedidas inversiones en campañas publicitarias, ni se corren riesgos innecesarios. Basta la mención del artista para que todos se rindan a los pies de su evocación.

En el marco de este fenómeno que se hace cada vez más profuso, hemos asistido a situaciones que lindan con el ridículo. Desde los tributos que se acercan más a la imitación que al homenaje, hasta la realización de eventos animados por hologramas, el negocio de la nostalgia es una de las vetas más explotadas de un tiempo a esta parte, lo que representa un hecho sintomático de los tiempos que corren. Cada día nos despertamos con alguna “novedad” acerca de cómo se recupera lucrativamente un producto cultural que tuvo enorme reconocimiento en el pasado.

Por ejemplo, la noticia de un futuro disco del legendario cantante country Johnny Cash, sobre cuyo registro se informó la semana pasada. Cash falleció en 2003 a la edad de 71 años y, desde entonces, no menos de diez álbumes suyos han aparecido, entre recopilatorios, conciertos en vivo y grabaciones encontradas. Ahora, su hijo, John Carter Cash, está al frente de este nuevo trabajo, en el que se reúne una selección de poemas escritos por Johnny Cash, que serán interpretados por las voces de Jamey Johnson, Paisley, Jewel, T Bone Burnett, Dailey & Vincent, Kacey Musgraves y Ruston Kelly, entre otras.

La noticia hubiera sido una más en el maremágnum de información que circula en las redes, si no fuera por un detalle nada menor: entre quienes asumen la lectura de los versos de Johnny Cash se cuenta Chris Cornell, el cantante de Soundgarden, que dejó grabada su parte antes de morir el pasado 18 de mayo. Este dato es el que, por si hiciera falta algo más, carga de un atractivo especial a este disco en el que el espíritu de un astro del grunge homenajea al ánima de un prócer del country. El tiempo favorito de conjugación para los verbos culturales, sigue siendo el pasado.