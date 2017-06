Suspicacias en el cónclave Fassi – Granero en Talleres

Por Federico Jelic

Domingo cerca del mediodía, en el ahora devenido a famoso hotel Neper, refugio de celebridades y que también le sirve de concentración a Talleres en la previa de los partidos en condición de local, fue el escenario impensado. Llamó la atención el encuentro entre dos personajes identificados con la historia política del club albiazul. Uno es el hombre más preponderante de la actualidad: su presidente Andrés Fassi. Y del otro lado de la mesa, café mediante, lo escuchaba Carlos Granero. Sí, el ex gerenciador de Talleres, empresario gastronómico, intermediario de futbolistas y quien acercó al DT más querido de la institución, Ricardo Gareca, se reunió con el hombre fuerte de Pachuca. Sin dudas, dicho encuentro movió algo del avispero en barrio Jardín, habida cuenta de que la imagen de Granero quedó deteriorada tras su paso con la empresa “Ateliers” en barrio Jardín.

No hay mucho misterio, por más que en algunos sectores haya cierta desconfianza, de algún otro negocio vinculado a Talleres y que el club se exponga otra vez en manos empresariales. La realidad es que Granero es oficialmente el representante del delantero Sebastián Palacios, que con 10 goles encabeza la lista de goleadores de la artillería albiazul esta temporada.

Palacios vale recordar llegó procedente de Boca Juniors, ya que Talleres adquirió el 50 por ciento de sus derechos económicos a cambio de 2 millones de dólares, que se abonaron con el saldo de la venta del delantero Rodrigo Pavón y un porcentaje a favor del club. Cuestión que no quedó muy clara, pero el eje de la situación es otra.

Granero estuvo en la sede firmando su venía una vez acordada la operación que unía al delantero tucumano con un contrato de cuatro años de duración con Talleres. Fue en junio pasado. Esta charla no tuvo que ver con la posibilidad de que Fassi pueda hacer uso de la opción de compra de la mitad restante del pase, sino con una posibilidad de venta al fútbol mexicano. De hecho en los medios de comunicación de dicho país Azteca hasta ya dan por confirmado su arribo a Pachuca, que vaya casualidad, su vicepresidente es nada menos que Fassi, hoy titular de la institución de barrio Jardín. Y entonces, algunos tendenciosos sospecharon de que Granero vendría a ser algo así como un partícipe necesario en la negociación, como para que el “Zorro” no figure en ambos lados del mostrador a la hora de cristalizar la operación.

En otro momento se especuló con que Granero estaría interesado en el lateral derecho Leonardo Godoy, aunque se trató solamente de una insinuación. Palacios es jugador de Talleres y su representante es el ex gerenciador de Ateliers. Por ende, cualquier operación o transferencia que pretenda realizar la dirigencia necesitarán de su rúbrica y aprobación. Son acuerdos comerciales, así se maneja el mundo del fútbol, con la anuencia de todas las partes involucradas. No hay suspenso de ningún tipo. Ni gato encerrado.

Fantasmas del pasado

El hincha de Talleres no tiene el mejor recuerdo de Granero y Ateliers en tiempos de la quiebra del club. Un proceso turbulento después de que el juez Carlos Tale dictaminara cesación de pagos, en 2004, dando paso a la peor etapa institucional de la historia albiazul.

Granero tenía estrecha relación con el presidente Carlos Dossetti, acercó a Gareca en su momento y a otros refuerzos, motivo por el cual no tuvo muchos inconvenientes para acreditarse una concesión directa y provisoria en 2005, después de que el fideicomiso y los socios “Notables” tuvieran un semestre de transición. Después se adjudicó mediante el pliego de licitación los derechos de explotar el gerenciamiento, que duró hasta 2008 cuando le vendió sus acciones al empresario argentino-mexicano Carlos Ahumada (historia que deberá ser contada en otro momento y que también dejó tela por cortar).

La cuestión es que en ese proceso el albiazul estuvo en las puertas del ascenso en 2006 y a partir de allí, inició un tobogán muy pronunciado en lo deportivo, desembocando en 2009 en el oscuro Argentino A. Granero intentó en su proceso una alianza con el club Saint Etienne de Francia, que al final se quedó más en el laboratorio que en el tablero, y fue severamente castigado tras la venta del 55 por ciento del pase del talentoso Javier Pastore, que hoy brilla en París Saint Germain de Francia. A la gerenciadora le correspondía ese porcentaje según el pliego licitatorio, se lo cedió al empresario Marcelo Simonian a cambio de varios miles de dólares, y el club después recibió 800 mil dólares a modo de rescisión anticipada de contrato por el otro 45 por ciento restante, gracias a la intervención del extinto Julio Grondona. Caso contrario, hubiera quedado en libertad de acción y por barrio Jardín nunca hubieran gozado de las mieles del primer ingreso suculento en tiempos de quiebra. Anteriormente, el fideicomiso apenas había logrado recursos genuinos con la transferencia de Facundo Erpen al DC United de Estados Unidos y antes con la salida de Darío “Vizcacha” González con destino a…Pachuca de México, que desde ese entonces (2004) y también en la actualidad tiene a Fassi como su vicepresidente. Algo ya los unía.

En varios mercados

Granero es hermano de José Ramón Granero, ex titular de la SEDRONAR. Ambos son nacidos en Río Gallegos, cercanos al entorno del fallecido ex presidente de los argentinos Néstor Kirchner, y con vínculos importantes en Boca Juniors. Es el intermediario de Sebastián Palacios y su empresa Balón S.A es de las más prestigiosas a nivel de representación de futbolistas. En su momento manejaba un porcentaje de los derechos económicos del atacante Rodrigo Palacios (ex Boca Juniors, Inter de Italia y Selección Argentina, mundialista en 2006 y 2014) y también de los colombianos Giovanni Moreno (una de las figuras de la Superliga de China donde juega también Carlos Tévez) y el polémico-controversial Teófilo Gutiérrez. Es decir, sus productos son más orientados al mercado internacional, aunque sin perderle pisada a la industria doméstica. A su vez, por ejemplo, representa a varios entrenadores, entre ellos, a Juan Manuel Llop, quien en estos días firmará su contrato con Newell’s Old Boys.

Entonces, el cónclave en el hotel Neper se trató de un cordial diálogo de empresarios vinculados al fútbol. Si ofreció algún otro jugador o si Fassi le solicitó condiciones por otro futbolista o DT, quedará en el imaginario popular.

Lo que ocurre es que presencia de Granero en Córdoba y que encima concrete negocios con Talleres genera pruritos entre aquellos defensores de los derechos del club y de los socios, como fueron los “Notables” y el grupo “La Causa”, que lucharon en su momento contra el gerenciamiento, además de solicitar el apartamiento, destitución y pedidos de Jury al juez Tale. Tiempos convulsionados de una década infame. Granero en parte les representa eso. Ni hablar cuando después le vende Ateliers a Ahumada. Un guión de una película de horror. No hay que delirar más: Granero y Fassi hablaron por Palacios. ¿O hay algo más?